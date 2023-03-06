https://uz.sputniknews.ru/20230306/sezon-dojdey-prognoz-pogody-na-6-marta--32666614.html
Сезон дождей: прогноз погоды на 6 марта
Сезон дождей: прогноз погоды на 6 марта
Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в понедельник.
2023-03-06T08:07+0500
2023-03-06T08:07+0500
2023-03-06T08:07+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
дождь
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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Сегодня в Узбекистане ожидаются дожди, усиление ветра, а местами снег. По предгорным и горным районам опасность схода лавин, селей и паводков, сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 17-19° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 20-25° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.Бухарская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.Навоийская областьПеременная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, местами дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла,днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами сильный дождь со снегом. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.
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прогноз погоды на 6 марта понедельник будет ли дождь узгидромет погода в узбекистане новости новость
прогноз погоды на 6 марта понедельник будет ли дождь узгидромет погода в узбекистане новости новость
Сезон дождей: прогноз погоды на 6 марта
Синоптики рассказали, какая погода ждет узбекистанцев в понедельник. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik.
Сегодня в Узбекистане ожидаются дожди, усиление ветра, а местами снег. По предгорным и горным районам опасность схода лавин, селей и паводков, сообщает Узгидромет
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Переменная облачность, дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 9-11° тепла, днем 17-19° тепла.
Переменная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 20-25° тепла.
Переменная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.
Переменная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, местами дождь. Возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла,днем 17-22° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, местами сильный дождь со снегом. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.