https://uz.sputniknews.ru/20230305/32664434.html
Нежность и древняя традиция: как проходит праздник кукол Хина в Японии – фото
Нежность и древняя традиция: как проходит праздник кукол Хина в Японии – фото
Как отмечают праздник – в нашей фотоленте.
2023-03-05T21:02+0500
2023-03-05T21:02+0500
2023-03-05T21:02+0500
фото
япония
праздник
девочка
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фото праздник хинамацури девочек кукол в японии как празднуют фото традиции история новости новость женские праздники японские традиции культура
фото праздник хинамацури девочек кукол в японии как празднуют фото традиции история новости новость женские праздники японские традиции культура
Нежность и древняя традиция: как проходит праздник кукол Хина в Японии – фото
В пятницу в Японии прошел праздник кукол "Хинамацури". Он посвящен счастью и процветанию молодых девушек. В этот день девочки надевают нарядные кимоно, японцы ходят друг к другу в гости, дарят подарки и едят сладости. Как его отмечают – в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
Люди фотографируют японских декоративных кукол, выставленных на каменных ступенях храма Томисаки.
Люди фотографируют японских декоративных кукол, выставленных на каменных ступенях храма Томисаки.
© AP Photo / Hiro Komae
Куклы в синтоистском храме в Токио.
Куклы в синтоистском храме в Токио.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
Японские декоративные куклы на углу улицы городе Кацуура префектуры Тиба.
Японские декоративные куклы на углу улицы городе Кацуура префектуры Тиба.
© AP Photo / Hiro Komae
Кукол рассаживают в определенном порядке. Так, на самом верхнем ярусе – куклы императора и императрицы, ниже – фрейлины. Дальше обычно идут музыканты с традиционными японскими инструментами, затем – министры, телохранители, слуги.
Кукол рассаживают в определенном порядке. Так, на самом верхнем ярусе – куклы императора и императрицы, ниже – фрейлины. Дальше обычно идут музыканты с традиционными японскими инструментами, затем – министры, телохранители, слуги.
© AP Photo / Hiro Komae
Считается, что кукла защищает молодых девушек в семье, неся за них их болезни и несчастья.
Считается, что кукла защищает молодых девушек в семье, неся за них их болезни и несчастья.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
Мужчина расставляет кукол в храме Какуодзи в городе Кацуура префектуры Тиба.
Мужчина расставляет кукол в храме Какуодзи в городе Кацуура префектуры Тиба.
© AP Photo / Hiro Komae
Во время праздника город Кацуура в Тибе весь украшают куклами.
Во время праздника город Кацуура в Тибе весь украшают куклами.
© AP Photo / Hiro Komae
История праздника насчитывает более тысячи лет.
История праздника насчитывает более тысячи лет.