Нежность без границ: женская красота из разных уголков мира - фото

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У каждого народа свои понятия о красоте. Женщины разных национальностей по-своему прекрасны. Корреспонденты Sputnik собрали для вас фотографии очаровательных представительниц разных стран мира.