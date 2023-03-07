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https://uz.sputniknews.ru/20230307/32716332.html
Любимый праздник: цветы для дорогих женщин
Любимый праздник: цветы для дорогих женщин
В преддверии Международного женского дня мужчины спешат порадовать дам подарками, сюрпризами и, конечно, цветами. Как поздравляли прекрасных жительниц Москвы - в фотоподборке Sputnik.
2023-03-07T22:00+0500
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фото
москва
8 марта
цветы
праздник
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фото 8 марта международный женский день поздравление цветы для женщин дарили цветы метро улицы москва поздравления
фото 8 марта международный женский день поздравление цветы для женщин дарили цветы метро улицы москва поздравления

Любимый праздник: цветы для дорогих женщин

22:00 07.03.2023
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В преддверии Международного женского дня мужчины спешат порадовать дам подарками, сюрпризами и, конечно, цветами. Как поздравляли прекрасных жительниц Москвы - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкМолодой человек с цветами на Рижском рынке в преддверии Международного женского дня.
Молодой покупает цветы в преддверии Международного женского дня - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Перейти в фотобанк
Молодой человек с цветами на Рижском рынке в преддверии Международного женского дня.
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкСотрудники УВД на Московском метрополитене поздравляют женщин с наступающим 8 марта в аванзале станции метро "Курская".
Сотрудники УВД на Московском метрополитене поздравляют женщин с наступающим 8 марта - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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Перейти в фотобанк
Сотрудники УВД на Московском метрополитене поздравляют женщин с наступающим 8 марта в аванзале станции метро "Курская".
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкМужчины несут корзину с цветами на Рижском рынке в преддверии Международного женского дня.
Мужчины несут корзину с цветами в преддверии Международного женского дня - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Перейти в фотобанк
Мужчины несут корзину с цветами на Рижском рынке в преддверии Международного женского дня.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России поздравляет женщин с наступающим 8 марта на территории станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
Сотрудник МЧС России поздравляет женщин с наступающим 8 марта - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России поздравляет женщин с наступающим 8 марта на территории станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России поздравляет женщину с наступающим 8 марта на территории станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
Сотрудник МЧС России поздравляет женщину с наступающим 8 марта - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России поздравляет женщину с наступающим 8 марта на территории станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанкВоеннослужащие с цветами в садовом центре тепличного комбината "Белая дача" в Московской области.
Военнослужащие покупают цветы к 8 марта - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
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Перейти в фотобанк
Военнослужащие с цветами в садовом центре тепличного комбината "Белая дача" в Московской области.
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанкМужчина с цветами в садовом центре тепличного комбината "Белая дача" в Московской области.
Мужчина с цветами к 8 марта - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
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Перейти в фотобанк
Мужчина с цветами в садовом центре тепличного комбината "Белая дача" в Московской области.
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанкМужчина с цветами в садовом центре тепличного комбината "Белая дача" в Московской области.
Мужчина с цветами к 8 марта - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
/
Перейти в фотобанк
Мужчина с цветами в садовом центре тепличного комбината "Белая дача" в Московской области.
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкСотрудник УВД на Московском метрополитене поздравляет женщину с наступающим 8 марта в аванзале станции метро "Курская".
Сотрудник УВД на Московском метрополитене поздравляет женщину с наступающим 8 марта - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Sergey Pyatakov
/
Перейти в фотобанк
Сотрудник УВД на Московском метрополитене поздравляет женщину с наступающим 8 марта в аванзале станции метро "Курская".
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкПродажа цветов на Рижском рынке в преддверии Международного женского дня.
Продажа цветов в Москве в преддверии Международного женского дня - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Перейти в фотобанк
Продажа цветов на Рижском рынке в преддверии Международного женского дня.
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкСотрудники УВД на Московском метрополитене поздравляют женщин с наступающим 8 марта в аванзале станции метро "Курская".
Сотрудники УВД на Московском метрополитене поздравляют женщин с наступающим 8 марта - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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Сотрудники УВД на Московском метрополитене поздравляют женщин с наступающим 8 марта в аванзале станции метро "Курская".
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД Свердловской области поздравляет женщин-водителей с наступающим праздником 8 Марта.
Поздравление женщин-водителей с наступающим 8 марта в Екатеринбурге - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Сотрудник ГИБДД Свердловской области поздравляет женщин-водителей с наступающим праздником 8 Марта.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД Свердловской области поздравляет женщину-водителя с наступающим праздником 8 Марта.
Сотрудники ДПС поздравляют женщин-водителей с 8 марта - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
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Сотрудник ГИБДД Свердловской области поздравляет женщину-водителя с наступающим праздником 8 Марта.
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанкПродажа тюльпанов в садовом центре тепличного комбината "Белая дача" в Московской области в преддверии Международного женского дня.
Продажа тюльпанов к 8 марта - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
/
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Продажа тюльпанов в садовом центре тепличного комбината "Белая дача" в Московской области в преддверии Международного женского дня.
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