https://uz.sputniknews.ru/20230303/v-surhandarinskoy-oblasti-nashli-drevniy-kuvshin-32635017.html
Рыл канаву — нашёл кувшин: находке почти две тысячи лет
Рыл канаву — нашёл кувшин: находке почти две тысячи лет
Житель Денауского района откопал старинный кувшин
2023-03-03T16:59+0500
2023-03-03T16:59+0500
2023-03-03T17:33+0500
это интересно
узбекистан
сурхандарьинская область
археологические раскопки
артефакты
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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Житель Денауского района Бахром Абдимуминов обратился в Управление культурного наследия Сурхандарьинской области, рассказав, что при рытье канавы он нашёл большой керамический кувшин, сообщает пресс-служба Агентства культурного наследия.К месту находки приехали учёные. Они завершили раскопки и доставили кувшин в Термезский археологический музей, чтобы установить его историческую ценность и реставрировать.Специалисты датировали возраст кувшина I-II веками нашей эры. Исследования продолжаются.
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узбекистан сурхандарья археология артефакт
узбекистан сурхандарья археология артефакт
Рыл канаву — нашёл кувшин: находке почти две тысячи лет
16:59 03.03.2023 (обновлено: 17:33 03.03.2023)
В Сурхандарьинской области обнаружили артефакт, который относится к I-II векам нашей эры.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Житель Денауского района Бахром Абдимуминов обратился в Управление культурного наследия Сурхандарьинской области, рассказав, что при рытье канавы он нашёл большой керамический кувшин, сообщает пресс-служба Агентства культурного наследия.
К месту находки приехали учёные. Они завершили раскопки и доставили кувшин в Термезский археологический музей, чтобы установить его историческую ценность и реставрировать.
Специалисты датировали возраст кувшина I-II веками нашей эры. Исследования продолжаются.