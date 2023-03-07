https://uz.sputniknews.ru/20230307/chem-poradovat-lyubimuyu-vkusnyy-i-prostoy-zavtrak-na-8-marta-32695634.html

Чем порадовать любимую: вкусный и простой завтрак на 8 марта

Чем порадовать любимую: вкусный и простой завтрак на 8 марта

Такой завтрак для любимых женщин легко сможет приготовить любой мужчина, даже тот, кто ни разу не стоял у плиты. И он обязательно придется по вкусу виновницам торжества.

2023-03-07T07:00+0500

2023-03-07T07:00+0500

2023-03-07T07:00+0500

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рецепт

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Лавашный рулет - беспроигрышный вариант во многих смыслах. Приготовить его сможет любой, даже тот, кто впервые хозяйничает на кухне.Ингредиенты для такого завтрака понадобятся самые обычные и недорогие, после приготовления не останется горы грязной посуды. А виновницы торжества придут в восторг от такого сытного и вкусного завтрака.Ингредиенты:Приготовление:Рыбу разомните вилкой прямо в консервной банке, выложите на лист лаваша и распределите по всей площади. Аккуратно сверните в рулет, положите рулет на край второго листа лаваша.Второй лист смажьте майонезом и посыпьте натертыми на крупной терке вареными яйцами. Аккуратно сверните в рулет вместе с первым листом. Положите получившийся рулет на край третьего листа лаваша.Третий лист лаваша смажьте майонезом и посыпьте натертым на мелкой терке сыром. Аккрутно сверните все в один рулет.Получившийся рулет положите на полчаса в холодильник. Затем осторожно разрежьте на кусочки и подавайте к столу.Читайте также: Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео

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