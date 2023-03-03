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https://uz.sputniknews.ru/20230303/shavkat-mirzieev-vernulsya-tashkent-iz-baku-32620583.html
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Азербайджан
Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Азербайджан
Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Азербайджан
2023-03-03T10:25+0500
2023-03-03T10:31+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
азербайджан
баку
саммит
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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана завершил свой рабочий визит в Азербайджан, где он находился по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева , сообщает пресс-служба главы Узбекистана. В рамках визита прошла двусторонняя встреча лидеров обеих стран.Кроме того, Шавкат Мирзиёев выступил с речью на саммите Движения неприсоединения в Баку. Политик выдвинул ряд важных инициатив, и обменялся мнениями с участниками на полях мероприятия.Также президент почтил память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.После этого рабочий визит главы Узбекистана в Азербайджан завершился. В международном аэропорту имени Гейдара Алиева его проводили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.
баку
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шавкат мирзиёев узбекистан азербайджан баку саммит
шавкат мирзиёев узбекистан азербайджан баку саммит

Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Азербайджан

10:25 03.03.2023 (обновлено: 10:31 03.03.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана вылетел из международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Ташкент.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана завершил свой рабочий визит в Азербайджан, где он находился по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева , сообщает пресс-служба главы Узбекистана. В рамках визита прошла двусторонняя встреча лидеров обеих стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу в Баку с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Шавкат Мирзиёев провел встречу в Баку с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2023
Шавкат Мирзиёев провел встречу в Баку с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, Шавкат Мирзиёев выступил с речью на саммите Движения неприсоединения в Баку. Политик выдвинул ряд важных инициатив, и обменялся мнениями с участниками на полях мероприятия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев выступил и выдвинул ряд важных инициатив на саммите Контактной группы Движения неприсоединения в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев выступил и выдвинул ряд важных инициатив на саммите Контактной группы Движения неприсоединения в городе Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2023
Шавкат Мирзиёев выступил и выдвинул ряд важных инициатив на саммите Контактной группы Движения неприсоединения в городе Баку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также президент почтил память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
После этого рабочий визит главы Узбекистана в Азербайджан завершился. В международном аэропорту имени Гейдара Алиева его проводили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2023
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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