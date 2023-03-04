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Москвичи исполнили более тысячи заветных желаний в рамках акции "Добрая ёлка"
Москвичи исполнили более тысячи заветных желаний в рамках акции "Добрая ёлка"
Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приёмных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет
2023-03-04T20:02+0500
2023-03-04T20:02+0500
2023-03-04T20:22+0500
россия
москва
новый год
сергей собянин
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ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Москвичи исполнили более тысячи заветных желаний в рамках акции "Добрая ёлка", заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости. В рамках акции дети и пенсионеры писали свои заветные желания, а любой желающий мог исполнить такое желание. К примеру, один из юных участников смог побывать в Московском зоопарке и увидеть пингвинов.Собянин выразил признательность всем москвичам, которые приняли участие в акции.
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россия москва акция добрая елка заветные желания мэр сергей собянин
россия москва акция добрая елка заветные желания мэр сергей собянин
Москвичи исполнили более тысячи заветных желаний в рамках акции "Добрая ёлка"
20:02 04.03.2023 (обновлено: 20:22 04.03.2023)
Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приёмных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет.
ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik.
Москвичи исполнили более тысячи заветных желаний в рамках акции "Добрая ёлка", заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости
.
В рамках акции дети и пенсионеры писали свои заветные желания, а любой желающий мог исполнить такое желание. К примеру, один из юных участников смог побывать в Московском зоопарке и увидеть пингвинов.
"Москвичи исполнили больше тысячи желаний подопечных благотворительных фондов. В столице завершилась акция "Добрая ёлка". Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приёмных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет", - написал мэр столицы в своем Telegram-канале.
Собянин выразил признательность всем москвичам, которые приняли участие в акции.