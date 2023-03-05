Нежность и древняя традиция: как проходит праздник кукол Хина в Японии – фото

Подписаться на

В пятницу в Японии прошел праздник кукол "Хинамацури". Он посвящен счастью и процветанию молодых девушек. В этот день девочки надевают нарядные кимоно, японцы ходят друг к другу в гости, дарят подарки и едят сладости. Как его отмечают – в нашей фотоленте.