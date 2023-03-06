https://uz.sputniknews.ru/20230306/v-uzbekistane-11-marta-2023-proydet-hashar-32689508.html

Весна в Узбекистане начинается с добрых дел: по республике объявили хашар

Весна в Узбекистане начинается с добрых дел: по республике объявили хашар

В Узбекистане 11 марта 2023 года пройдет всенародный благотворительный хашар

2023-03-06T18:23+0500

2023-03-06T18:23+0500

2023-03-06T18:23+0500

общество

узбекистан

ташкент

навруз

хашар

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ТАШКЕНТ, 6 мар – Sputnik. В Узбекистане 11 марта состоится всенародный благотворительный хашар. Он пройдет под девизом: ”Благополучная махалля — видение страны”, сообщает УзА со ссылкой на соответствующее постановление правительства.Участники хашара благоустроят территории, расчистят арыки, приведут в порядок кладбища и места захоронения, посадят деревья, окажут социальную поддержку нуждающимся гражданам. Мероприятие приурочено к празднику Навруз и священному месяцу Рамадан.Благотворительные хашары проводятся в Узбекистане регулярно перед крупными праздниками.Читайте также: https://uz.sputniknews.ru/20180512/Hashari-v-uzbekistane-budut-provodit-tolko-s-razreshenia-prezidenta-8187031.html

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