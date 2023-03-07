https://uz.sputniknews.ru/20230307/chem-poradovat-lyubimuyu-vkusnyy-i-prostoy-zavtrak-na-8-marta-32695634.html
Чем порадовать любимую: вкусный и простой завтрак на 8 марта
Чем порадовать любимую: вкусный и простой завтрак на 8 марта
Такой завтрак для любимых женщин легко сможет приготовить любой мужчина, даже тот, кто ни разу не стоял у плиты. И он обязательно придется по вкусу виновницам торжества.
2023-03-07T07:00+0500
2023-03-07T07:00+0500
2023-03-07T07:00+0500
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Лавашный рулет - беспроигрышный вариант во многих смыслах. Приготовить его сможет любой, даже тот, кто впервые хозяйничает на кухне.Ингредиенты для такого завтрака понадобятся самые обычные и недорогие, после приготовления не останется горы грязной посуды. А виновницы торжества придут в восторг от такого сытного и вкусного завтрака.Ингредиенты:Приготовление:Рыбу разомните вилкой прямо в консервной банке, выложите на лист лаваша и распределите по всей площади. Аккуратно сверните в рулет, положите рулет на край второго листа лаваша.Второй лист смажьте майонезом и посыпьте натертыми на крупной терке вареными яйцами. Аккуратно сверните в рулет вместе с первым листом. Положите получившийся рулет на край третьего листа лаваша.Третий лист лаваша смажьте майонезом и посыпьте натертым на мелкой терке сыром. Аккрутно сверните все в один рулет.Получившийся рулет положите на полчаса в холодильник. Затем осторожно разрежьте на кусочки и подавайте к столу.Читайте также: Время романтики: рецепт красного печенья к 14 февраля — видео
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рецепт лавашный рулет простой проверенный вкусный для начинающих беспроигрышный что приготовить на праздник легкий завтрак сытный чем удивить любимую жену девушку
рецепт лавашный рулет простой проверенный вкусный для начинающих беспроигрышный что приготовить на праздник легкий завтрак сытный чем удивить любимую жену девушку
Чем порадовать любимую: вкусный и простой завтрак на 8 марта
Такой завтрак для любимых женщин легко сможет приготовить любой мужчина, даже тот, кто ни разу не стоял у плиты. И он обязательно придется по вкусу виновницам торжества.
Лавашный рулет - беспроигрышный вариант во многих смыслах. Приготовить его сможет любой, даже тот, кто впервые хозяйничает на кухне.
Ингредиенты для такого завтрака понадобятся самые обычные и недорогие, после приготовления не останется горы грязной посуды. А виновницы торжества придут в восторг от такого сытного и вкусного завтрака.
Ингредиенты:
лаваш - 1 упаковка (3 листа);
сардины в томате или масле - 1 банка;
Приготовление:
Рыбу разомните вилкой прямо в консервной банке, выложите на лист лаваша и распределите по всей площади. Аккуратно сверните в рулет, положите рулет на край второго листа лаваша.
Второй лист смажьте майонезом и посыпьте натертыми на крупной терке вареными яйцами. Аккуратно сверните в рулет вместе с первым листом. Положите получившийся рулет на край третьего листа лаваша.
Третий лист лаваша смажьте майонезом и посыпьте натертым на мелкой терке сыром. Аккрутно сверните все в один рулет.
Получившийся рулет положите на полчаса в холодильник. Затем осторожно разрежьте на кусочки и подавайте к столу.