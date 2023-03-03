Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Концерт ANNA ASTI, Турнир Octagon 42 и мультимедийная выставка. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 4 марта
Концерт Молодежного симфонического оркестра
На сцене Большого зала Государственной Консерватории Узбекистана пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра. В программе мероприятия прозвучат произведения австрийского и немецкого композиторов Моцарта и Вебера под руководством дирижера Аббосбека Вахабова.
Время: 19:00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость билетов: 30– 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−910−4539, (+998) 94−640−5734
На сцене Большого зала Государственной Консерватории Узбекистана пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра. В программе мероприятия прозвучат произведения австрийского и немецкого композиторов Моцарта и Вебера под руководством дирижера Аббосбека Вахабова.
Время: 19:00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость билетов: 30– 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−910−4539, (+998) 94−640−5734
Выставка Азизбека Тешабоева "Ожидание"
Художник современности Азиз Тешабаев представит свои работы в стенах Ташкентского дома фотографии в рамках персональной выставки "Ожидание".
Время: 10:00
Место: Ташкентский дом фотографии
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71−233−8051, (+998) 71−233−5164
Художник современности Азиз Тешабаев представит свои работы в стенах Ташкентского дома фотографии в рамках персональной выставки "Ожидание".
Время: 10:00
Место: Ташкентский дом фотографии
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71−233−8051, (+998) 71−233−5164
Концерт ANNA ASTI
Российская исполнительница выступит на сцене Humo Arena с шоу-программой "Феникс".
Время: 19:00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 300 тыс. – 1,2 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Российская исполнительница выступит на сцене Humo Arena с шоу-программой "Феникс".
Время: 19:00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 300 тыс. – 1,2 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Выставка Сардора Эркинова Murtasim
В персональной выставке молодого художника под кураторством Мунис Нур будут представлены работы серий: "Женщины в интерьере", "Туркестан", "Восточная миниатюра".
Время: 12:00
Место: Bonum Factum Gallery
Стоимость билетов: 5 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−232−0360
В персональной выставке молодого художника под кураторством Мунис Нур будут представлены работы серий: "Женщины в интерьере", "Туркестан", "Восточная миниатюра".
Время: 12:00
Место: Bonum Factum Gallery
Стоимость билетов: 5 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−232−0360
Турнир Octagon 42
В бою за временный пояс чемпиона в легком весе поборятся узбекистанский файтер Достон Бозоров и казахстанец Самат Мамедов.
Время: 18:00
Место: Renaissance hall
Стоимость билетов: 7 – 250 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
В бою за временный пояс чемпиона в легком весе поборятся узбекистанский файтер Достон Бозоров и казахстанец Самат Мамедов.
Время: 18:00
Место: Renaissance hall
Стоимость билетов: 7 – 250 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Воскресенье, 5 марта
Фестиваль локальных брендов "Тепло"
Посетителей ждет ярмарка изделий национальных брендов, а также иммерсивная выставка от 3D-Mapping.
Время: 11:00
Место: Autograph art gallery
Вход свободный
Посетителей ждет ярмарка изделий национальных брендов, а также иммерсивная выставка от 3D-Mapping.
Время: 11:00
Место: Autograph art gallery
Вход свободный
Мультимедийная выставка "От Моне до Кандинского. Революция в искусстве"
На мультимедийной выставке представят картины XIX — начала XX веков в стиле импрессионизма, пуантилизма, постимпрессионизма, кубизма и экспрессионизма, написанные Клодом Моне, Винсентом Ван Гогом, Василием Кандинским и другими.
Время: 10:00
Место: УзЭкспоцентр
Стоимость билетов: 20 тыс. сумов (в пн и пт – вход свободный)
На мультимедийной выставке представят картины XIX — начала XX веков в стиле импрессионизма, пуантилизма, постимпрессионизма, кубизма и экспрессионизма, написанные Клодом Моне, Винсентом Ван Гогом, Василием Кандинским и другими.
Время: 10:00
Место: УзЭкспоцентр
Стоимость билетов: 20 тыс. сумов (в пн и пт – вход свободный)
Концерт "Симфония весны"
Зрителей ждет концертная программа с участием звезд эстрады: Фарруха Закирова, Мансура Тошматова, Райхон, Зиеды и других.
Время: 19:00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Стоимость билетов: 150 – 600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Зрителей ждет концертная программа с участием звезд эстрады: Фарруха Закирова, Мансура Тошматова, Райхон, Зиеды и других.
Время: 19:00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Стоимость билетов: 150 – 600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Балет Акрам Хана Jungle Book reimagined
Известный хореограф Акрам Хан представит постановку "Книга джунглей" которая станет переосмыслением известного произведения Путешествие Маугли в рамках Международного балетного фестиваля в Ташкенте.
Время: 19:00
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: 200 тыс. – 1 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Известный хореограф Акрам Хан представит постановку "Книга джунглей" которая станет переосмыслением известного произведения Путешествие Маугли в рамках Международного балетного фестиваля в Ташкенте.
Время: 19:00
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: 200 тыс. – 1 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
English Speaking Eco-Club
Участников ждет беседа на английском языке, где обсудят привычки счастья и способы изменить мышление человека.
Время: 14:00
Место: Eco Cafe
Для участия необходимо пожертвовать любую сумму
Регистрация по ссылке: https://t.me/englishecoclub)
Участников ждет беседа на английском языке, где обсудят привычки счастья и способы изменить мышление человека.
Время: 14:00
Место: Eco Cafe
Для участия необходимо пожертвовать любую сумму
Регистрация по ссылке: https://t.me/englishecoclub)