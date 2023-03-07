Любимый праздник: цветы для дорогих женщин

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В преддверии Международного женского дня мужчины спешат порадовать дам подарками, сюрпризами и, конечно, цветами. Как поздравляли прекрасных жительниц Москвы - в фотоподборке Sputnik.