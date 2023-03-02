https://uz.sputniknews.ru/20230302/v-sng-uluchshat-usloviya-zhizni-dlya-trudovyh-migrantov-32608182.html
В СНГ улучшат условия жизни для трудовых мигрантов
В СНГ улучшат условия жизни для трудовых мигрантов
В СНГ улучшат условия жизни для трудовых мигрантов
2023-03-02T15:48+0500
2023-03-02T15:48+0500
2023-03-02T16:26+0500
общество
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мигранты
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Проект Соглашения о сотрудничестве в медицинском страховании трудовых мигрантов и членов их семей согласовали эксперты стран СНГ на прошедшем заседании. Проект внесут на рассмотрение совета глав правительств государств союза, сообщает пресс-служба исполкома Содружества.В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.Документ предусматривает обязательное медицинское страхование мигрантов во время их работы в другом государстве, а также определяет порядок и основные направления взаимодействия стран СНГ в этой сфере.В настоящее время оказание медпомощи трудовым мигрантам регулируют международные договоры. Но они затрагивают только вопросы экстренной и неотложной помощи. Чтобы исправить ситуацию, страны СНГ разработали проект о сотрудничестве в вопросах страхования.
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снг мигранты медицинская помощь медицинское страхование
снг мигранты медицинская помощь медицинское страхование
В СНГ улучшат условия жизни для трудовых мигрантов
15:48 02.03.2023 (обновлено: 16:26 02.03.2023)
Страны Содружества Независимых Государств упростят доступ иностранных рабочих к соцзащите и медицинской помощи.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Проект Соглашения о сотрудничестве в медицинском страховании трудовых мигрантов и членов их семей согласовали эксперты стран СНГ на прошедшем заседании. Проект внесут на рассмотрение совета глав правительств государств союза, сообщает пресс-служба исполкома Содружества.
В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.
Документ предусматривает обязательное медицинское страхование мигрантов во время их работы в другом государстве, а также определяет порядок и основные направления взаимодействия стран СНГ в этой сфере.
В настоящее время оказание медпомощи трудовым мигрантам регулируют международные договоры. Но они затрагивают только вопросы экстренной и неотложной помощи. Чтобы исправить ситуацию, страны СНГ разработали проект о сотрудничестве в вопросах страхования.