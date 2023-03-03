https://uz.sputniknews.ru/20230303/shavkat-mirzieev-vernulsya-tashkent-iz-baku-32620583.html

Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Азербайджан

Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Азербайджан

Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Азербайджан

2023-03-03T10:25+0500

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политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

азербайджан

баку

саммит

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана завершил свой рабочий визит в Азербайджан, где он находился по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева , сообщает пресс-служба главы Узбекистана. В рамках визита прошла двусторонняя встреча лидеров обеих стран.Кроме того, Шавкат Мирзиёев выступил с речью на саммите Движения неприсоединения в Баку. Политик выдвинул ряд важных инициатив, и обменялся мнениями с участниками на полях мероприятия.Также президент почтил память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.После этого рабочий визит главы Узбекистана в Азербайджан завершился. В международном аэропорту имени Гейдара Алиева его проводили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.

баку

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