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Байден снова споткнулся: неравный бой с трапами продолжается - видео
Байден снова споткнулся: неравный бой с трапами продолжается - видео
Американские СМИ распространили новое видео президента Джо Байдена, попавшего в неловкую ситуацию.
2023-03-06T19:16+0500
2023-03-06T19:16+0500
в мире
сша
джо байден
президент
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ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Неравный бой президента США Джо Байдена с трапами самолетов продолжается. Американские СМИ опубликовали новое видео, на котором глава государства снова спотыкается, поднимаясь по трапу.Это случилось в Алабаме, куда Байден летал, чтобы выступить перед избирателями.Несколько дней назад Байден также перед камерами не смог нормально преодолеть трап, когда возвращался из Польши.Ранее мир облетело видео из Джорджии, на котором американский президент пытается удержаться на трапе, но все-таки падает.Президент США все чаще попадает в неловкие ситуации: забывает имена людей, жмет руку невидимкам, не может найти выход со сцены, а в прошлом году во время пасхального праздника испугался пасхального кролика.
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видео президент сша джо байден трап спотыкается неловкая ситуация
видео президент сша джо байден трап спотыкается неловкая ситуация

Байден снова споткнулся: неравный бой с трапами продолжается - видео

19:16 06.03.2023
© AFP 2023 / ERIC BARADATПрезидент США Джо Байден упал на трапе
Президент США Джо Байден упал на трапе - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / ERIC BARADAT
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Американские СМИ распространили новое видео президента Джо Байдена, попавшего в неловкую ситуацию.
ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Неравный бой президента США Джо Байдена с трапами самолетов продолжается.
Американские СМИ опубликовали новое видео, на котором глава государства снова спотыкается, поднимаясь по трапу.
Это случилось в Алабаме, куда Байден летал, чтобы выступить перед избирателями.
Несколько дней назад Байден также перед камерами не смог нормально преодолеть трап, когда возвращался из Польши.
Ранее мир облетело видео из Джорджии, на котором американский президент пытается удержаться на трапе, но все-таки падает.
Президент США все чаще попадает в неловкие ситуации: забывает имена людей, жмет руку невидимкам, не может найти выход со сцены, а в прошлом году во время пасхального праздника испугался пасхального кролика.
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