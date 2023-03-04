https://uz.sputniknews.ru/20230304/moskvichi-ispolnili-bolee-tysyachi-zavetnyx-jelaniy-v-ramkax-aktsii-dobraya-yolka-32657112.html

Москвичи исполнили более тысячи заветных желаний в рамках акции "Добрая ёлка"

Москвичи исполнили более тысячи заветных желаний в рамках акции "Добрая ёлка"

Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приёмных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет

2023-03-04T20:02+0500

2023-03-04T20:02+0500

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россия

москва

новый год

сергей собянин

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ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Москвичи исполнили более тысячи заветных желаний в рамках акции "Добрая ёлка", заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости. В рамках акции дети и пенсионеры писали свои заветные желания, а любой желающий мог исполнить такое желание. К примеру, один из юных участников смог побывать в Московском зоопарке и увидеть пингвинов.Собянин выразил признательность всем москвичам, которые приняли участие в акции.

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