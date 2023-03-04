https://uz.sputniknews.ru/20230304/ni-dnya-bez-raboty-mchs-uzbekistana-otmechaet-svoy-prazdnik---video-32647715.html

Ни дня без работы: МЧС Узбекистана отмечает свой праздник - видео

Ни дня без работы: МЧС Узбекистана отмечает свой праздник - видео

Захватывающие кадры работы узбекистнаских спасателей - в нашем видео.

2023-03-04T11:09+0500

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общество

узбекистан

мчс

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ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. МЧС Узбекистана отмечает 27-летие со дня создания службы.Узбекистанские спасатели они с честью выполняют свой профессиональный долг, борются со стихиями и первыми приходят на помощь. Захватывающие кадры работы спасателей – смотрите в нашем видео.

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