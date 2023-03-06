https://uz.sputniknews.ru/20230306/bayden-snova-spotknulsya-neravnyy-boy-s-trapami-prodoljaetsya---video-32687685.html

Байден снова споткнулся: неравный бой с трапами продолжается - видео

Байден снова споткнулся: неравный бой с трапами продолжается - видео

Американские СМИ распространили новое видео президента Джо Байдена, попавшего в неловкую ситуацию.

2023-03-06T19:16+0500

2023-03-06T19:16+0500

2023-03-06T19:16+0500

в мире

сша

джо байден

президент

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ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Неравный бой президента США Джо Байдена с трапами самолетов продолжается. Американские СМИ опубликовали новое видео, на котором глава государства снова спотыкается, поднимаясь по трапу.Это случилось в Алабаме, куда Байден летал, чтобы выступить перед избирателями.Несколько дней назад Байден также перед камерами не смог нормально преодолеть трап, когда возвращался из Польши.Ранее мир облетело видео из Джорджии, на котором американский президент пытается удержаться на трапе, но все-таки падает.Президент США все чаще попадает в неловкие ситуации: забывает имена людей, жмет руку невидимкам, не может найти выход со сцены, а в прошлом году во время пасхального праздника испугался пасхального кролика.

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2023

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видео президент сша джо байден трап спотыкается неловкая ситуация