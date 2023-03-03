https://uz.sputniknews.ru/20230303/ukraina-idet-po-stopam-igil-32628813.html

Украина идет по стопам ИГИЛ*

Украина идет по стопам ИГИЛ*

Украинская власть была выбрана Западом неслучайно.

2023-03-03T13:57+0500

2023-03-03T13:57+0500

2023-03-03T14:09+0500

колумнисты

украина

внешняя политика

мнение эксперта

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Миром и войной на планете сейчас правят эмоции, которыми управляют создатели контента, и западные кураторы с самого начала СВО (а на самом деле задолго до этого) сделали ставку на информджихад, успешно обкатанный спецслужбами США и Европы на Аль-Каиде*, ИГИЛ* и так далее, пишет колумнист РИА Новости. На первый взгляд не совсем понятно: а что надеялись и на что рассчитывали украинские диверсанты, свободно зашедшие на территорию России примерно через три недели после того, как руководство Брянской области отчиталось об успешном завершении укрепления границы с Украиной, а потом спешно ретировавшиеся, убив и ранив нескольких мирных жителей.На самом деле им удалось "сделать картинку", то есть несколько видео на фоне русского села, которые стали мгновенно распространяться по каналам ЦИПСО Украины и тиражироваться нашими доморощенными "всепропальщиками". Цель "картинки" — вызвать эмоции у определенных целевых аудиторий: у россиян — страх, растерянность, неуверенность и гнев в сторону "некомпетентных властей и армии, которые не способны защитить людей на своей собственной территории", у украинцев — подъем боевого духа ("во как мы можем!"), у западной аудитории и спонсоров Украины — злорадство, облегчение и укрепление уверенности в том, что все идет хорошо и они скоро наконец задушат эту надоедливую и агрессивную бензоколонку с ядерными ракетами.При этом западные режиссеры сделали упор на том, что украинские террористы — вовсе не террористы и даже не украинские. Сразу после публикации роликов были идентифицированы их участники, каждый из которых — этнический русский из так называемого Русского добровольческого корпуса в составе ВСУ, который, оказывается, не подло убивает мирных граждан, а мужественно борется против путинского режима. Цель такого поворота — показать, что российское общество раздроблено, что как минимум его часть готова с оружием в руках выступить против антинародных властей России.СВО: российский бронепоезд — на главном путиКакие бы цели ни ставили перед собой лицедеи-убийцы, перед нашей властью, армией и обществом в полный рост встает необходимость наконец принять, что мы имеем дело с самым настоящим террористическим режимом, который сделает абсолютно все, что ему укажут и до чего у него дотянутся руки. Преступной халатностью будет игнорировать опасность техногенных, химических, ядерных и биологических атак, вероятность которых будет тем выше, чем ближе будет вырисовываться военное поражение Украины. Наше благородство, благодушие и апатия могут стоить жизни сотням тысяч и даже миллионам людей.Мировой опыт борьбы с терроризмом описан в неисчислимом количестве исследований и докладов. Западные эксперты сходятся в одном: борьба с террористами должна фокусироваться на поражении их "гнезд" и быстром, последовательном и непредсказуемом отсечении всех голов террористической гидры, потому что террористов невозможно перевоспитать: без сверхидеи само их существование бессмысленно. Сверхидея и религия украинского режима и ядра националистического социума Украины — уничтожение России. Отказаться от этого для них невозможно физически и теологически — а значит, они сами выбрали свою судьбу.В 1996 году директор ЦРУ Джон Дейч заявил, что главное оружие борьбы с террором — возмездие военными средствами до тех пор, пока для террористов "в мире нигде не останется безопасных мест". Но, как это постоянно бывает с западными цивилизованными демократиями, борьба против всего плохого тут же превратилась в кровавую борьбу за деньги и мировое доминирование. В 2020-м США обвинили иранского генерала Сулеймани в "заговоре с целью убийства 500 американцев", а потом убили его с дрона ракетой в Ираке. Госсекретарь США Майк Помпео буднично сообщил: "У нас была возможность ликвидировать этот заговор — и мы это сделали". Все просто. А после публикации эксперта Совета по правам человека ООН о том, что данное убийство было незаконным, а обвинения — беспочвенными, спикер Госдепартамента заявила, что "выпуск доклада, обвиняющего США в самозащите, — особое интеллектуальное бесчестье".Россия — не США и не Европа, и мы не будем заниматься политическими убийствами. Мы будем беспощадно, неустанно и всеми средствами уничтожать зло, будем делать так, чтобы террористы гарантированно платили за свои преступления максимальную цену.Если те, кто организовал террористический акт в Брянской области, хотели вызвать у нас эмоции — у них это удалось. Но это не страх и не растерянность. Это хладнокровная ярость, которая будет нас подпитывать до того момента, пока последний террорист не отправится в гости к Бандере, как отправились в свой террористический рай все до единого убийцы детей в Беслане и Буденновске.Наш президент в свое время пообещал "мочить террористов в сортире", и он свое обещание выполнил. Вчера, комментируя события на Брянщине, он сказал, что укротеррористов мы "обязательно дожмем".А значит, пришло время официально назвать укротеррористов террористами и нажать таймер обратного отсчета.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также:Теперь официально: Россия — урановый чемпион планетыЕвропу готовят к разводу с Китаем

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