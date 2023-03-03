Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Азербайджан
10:25 03.03.2023 (обновлено: 10:31 03.03.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана вылетел из международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана завершил свой рабочий визит в Азербайджан, где он находился по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева , сообщает пресс-служба главы Узбекистана. В рамках визита прошла двусторонняя встреча лидеров обеих стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу в Баку с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Шавкат Мирзиёев провел встречу в Баку с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев выступил с речью на саммите Движения неприсоединения в Баку. Политик выдвинул ряд важных инициатив, и обменялся мнениями с участниками на полях мероприятия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил и выдвинул ряд важных инициатив на саммите Контактной группы Движения неприсоединения в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев выступил и выдвинул ряд важных инициатив на саммите Контактной группы Движения неприсоединения в городе Баку.
Также президент почтил память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
После этого рабочий визит главы Узбекистана в Азербайджан завершился. В международном аэропорту имени Гейдара Алиева его проводили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана