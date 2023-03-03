https://uz.sputniknews.ru/20230303/senat-usilil-nakazanie-za-nezakonnoe-ispolzovanie-energoresursov-zakonom-32629105.html
Незаконное использование энергоресурсов приравняют к краже
Незаконное использование энергоресурсов приравняют к краже
В Узбекистане усилят ответственность за незаконное использование энергоресурсов
2023-03-03T14:49+0500
2023-03-03T14:49+0500
2023-03-03T14:49+0500
общество
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
закон
энергоресурсы
уголовная ответственность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22431702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f13a919861c09e818c9e24933a8d37c.jpg
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. На тридцать седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса внесли дополнения в три Кодекса: Уголовный, Уголовно-процессуальный и об административной ответственности. Поправки законодательно усилили наказание для тех, кто использует энергоресурсы незаконно, сообщает пресс-служба верхней палаты.Документ вводит понятие “коммерческая цель”, а подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования, умышленная порча приборов учета электроэнергии, природного газа, воды, в том числе их пломб, а также изменение их показателей в коммерческих целях приравнивает к краже.В 2022 году и за прошедший период 2023 года Генеральная прокуратура возбудила 433 уголовных дела за нарушение правил пользования электроэнергией и природным газом. Этими преступлениями государству нанесён материальный ущерб в размере 368,1 млрд сумов. Также выявили 1624 незаконных подключения к сетям водоснабжения, с нарушителей взыскали 7 млрд 144 млн сумов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22431702_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d8bdc189c345a9e39048696b53e365c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан сенат олий мажлиса закон энергоресурсы ответственность
узбекистан сенат олий мажлиса закон энергоресурсы ответственность
Незаконное использование энергоресурсов приравняют к краже
Сенаторы одобрили закон, который усиливает ответственность за незаконное использование энергоресурсов.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik.
На тридцать седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса внесли дополнения в три Кодекса: Уголовный, Уголовно-процессуальный и об административной ответственности. Поправки законодательно усилили наказание для тех, кто использует энергоресурсы незаконно, сообщает пресс-служба
верхней палаты.
Документ вводит понятие “коммерческая цель”, а подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования, умышленная порча приборов учета электроэнергии, природного газа, воды, в том числе их пломб, а также изменение их показателей в коммерческих целях приравнивает к краже.
“Законом закрепляется, что предварительное расследование дел, связанных с незаконным использованием энергоресурсов, осуществляется органами прокуратуры”, — добавили в пресс-службе.
В 2022 году и за прошедший период 2023 года Генеральная прокуратура возбудила 433 уголовных дела за нарушение правил пользования электроэнергией и природным газом. Этими преступлениями государству нанесён материальный ущерб в размере 368,1 млрд сумов.
Также выявили 1624 незаконных подключения к сетям водоснабжения, с нарушителей взыскали 7 млрд 144 млн сумов.