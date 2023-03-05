https://uz.sputniknews.ru/20230305/uzbekskie-selektsionery-vyveli-novyy-sort-pertsa-32657238.html

Узбекские селекционеры вывели новый сорт перца

Узбекские селекционеры вывели новый сорт перца

Новый сорт острого перца является первым местным сортом, адаптированным для выращивания в теплицах.

2023-03-05T09:01+0500

2023-03-05T09:01+0500

2023-03-05T10:52+0500

общество

узбекистан

ученые

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекские ученые вывели сорт острого перца "Шарк Гавхари", подходящий для тепличного выращивания и местных почвенно-климатических условий. Об этом сообщает Минсельхоз.Разработали новый сорт Нурбек Хушвактов и Рустам Низомов.Это первый аборигенный сорт, адаптированный для выращивания в теплицах. Этот сорт среднеспелый, его вегетационный период составляет 123-125 дней.Внешне этот перец ничем не отличается от других. Урожайность этого перца составляет 24-25,5 тонн с гектара.Новый сорт требует плодородной почвы и устойчив к вирусным заболеваниям. Самое главное, что его можно выращивать в теплице в любое время года.

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