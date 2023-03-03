https://uz.sputniknews.ru/20230303/v-surhandarinskoy-oblasti-nashli-drevniy-kuvshin-32635017.html

Рыл канаву — нашёл кувшин: находке почти две тысячи лет

Рыл канаву — нашёл кувшин: находке почти две тысячи лет

Житель Денауского района откопал старинный кувшин

2023-03-03T16:59+0500

2023-03-03T16:59+0500

2023-03-03T17:33+0500

это интересно

узбекистан

сурхандарьинская область

археологические раскопки

артефакты

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Житель Денауского района Бахром Абдимуминов обратился в Управление культурного наследия Сурхандарьинской области, рассказав, что при рытье канавы он нашёл большой керамический кувшин, сообщает пресс-служба Агентства культурного наследия.К месту находки приехали учёные. Они завершили раскопки и доставили кувшин в Термезский археологический музей, чтобы установить его историческую ценность и реставрировать.Специалисты датировали возраст кувшина I-II веками нашей эры. Исследования продолжаются.

узбекистан

сурхандарьинская область

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