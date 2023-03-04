https://uz.sputniknews.ru/20230304/uzbekistan-lechenie-zabolevanie-cma-32648146.html

Шанс на жизнь: в Узбекистане начали лечить детей с редким генетическим заболеванием

Шанс на жизнь: в Узбекистане начали лечить детей с редким генетическим заболеванием

Для детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия власти закупают дорогостоящее лекарство, а также помогают с обязательной реабилитацией.

2023-03-04T12:14+0500

2023-03-04T12:14+0500

2023-03-04T12:24+0500

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узбекистан

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реабилитация

медицина

спинальная мышечная атрофия

сма

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Ташкент, 4 мар — Sputnik. С конца 2022 года детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Узбекистане начали лечить за счет государства. Соответствующее постановление подписал Шавкат Мирзиёев. Такая терапия очень дорогая и ее нужно принимать пожизненно.СМА – редкое генетическое заболевание. Постепенная гибель нервных клеток спинного мозга приводит к параличу ребенка.СМА встречается нечасто — примерно один случай на десять тысяч. Но если брать среднюю рождаемость по республике, а это 700-800 тысяч в год, то в Узбекистане ежегодно может рождаться 80-90 малышей с таким диагнозом.Первый шагВ настоящее время в Едином национальном регистре по СМА 108 детей. При этом ведут электронную базу данных о пациентах с клиническими признаками спинальной мышечной атрофии, а также членах семьи с подтвержденной генной наследственностью.Первым шагом в работе со СМА в Узбекистане стала ДНК-диагностика. До 2021 года в республике ее не проводили.Сегодня в каждом областном скрининг-центре есть специалисты, которые могут диагностировать заболевание, дать рекомендации по уходу и выдать лекарство. К слову, с 2016 года до сегодняшнего дня в мире утверждены три препарата для лечения СМА.Узбекистан закупает одно из них — Рисдиплам. Его уже принимают более 70 малышей, а остальные пока находятся в очереди.Этот препарат в первую очередь помогает сохранить жизнь детям, улучшить ее качество."Я начала осознавать, к чему это все может привести"Среди детей, которые начали получать терапию в рамках госпрограммы — Амалия Ибрагимова, ей 1,3 года. У малышки спинальная мышечная атрофия первого типа. Ее родители признаются, что до рождения дочери никогда не слышали о таком заболевании.А когда заметили, что с ребенком что-то не так, Амалия была недостаточно активной, обратились к врачам. Сначала они объяснили это синдромом вялого ребенка.Помимо Амалии в семье еще трое детей. Но сегодня жизнь семьи сосредоточена вокруг дочери, ведь помимо препарата ей нужны обязательная реабилитация, специальная коляска, вертикализатор, виброплатформа.Девочка уже принимает дорогостоящее лекарство, но ее родители не теряют надежды, что болезнь удастся остановить. Это под силу очень дорогому препарату Золгенсма – его стоимость более $2 млн. Как рассказывают специалисты, его достаточно ввести один раз, но успеть это нужно сделать до того, как ребенку исполнится 6 месяцев.Возникает вопрос: какое лечение лучше.Единственный ребенок в Узбекистане, чью болезнь удалось остановить – Хосиятхон Шомуратова. Скоро ей исполнится 4 года.Золгенсму девочка получила благодаря лотерее от производителя. Но к этому времени болезнь уже сильно ослабила здоровье Хосиятхон. Спинальная мышечная атрофия больше не прогрессирует, но девочка уже не сможет ходить самостоятельно, а специальное питание она получает через зонд.Лечение препаратом – лишь 50% успехаНе менее важную роль играют реабилитация и домашний уход, подчеркивает Мархабо Шамсиддинова.Для того чтобы открывать новые центры специально для детей со СМА необходимо время, которого у них нет. Поэтому реабилитацию организовали в Республиканской детской психоневрологической больнице им. У. К. Курбанова в Ташкенте.Эта команда разрабатывает для каждого пациента индивидуальную программу реабилитации, следит за реализацией и при необходимости корректирует. Специально для детей со СМА больница приобрела две виброплатформы, спецпитание и медикаменты для укрепления мышц.Лечение с рожденияСегодня известно, что ребенок рождается со СМА, если оба родителя являются носителями такой мутации. В таком случае риск составляет 25%, то есть нужно будет проверять каждую беременность. Вот почему так важно сделать добрачный скрининг.Еще одна из причин заболевания – родственные браки.В 2023 году в Узбекистане планируют начать делать неонатальный скрининг новорожденных.Таким образом, Узбекистан станет одной из первых стран в СНГ после России, которая начнет проводить обследование новорожденных для выявления СМА.

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Анна Желиховская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31934761_0:0:641:640_100x100_80_0_0_295ccdae1a2204d81df694e49753883e.jpg

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