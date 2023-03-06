https://uz.sputniknews.ru/20230306/sezon-dojdey-prognoz-pogody-na-6-marta--32666614.html

Сезон дождей: прогноз погоды на 6 марта

Сезон дождей: прогноз погоды на 6 марта

Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в понедельник.

2023-03-06T08:07+0500

2023-03-06T08:07+0500

2023-03-06T08:07+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

дождь

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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидаются дожди, усиление ветра, а местами снег. По предгорным и горным районам опасность схода лавин, селей и паводков, сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 17-19° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 20-25° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.Бухарская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.Навоийская областьПеременная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, местами дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла,днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами сильный дождь со снегом. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.

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