https://uz.sputniknews.ru/20230303/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente-32613392.html

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

Концерт ANNA ASTI, Турнир Octagon 42 и мультимедийная выставка. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-03-03T07:50+0500

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культура

ташкент

выходные

выставка

концерт

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Суббота, 4 мартаКонцерт Молодежного симфонического оркестраНа сцене Большого зала Государственной Консерватории Узбекистана пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра. В программе мероприятия прозвучат произведения австрийского и немецкого композиторов Моцарта и Вебера под руководством дирижера Аббосбека Вахабова.Время: 19:00Место: Государственная КонсерваторияСтоимость билетов: 30– 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−910−4539, (+998) 94−640−5734Выставка Азизбека Тешабоева "Ожидание"Художник современности Азиз Тешабаев представит свои работы в стенах Ташкентского дома фотографии в рамках персональной выставки "Ожидание".Время: 10:00Место: Ташкентский дом фотографииВход свободныйТелефон для справок: (+998) 71−233−8051, (+998) 71−233−5164Концерт ANNA ASTIРоссийская исполнительница выступит на сцене Humo Arena с шоу-программой "Феникс".Время: 19:00Место: Humo ArenaСтоимость билетов: 300 тыс. – 1,2 млн сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Выставка Сардора Эркинова MurtasimВ персональной выставке молодого художника под кураторством Мунис Нур будут представлены работы серий: "Женщины в интерьере", "Туркестан", "Восточная миниатюра".Время: 12:00Место: Bonum Factum GalleryСтоимость билетов: 5 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−232−0360Турнир Octagon 42В бою за временный пояс чемпиона в легком весе поборятся узбекистанский файтер Достон Бозоров и казахстанец Самат Мамедов.Время: 18:00Место: Renaissance hallСтоимость билетов: 7 – 250 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 5 мартаФестиваль локальных брендов "Тепло"Посетителей ждет ярмарка изделий национальных брендов, а также иммерсивная выставка от 3D-Mapping.Время: 11:00Место: Autograph art galleryВход свободныйМультимедийная выставка "От Моне до Кандинского. Революция в искусстве"На мультимедийной выставке представят картины XIX — начала XX веков в стиле импрессионизма, пуантилизма, постимпрессионизма, кубизма и экспрессионизма, написанные Клодом Моне, Винсентом Ван Гогом, Василием Кандинским и другими.Время: 10:00Место: УзЭкспоцентрСтоимость билетов: 20 тыс. сумов (в пн и пт – вход свободный)Концерт "Симфония весны"Зрителей ждет концертная программа с участием звезд эстрады: Фарруха Закирова, Мансура Тошматова, Райхон, Зиеды и других.Время: 19:00Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Стоимость билетов: 150 – 600 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Балет Акрам Хана Jungle Book reimaginedИзвестный хореограф Акрам Хан представит постановку "Книга джунглей" которая станет переосмыслением известного произведения Путешествие Маугли в рамках Международного балетного фестиваля в Ташкенте.Время: 19:00Место: Большой Театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: 200 тыс. – 1 млн сумовТелефон для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072English Speaking Eco-ClubУчастников ждет беседа на английском языке, где обсудят привычки счастья и способы изменить мышление человека.Время: 14:00Место: Eco CafeДля участия необходимо пожертвовать любую суммуРегистрация по ссылке: https://t.me/englishecoclub)

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