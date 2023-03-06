https://uz.sputniknews.ru/20230306/farxod-mannopov-kakim-zapomnilsya-pogibshiy-bloger---video-32686368.html
Фарход Маннопов: каким запомнился погибший блогер — видео
Фарход Маннопов: каким запомнился погибший блогер — видео
Известный узбекистанский вайнер скончался в возрасте 27 лет во время операции после травмы головы.
2023-03-06T17:15+0500
2023-03-06T17:15+0500
2023-03-06T17:26+0500
общество
блогер
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скончался
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Известный узбекистанский блогер Фарход Маннопов скончался в возрасте 27 лет. Он получил травму головы, плавая в бассейне, и попал на операционный стол. Во время операции блогер впал в кому, не выходя из которой скончался.Фарход Маннопов был основателем интернет-проекта Mittivine.Блогер стал популярным благодаря коротким юмористическим видеороликам — вайнам. Он их снимал на разные бытовые темы. Подробнее о жизни Фархода — в нашем видео.
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фарход маннопов mittvine вайнер блогер скончался видео каким был каким запомнили что известно
фарход маннопов mittvine вайнер блогер скончался видео каким был каким запомнили что известно
Фарход Маннопов: каким запомнился погибший блогер — видео
17:15 06.03.2023 (обновлено: 17:26 06.03.2023)
Известный узбекистанский вайнер скончался в возрасте 27 лет во время операции после травмы головы.
Известный узбекистанский блогер Фарход Маннопов скончался в возрасте 27 лет.
Он получил травму головы, плавая в бассейне, и попал на операционный стол. Во время операции блогер впал в кому, не выходя из которой скончался.
Фарход Маннопов был основателем интернет-проекта Mittivine.
Блогер стал популярным благодаря коротким юмористическим видеороликам — вайнам. Он их снимал на разные бытовые темы. Подробнее о жизни Фархода — в нашем видео.