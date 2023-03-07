https://uz.sputniknews.ru/20230307/prezident-shavkat-mirzieev-nagradil-zhenschin-marta-32700711.html

Президент наградил узбекистанок в преддверии праздника — подробности

Президент наградил узбекистанок в преддверии праздника — подробности

В Узбекистане к 8 марта Президент наградил 76 женщин

2023-03-07T11:03+0500

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общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

женщины

государственная награда

8 марта

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ “О награждении в связи с Международным женским днем — 8 марта” группы женщин орденами и медалями, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.Согласно документу, награждены:Наградами отмечены многолетний результативный труд женщин в сферах медицины, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, информационной безопасности, науки, культуры и спорта, их богатый опыт, активное участие в процессе строительства Нового Узбекистана.

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