https://uz.sputniknews.ru/20230303/senat-usilil-nakazanie-za-nezakonnoe-ispolzovanie-energoresursov-zakonom-32629105.html

Незаконное использование энергоресурсов приравняют к краже

Незаконное использование энергоресурсов приравняют к краже

В Узбекистане усилят ответственность за незаконное использование энергоресурсов

2023-03-03T14:49+0500

2023-03-03T14:49+0500

2023-03-03T14:49+0500

общество

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

закон

энергоресурсы

уголовная ответственность

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. На тридцать седьмом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса внесли дополнения в три Кодекса: Уголовный, Уголовно-процессуальный и об административной ответственности. Поправки законодательно усилили наказание для тех, кто использует энергоресурсы незаконно, сообщает пресс-служба верхней палаты.Документ вводит понятие “коммерческая цель”, а подключение к электрическим, тепловым, газовым или водопроводным сетям общего пользования, умышленная порча приборов учета электроэнергии, природного газа, воды, в том числе их пломб, а также изменение их показателей в коммерческих целях приравнивает к краже.В 2022 году и за прошедший период 2023 года Генеральная прокуратура возбудила 433 уголовных дела за нарушение правил пользования электроэнергией и природным газом. Этими преступлениями государству нанесён материальный ущерб в размере 368,1 млрд сумов. Также выявили 1624 незаконных подключения к сетям водоснабжения, с нарушителей взыскали 7 млрд 144 млн сумов.

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