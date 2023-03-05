https://uz.sputniknews.ru/20230305/skonchalsya-populyarnyy-bloger-farxod-mannopov-32660125.html
Скончался популярный блогер Фарход Маннопов
Скончался популярный блогер Фарход Маннопов
Блогер умер в больнице, куда попал после неудачного падения.
2023-03-05T13:10+0500
2023-03-05T13:10+0500
2023-03-05T13:10+0500
происшествия
узбекистан
блогер
смерть
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. На 28 году жизни скончался узбекистанский блогер Фарход Маннопов, известный под псевдонимом Mittivine. Об этом сообщил в соцсети один из его друзей.Маннопов умер, не выходя из комы после операции. Известно, что он попал в больницу в результате травмы, полученной во время падения.
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умер блогер фарход маннопов причины смерти когда почему где операция в коме mittivine новости новость интернет блогеры в узбекистане узбекистан
Скончался популярный блогер Фарход Маннопов
Блогер умер в больнице, куда попал после неудачного падения.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. На 28 году жизни скончался узбекистанский блогер Фарход Маннопов, известный под псевдонимом Mittivine. Об этом сообщил в соцсети один из его друзей.
Маннопов умер, не выходя из комы после операции. Известно, что он попал в больницу в результате травмы, полученной во время падения.