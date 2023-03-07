https://uz.sputniknews.ru/20230307/prezident-shavkat-mirzieev-nagradil-zhenschin-marta-32700711.html
Президент наградил узбекистанок в преддверии праздника — подробности
Президент наградил узбекистанок в преддверии праздника — подробности
В Узбекистане к 8 марта Президент наградил 76 женщин
2023-03-07T11:03+0500
2023-03-07T11:03+0500
2023-03-07T11:40+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
женщины
государственная награда
8 марта
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ “О награждении в связи с Международным женским днем — 8 марта” группы женщин орденами и медалями, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.Согласно документу, награждены:Наградами отмечены многолетний результативный труд женщин в сферах медицины, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, информационной безопасности, науки, культуры и спорта, их богатый опыт, активное участие в процессе строительства Нового Узбекистана.
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узбекистан шавкат мирзиёев женщины государственные награды 8 марта узбекистанки награждение к празднику международный женский день в узбекистане
узбекистан шавкат мирзиёев женщины государственные награды 8 марта узбекистанки награждение к празднику международный женский день в узбекистане
Президент наградил узбекистанок в преддверии праздника — подробности
11:03 07.03.2023 (обновлено: 11:40 07.03.2023)
Шавкат Мирзиёев в преддверии праздника 8 марта наградил около 80 женщин и девушек.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ
“О награждении в связи с Международным женским днем — 8 марта” группы женщин орденами и медалями, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
Согласно документу, награждены:
орденом “Меҳнат шуҳрати” (Трудовая слава) — 15 человек;
орденом “Дўстлик” (Дружба) — 19 человек;
орденом" Соғлом авлод учун" (За здоровое поколение) II степени — 5 человек;
орденом "Саломатлик" (Здоровье) II степени — 4 человека;
медалью "Соғлом турмуш" (Здоровый образ жизни) — 3 человека;
медалью "Содиқ хизматлари учун" (За верную службу) — 4 человека;
медалью "Келажак бунёдкори" (Строитель будущего) — 3 человека;
медалью "Шуҳрат" (Слава) — 23 человека.
Наградами отмечены многолетний результативный труд женщин в сферах медицины, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, информационной безопасности, науки, культуры и спорта, их богатый опыт, активное участие в процессе строительства Нового Узбекистана.