https://uz.sputniknews.ru/20230305/skonchalsya-populyarnyy-bloger-farxod-mannopov-32660125.html

Скончался популярный блогер Фарход Маннопов

Скончался популярный блогер Фарход Маннопов

Блогер умер в больнице, куда попал после неудачного падения.

2023-03-05T13:10+0500

2023-03-05T13:10+0500

2023-03-05T13:10+0500

происшествия

узбекистан

блогер

смерть

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. На 28 году жизни скончался узбекистанский блогер Фарход Маннопов, известный под псевдонимом Mittivine. Об этом сообщил в соцсети один из его друзей.Маннопов умер, не выходя из комы после операции. Известно, что он попал в больницу в результате травмы, полученной во время падения.

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