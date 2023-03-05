https://uz.sputniknews.ru/20230305/uzbekskie-selektsionery-vyveli-novyy-sort-pertsa-32657238.html
Узбекские селекционеры вывели новый сорт перца
Узбекские селекционеры вывели новый сорт перца
Новый сорт острого перца является первым местным сортом, адаптированным для выращивания в теплицах.
2023-03-05T09:01+0500
2023-03-05T09:01+0500
2023-03-05T10:52+0500
общество
узбекистан
ученые
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекские ученые вывели сорт острого перца "Шарк Гавхари", подходящий для тепличного выращивания и местных почвенно-климатических условий. Об этом сообщает Минсельхоз.Разработали новый сорт Нурбек Хушвактов и Рустам Низомов.Это первый аборигенный сорт, адаптированный для выращивания в теплицах. Этот сорт среднеспелый, его вегетационный период составляет 123-125 дней.Внешне этот перец ничем не отличается от других. Урожайность этого перца составляет 24-25,5 тонн с гектара.Новый сорт требует плодородной почвы и устойчив к вирусным заболеваниям. Самое главное, что его можно выращивать в теплице в любое время года.
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узбекистан наука селекция ученые новый сорт перца
узбекистан наука селекция ученые новый сорт перца
Узбекские селекционеры вывели новый сорт перца
09:01 05.03.2023 (обновлено: 10:52 05.03.2023)
Новый сорт острого перца является первым местным сортом, адаптированным для выращивания в теплицах.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Узбекские ученые вывели сорт острого перца "Шарк Гавхари", подходящий для тепличного выращивания и местных почвенно-климатических условий. Об этом сообщает
Минсельхоз.
Разработали новый сорт Нурбек Хушвактов и Рустам Низомов.
Это первый аборигенный сорт, адаптированный для выращивания в теплицах. Этот сорт среднеспелый, его вегетационный период составляет 123-125 дней.
Внешне этот перец ничем не отличается от других. Урожайность этого перца составляет 24-25,5 тонн с гектара.
Новый сорт требует плодородной почвы и устойчив к вирусным заболеваниям. Самое главное, что его можно выращивать в теплице в любое время года.