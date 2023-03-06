https://uz.sputniknews.ru/20230306/v-uzbekistane-11-marta-2023-proydet-hashar-32689508.html
Весна в Узбекистане начинается с добрых дел: по республике объявили хашар
Весна в Узбекистане начинается с добрых дел: по республике объявили хашар
В Узбекистане 11 марта 2023 года пройдет всенародный благотворительный хашар
2023-03-06T18:23+0500
2023-03-06T18:23+0500
2023-03-06T18:23+0500
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навруз
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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. В Узбекистане 11 марта состоится всенародный благотворительный хашар. Он пройдет под девизом: ”Благополучная махалля — видение страны”, сообщает УзА со ссылкой на соответствующее постановление правительства.Участники хашара благоустроят территории, расчистят арыки, приведут в порядок кладбища и места захоронения, посадят деревья, окажут социальную поддержку нуждающимся гражданам. Мероприятие приурочено к празднику Навруз и священному месяцу Рамадан.Благотворительные хашары проводятся в Узбекистане регулярно перед крупными праздниками.Читайте также: https://uz.sputniknews.ru/20180512/Hashari-v-uzbekistane-budut-provodit-tolko-s-razreshenia-prezidenta-8187031.html
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узбекистан ташкент навруз хашар благоустройство уборка территории очистка арыков кладбища места захоронения
узбекистан ташкент навруз хашар благоустройство уборка территории очистка арыков кладбища места захоронения
Весна в Узбекистане начинается с добрых дел: по республике объявили хашар
Перед праздником Навруз повсеместно пройдут работы по уборке, благоустройству и озеленению.
ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik
. В Узбекистане 11 марта состоится всенародный благотворительный хашар. Он пройдет под девизом: ”Благополучная махалля — видение страны”, сообщает УзА
со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Участники хашара благоустроят территории, расчистят арыки, приведут в порядок кладбища и места захоронения, посадят деревья, окажут социальную поддержку нуждающимся гражданам. Мероприятие приурочено к празднику Навруз и священному месяцу Рамадан.
Благотворительные хашары проводятся в Узбекистане регулярно перед крупными праздниками.