https://uz.sputniknews.ru/20230307/artemovsk-strategicheskoe-otstuplenie-ili-perestroyka-oborony-vsu-32713756.html

Артемовск: "стратегическое отступление" или "перестройка обороны" ВСУ?

Артемовск: "стратегическое отступление" или "перестройка обороны" ВСУ?

Российские подразделения в ожесточенных боях освобождают от украинских оккупантов территорию Артемовска и пригороды.

2023-03-07T18:12+0500

2023-03-07T18:12+0500

2023-03-07T18:12+0500

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Сила солому ломит. Рушится миф киевского режима о мощи ВСУ и неприступности "бахмутской фортеции". Запад напряженно ищет удобное определение очередному военному поражению украинских войск, которыми прямо и опосредствованно руководят стратеги Пентагона и НАТО.Артемовск находится в оперативном окружении. Российские штурмовые отряды здесь решают не тактическую, а стратегическую задачу – стягивают на себя почти всю украинскую армию, перемалывают ее, и двигаются вперед. Эффективно "обнуляют" боевой потенциал ВСУ и НАТО.Наступая с нескольких направлений, российские силы за минувшие сутки заметно увеличили контролируемую территорию города. Наиболее сложная для противника ситуация сложилась на севере Артемовска/Бахмута, где штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" настойчиво продвигаются к центру, рассекая украинскую группировку войск на части, уничтожая локальные очаги сопротивления ВСУ. "Бахмутскую фортецию" сегодня связывает с тылом лишь одна дорога (на Часов Яр), которая постоянно находится под огнем войск РФ.Попытка украинских войск контратаковать на участке автодороги Красное – Артемовск пресечена ударами российской артиллерии, которая обеспечивает до 80 процентов потерь противника на поле боя. В "бахмутской мясорубке" украинские подразделения ежедневно и безвозвратно теряют около 500 военнослужащих.Огромную убыль на поле боя квалифицированного личного состава командование ВСУ и НАТО пытается компенсировать иностранными наемниками. Ранее экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор сообщил о присутствии в зоне СВО примерно 20 тысяч переодетых в украинскую форму контрактников из Польши, не считая "добровольцев" из других стран альянса.Запад не может более рассуждать о виртуальной победе над Россией, игнорируя бедственное положение киевских марионеток в сложившейся реальности. Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров сообщил, что в районе Артемовска ВСУ с августа потеряли несколько наиболее подготовленных бригад, а это десятки тысяч бойцов. Издание Military Watch оправдывает разгром ВСУ невероятной российской огневой мощью, "колоссальной интенсивностью боев и артиллерийских обстрелов". Газета Washington Post надеется, что "Бахмут не совсем окружен". CNN отмечает: "Если русским удастся занять высоту к западу от города, близлежащие промышленные города Константиновка и Краматорск окажутся во власти их артиллерии". Авторитетный портал 19fortyfive.com резюмирует: "Бахмут висит на волоске… Долгая битва подошла к концу". Командование НАТО более всего тревожит вопрос: сумеют ли выйти из артемовского котла более 10 тысяч украинских военнослужащих? Главный киевский лицедей и демагог Владимир Зеленский продолжает свой "танец с саблями", и на этой сцене назревает серьезный конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.ВСУ – "корабль мертвецов"Украинская группировка войск в Артемовске численностью до 12 тысяч человек находится в оперативном окружении, все линии снабжения – под огнем российской артиллерии. Вопреки декларациям командования ВСУ о переброске новых резервов и "перестройке обороны" Артемовска), киевский режим начал выводить часть сил на позиции в Часовом Яре и далее на Славянский рубеж. Более того, наблюдается беспорядочное бегство украинских войск (иностранных наемников) из города. Нацформирования расстреливают "побратимов", пытающихся выйти из окружения поодиночке или в составе подразделений. Западные аналитики утверждают, что краткосрочной перспективе Киев "завершит вывод войск из Бахмута и укрепит свои оборонительные рубежи в районе Славянска/Краматорска, а Россия продолжит медленно продвигаться в этом же направлении". Насколько медленно или быстро, покажет время.Украинская военная разведка и западные СМИ сообщили, что Россия собрала для нового наступления около 1800 танков, 3950 бронетранспортеров, 700 самолетов и вертолетов, 2700 артиллерийских орудий, 500 тысяч военнослужащих. Непосредственно в зоне СВО 4 – 5 марта работал министр обороны РФ Сергей Шойгу, возможно это совпадение.Российские войска сохраняют полное огневое, тактическое и стратегическое доминирование в зоне СВО. На Херсонском направлении ждут приказа, чтобы полностью освободить регион от вооруженных формирований киевского режима. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" ведет бои в районах Угледара, Новомихайловки, Павловки, Шевченко. Для компенсации российских ударов на Марьинском направлении ВСУ перебросили сюда около ста иностранных наемников-профессионалов. В районе Марьевки Запорожской области уничтожен командный пункта нацбата "Азов". На Купянском направлении войска "Западной" группировки успешно уничтожают противника в районах Гряниковка и Масютовка Харьковской области.Армейские подразделения при поддержке ВКС России развивают наступление на Авдеевском направлении. Ударная авиация сокрушает укрепрайоны ВСУ под Авдеевкой управляемыми авиационными бомбами УПАБ-1500 с инерциально-спутниковой системой наведения. Крылатая авиабомба массой свыше полутора тонн точно поражает цели на удалении более 40 км от точки сброса (ранее такие бомбы эффективно применялись при освобождения территории "Азовстали" в Мариуполе).Весеннее контрнаступление ВСУ становится все менее вероятным. На этом безрадостном для НАТО фоне Вашингтон продолжает безрассудно накачивать европейских лимитрофов старым оружейным хламом, пытается реанимировать военно-промышленный комплекс США. Американский эксперт Скотт Риттер прогнозирует стратегическое поражение Вашингтона в борьбе с Россией: "Как дела у американской военной промышленности? Производим ли мы оружие двадцать четыре часа в сутки? Развиваем новые заводы? Нет!". Киевский режим и его армию в США все чаще называют "кораблем мертвецов" – жестоко, но честно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: СВО: российский бронепоезд — на главном пути

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всу специальная военная операция россии на украине всу артемовск