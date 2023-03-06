https://uz.sputniknews.ru/20230306/shavkat-mirzieev-telefonnyy-razgovor-vladimir-putin-mart-2023-32697556.html
Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным
Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Российской Федерации целый ряд актуальных вопросов.
2023-03-06T22:46+0500
2023-03-06T22:46+0500
2023-03-06T22:56+0500
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политика
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает телеграм-канал "Кремль. Новости".
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узбекистан, россия, владимир путин, телефонный разговор
узбекистан, россия, владимир путин, телефонный разговор
Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным
22:46 06.03.2023 (обновлено: 22:56 06.03.2023)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Российской Федерации целый ряд актуальных вопросов.
ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает телеграм-канал "Кремль. Новости".
“Обсужден целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе касающихся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере”, —говорится в сообщении.