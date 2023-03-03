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Узбекская керамика. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20230303/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-32613392.html
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
Концерт ANNA ASTI, Турнир Octagon 42 и мультимедийная выставка. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-03-03T07:50+0500
2023-03-03T07:50+0500
культура
ташкент
выходные
выставка
концерт
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Суббота, 4 мартаКонцерт Молодежного симфонического оркестраНа сцене Большого зала Государственной Консерватории Узбекистана пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра. В программе мероприятия прозвучат произведения австрийского и немецкого композиторов Моцарта и Вебера под руководством дирижера Аббосбека Вахабова.Время: 19:00Место: Государственная КонсерваторияСтоимость билетов: 30– 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−910−4539, (+998) 94−640−5734Выставка Азизбека Тешабоева "Ожидание"Художник современности Азиз Тешабаев представит свои работы в стенах Ташкентского дома фотографии в рамках персональной выставки "Ожидание".Время: 10:00Место: Ташкентский дом фотографииВход свободныйТелефон для справок: (+998) 71−233−8051, (+998) 71−233−5164Концерт ANNA ASTIРоссийская исполнительница выступит на сцене Humo Arena с шоу-программой "Феникс".Время: 19:00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 300 тыс. – 1,2 млн сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Выставка Сардора Эркинова MurtasimВ персональной выставке молодого художника под кураторством Мунис Нур будут представлены работы серий: "Женщины в интерьере", "Туркестан", "Восточная миниатюра".Время: 12:00Место: Bonum Factum GalleryСтоимость билетов: 5 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−232−0360Турнир Octagon 42В бою за временный пояс чемпиона в легком весе поборятся узбекистанский файтер Достон Бозоров и казахстанец Самат Мамедов.Время: 18:00Место: Renaissance hallСтоимость билетов: 7 – 250 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 5 мартаФестиваль локальных брендов "Тепло"Посетителей ждет ярмарка изделий национальных брендов, а также иммерсивная выставка от 3D-Mapping.Время: 11:00Место: Autograph art galleryВход свободныйМультимедийная выставка "От Моне до Кандинского. Революция в искусстве"На мультимедийной выставке представят картины XIX — начала XX веков в стиле импрессионизма, пуантилизма, постимпрессионизма, кубизма и экспрессионизма, написанные Клодом Моне, Винсентом Ван Гогом, Василием Кандинским и другими.Время: 10:00Место: УзЭкспоцентрСтоимость билетов: 20 тыс. сумов (в пн и пт – вход свободный)Концерт "Симфония весны"Зрителей ждет концертная программа с участием звезд эстрады: Фарруха Закирова, Мансура Тошматова, Райхон, Зиеды и других.Время: 19:00Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Стоимость билетов: 150 – 600 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Балет Акрам Хана Jungle Book reimaginedИзвестный хореограф Акрам Хан представит постановку "Книга джунглей" которая станет переосмыслением известного произведения Путешествие Маугли в рамках Международного балетного фестиваля в Ташкенте.Время: 19:00Место: Большой Театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: 200 тыс. – 1 млн сумовТелефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072English Speaking Eco-ClubУчастников ждет беседа на английском языке, где обсудят привычки счастья и способы изменить мышление человека.Время: 14:00Место: Eco CafeДля участия необходимо пожертвовать любую суммуРегистрация по ссылке: https://t.me/englishecoclub)
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узбекистан ташкент выходные афиша мероприятия топ 10 самые интересные концерт выставка ярмарка
узбекистан ташкент выходные афиша мероприятия топ 10 самые интересные концерт выставка ярмарка

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

07:50 03.03.2023
© ludinaroku.com.ua / Фаррух Закиров на премии "Человек года"
Фаррух Закиров на премии Человек года - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2023
© ludinaroku.com.ua /
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Концерт ANNA ASTI, Турнир Octagon 42 и мультимедийная выставка. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 4 марта

Концерт Молодежного симфонического оркестра
На сцене Большого зала Государственной Консерватории Узбекистана пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра. В программе мероприятия прозвучат произведения австрийского и немецкого композиторов Моцарта и Вебера под руководством дирижера Аббосбека Вахабова.
Время: 19:00
Место: Государственная Консерватория
Стоимость билетов: 30– 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−910−4539, (+998) 94−640−5734
Выставка Азизбека Тешабоева "Ожидание"
Художник современности Азиз Тешабаев представит свои работы в стенах Ташкентского дома фотографии в рамках персональной выставки "Ожидание".
Время: 10:00
Место: Ташкентский дом фотографии
Вход свободный
Телефон для справок: (+998) 71−233−8051, (+998) 71−233−5164
Концерт ANNA ASTI
Российская исполнительница выступит на сцене Humo Arena с шоу-программой "Феникс".
Время: 19:00
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: 300 тыс. – 1,2 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Выставка Сардора Эркинова Murtasim
В персональной выставке молодого художника под кураторством Мунис Нур будут представлены работы серий: "Женщины в интерьере", "Туркестан", "Восточная миниатюра".
Время: 12:00
Место: Bonum Factum Gallery
Стоимость билетов: 5 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−232−0360
Турнир Octagon 42
В бою за временный пояс чемпиона в легком весе поборятся узбекистанский файтер Достон Бозоров и казахстанец Самат Мамедов.
Время: 18:00
Место: Renaissance hall
Стоимость билетов: 7 – 250 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

Воскресенье, 5 марта

Фестиваль локальных брендов "Тепло"
Посетителей ждет ярмарка изделий национальных брендов, а также иммерсивная выставка от 3D-Mapping.
Время: 11:00
Место: Autograph art gallery
Вход свободный
Мультимедийная выставка "От Моне до Кандинского. Революция в искусстве"
На мультимедийной выставке представят картины XIX — начала XX веков в стиле импрессионизма, пуантилизма, постимпрессионизма, кубизма и экспрессионизма, написанные Клодом Моне, Винсентом Ван Гогом, Василием Кандинским и другими.
Время: 10:00
Место: УзЭкспоцентр
Стоимость билетов: 20 тыс. сумов (в пн и пт – вход свободный)
Концерт "Симфония весны"
Зрителей ждет концертная программа с участием звезд эстрады: Фарруха Закирова, Мансура Тошматова, Райхон, Зиеды и других.
Время: 19:00
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Стоимость билетов: 150 – 600 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Балет Акрам Хана Jungle Book reimagined
Известный хореограф Акрам Хан представит постановку "Книга джунглей" которая станет переосмыслением известного произведения Путешествие Маугли в рамках Международного балетного фестиваля в Ташкенте.
Время: 19:00
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: 200 тыс. – 1 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
English Speaking Eco-Club
Участников ждет беседа на английском языке, где обсудят привычки счастья и способы изменить мышление человека.
Время: 14:00
Место: Eco Cafe
Для участия необходимо пожертвовать любую сумму
Регистрация по ссылке: https://t.me/englishecoclub)
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