https://uz.sputniknews.ru/20230306/rossiya-podgotovila-predlozheniya-po-rabote-shos-32669239.html
Россия предлагает усовершенствовать работу ШОС
Россия предлагает усовершенствовать работу ШОС
Россия предложила совершенствовать работу ШОС
2023-03-06T10:14+0500
2023-03-06T10:14+0500
2023-03-06T10:14+0500
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саммит шос в самарканде
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Россия подготовила пакет предложений по совершенствованию деятельности Шанхайской организации сотрудничества, рассказал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов, сообщает РИА Новости.Такое решение, по инициативе России, приняли лидеры государств-членов ШОС на самаркандском саммите в сентябре 2022 года.В контексте увеличения числа заявок на вступление ШОС, которые поступают от разных стран и возрастающего внимания к организации очень важен новый взгляд на ШОС, заявил Хакимов.Также ключевое значение имеет укрепление состава государств-членов. Ядро организации сегодня формируют восемь стран, но скоро к ним присоединятся Иран и Белоруссия, заключил политик.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
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россия шос узбекистан самаркандский саммит шос
россия шос узбекистан самаркандский саммит шос
Россия предлагает усовершенствовать работу ШОС
Пакет предложений направлен не на радикальную трансформацию организации, а на переформатирование уже сложившихся механизмов.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Россия подготовила пакет предложений по совершенствованию деятельности Шанхайской организации сотрудничества, рассказал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиёр Хакимов, сообщает РИА Новости.
Такое решение, по инициативе России, приняли лидеры государств-членов ШОС на самаркандском саммите в сентябре 2022 года.
"Действующая практика проведения мероприятий на высшем и высоком уровнях не в полной мере отвечает задачам, которые мы перед собой ставим. Отсюда общее понимание необходимости подумать, как правильно выстроить работу таким образом, чтобы внешние участники – наблюдатели и партнеры ШОС по диалогу, а также другие заинтересованные страны эффективно вовлекались в совместную практическую деятельность", — пояснил дипломат.
В контексте увеличения числа заявок на вступление ШОС, которые поступают от разных стран и возрастающего внимания к организации очень важен новый взгляд на ШОС, заявил Хакимов.
Также ключевое значение имеет укрепление состава государств-членов. Ядро организации сегодня формируют восемь стран, но скоро к ним присоединятся Иран и Белоруссия, заключил политик.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.