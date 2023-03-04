https://uz.sputniknews.ru/20230304/slaboslyshaschie-shkolniki-iz-uzbekistana-zavoevali-11-medaley-na-cha-32650521.html

Слабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА

Слабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА

Юные спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.

2023-03-04T14:31+0500

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спорт

узбекистан

кыргызстан

спорт

медали

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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на Чемпионате Азии по тхэквондо для детей с нарушениями слуха, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.Честь республики защищали на чемпионате 13 юных спортсменов, учащихся специализированной школы-интерната для слабослышащих детей №101 в Ташкенте.Команда завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.Читайте также: Узбекистан за спорт вне политики

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