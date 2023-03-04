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Слабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА
Слабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА
Юные спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.
2023-03-04T14:31+0500
2023-03-04T14:34+0500
спорт
узбекистан
кыргызстан
спорт
медали
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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на Чемпионате Азии по тхэквондо для детей с нарушениями слуха, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.Честь республики защищали на чемпионате 13 юных спортсменов, учащихся специализированной школы-интерната для слабослышащих детей №101 в Ташкенте.Команда завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.Читайте также: Узбекистан за спорт вне политики
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узбекистан спорт спортсмены слабослышащие чемпионат азии по тхэквандо медали золотые серебряные бронзовые
узбекистан спорт спортсмены слабослышащие чемпионат азии по тхэквандо медали золотые серебряные бронзовые

Слабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА

14:31 04.03.2023 (обновлено: 14:34 04.03.2023)
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Юные спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на Чемпионате Азии по тхэквондо для детей с нарушениями слуха, сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.
Честь республики защищали на чемпионате 13 юных спортсменов, учащихся специализированной школы-интерната для слабослышащих детей №101 в Ташкенте.
Команда завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.
Читайте также: Узбекистан за спорт вне политики
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