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Нежность без границ: женская красота из разных уголков мира - фото
Нежность без границ: женская красота из разных уголков мира - фото
У каждого народа свои понятия о красоте. Женщины разных национальностей по-своему прекрасны. Корреспонденты Sputnik собрали для вас фотографии очаровательных представительниц разных стран мира.
2023-03-08T21:00+0500
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фото подборка красота женская красивые женщины девушки разных народов из разных уголков мира вьетнам узбекистан грузия португалия испания россия турция сирия южная корея индонезия италия абхазия индия таджикистан оаэ
фото подборка красота женская красивые женщины девушки разных народов из разных уголков мира вьетнам узбекистан грузия португалия испания россия турция сирия южная корея индонезия италия абхазия индия таджикистан оаэ

Нежность без границ: женская красота из разных уголков мира - фото

21:00 08.03.2023
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У каждого народа свои понятия о красоте. Женщины разных национальностей по-своему прекрасны. Корреспонденты Sputnik собрали для вас фотографии очаровательных представительниц разных стран мира.
© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

Женщина позирует среди зимних ромашек в ботаническом саду Ханоя (Вьетнам).

Женщина позирует среди зимних ромашек в ботаническом саду Ханоя (Вьетнам). - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Manan Vatsyayana

Женщина позирует среди зимних ромашек в ботаническом саду Ханоя (Вьетнам).

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Участница празднования Навруза играет на Дутаре (Узбекистан)

Участница празднования Навруза играет на Дутаре (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Участница празднования Навруза играет на Дутаре (Узбекистан)

© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастницы XX Камчатской краевой фольклорной ассамблеи "Славянский венок - 2022" в этно-деревне "В гостях у Кутха".
Участницы фольклорной ассамблеи Славянский венок на Камчатке - Sputnik Узбекистан
3/21
© Sputnik / Alexandr Piragis
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Участницы XX Камчатской краевой фольклорной ассамблеи "Славянский венок - 2022" в этно-деревне "В гостях у Кутха".
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкБолельщица сборной Турции фотографируется на зрительской трибуне перед началом матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Турции и России.
Болельщица сборной Турции фотографируется на зрительской трибуне перед началом матча - Sputnik Узбекистан
4/21
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
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Болельщица сборной Турции фотографируется на зрительской трибуне перед началом матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Турции и России.
© Sputnik / Alexander Imedashvily / Перейти в фотобанк

Участница шествия, приуроченного к празднованию Дня национального костюма в Тбилиси.

Участница шествия, приуроченного к празднованию Дня национального костюма в Тбилиси. - Sputnik Узбекистан
5/21
© Sputnik / Alexander Imedashvily
/
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Участница шествия, приуроченного к празднованию Дня национального костюма в Тбилиси.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкБолельщица сборной Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании.
Болельщица сборной Португалии перед матчем - Sputnik Узбекистан
6/21
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Болельщица сборной Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании.
© AFP 2023 / Delil Souleiman

Сирийская женщина в традиционном наряде во время ежегодной церемонии празднования "Дня курдской одежды" в городе Камышлы.

Сирийская женщина в традиционном наряде во время ежегодной церемонии празднования &quot;Дня курдской одежды&quot; в городе Камышлы. - Sputnik Узбекистан
7/21
© AFP 2023 / Delil Souleiman

Сирийская женщина в традиционном наряде во время ежегодной церемонии празднования "Дня курдской одежды" в городе Камышлы.

© AFP 2023 / Ed Jones

Молодые женщины в традиционных платьях ханбок делают селфи после традиционной церемонии по случаю Дня совершеннолетия в деревне Намсан ханок в Сеуле, Южная Корея.

Молодые женщины в традиционных платьях ханбок делают селфи после традиционной церемонии по случаю Дня совершеннолетия в деревне Намсан ханок в Сеуле, Южная Корея. - Sputnik Узбекистан
8/21
© AFP 2023 / Ed Jones

Молодые женщины в традиционных платьях ханбок делают селфи после традиционной церемонии по случаю Дня совершеннолетия в деревне Намсан ханок в Сеуле, Южная Корея.

© Sputnik/Рамиз БахтияровКрасивая девушка в тюбетейке (Узбекистан)
Красивая девушка в тюбетейке (Узбекистан) - Sputnik Узбекистан
9/21
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Красивая девушка в тюбетейке (Узбекистан)
© AFP 2023 / Rajesh Jantilal

Молодая женщина принимает участие в прослушивании, организованном Школой культуры Индонезии в южноафриканском городе Дурбан.

Молодая женщина принимает участие в прослушивании, организованном Школой культуры Индонезии в южноафриканском городе Дурбан. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Rajesh Jantilal

Молодая женщина принимает участие в прослушивании, организованном Школой культуры Индонезии в южноафриканском городе Дурбан.

© Sputnik / Vladimir PesnyaДевушки на балконе "Дома Джульетты" - дома рода Даль Капелло, которое стало прообразом семьи Капулетти.
Девушки на балконе Дома Джульетты в Вероне, Италия - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik / Vladimir Pesnya
Девушки на балконе "Дома Джульетты" - дома рода Даль Капелло, которое стало прообразом семьи Капулетти.
© Sputnik / Tomas Tkhaitsuk / Перейти в фотобанк

Девушки на празднике "Амшен" в Абхазии.

Девушки на празднике &quot;Амшен&quot; в Абхазии. - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik / Tomas Tkhaitsuk
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Девушки на празднике "Амшен" в Абхазии.

© AFP 2023 / Sam Panthaky

Невеста на свадьбе в Сурате (Индия).

Невеста на свадьбе в Сурате (Индия). - Sputnik Узбекистан
13/21
© AFP 2023 / Sam Panthaky

Невеста на свадьбе в Сурате (Индия).

© Sputnik / Iskander Aminov / Перейти в фотобанк

Участницы празднования Навруза в Гиссарской крепости в Таджикистане.

Участницы празднования Навруза в Гиссарской крепости в Таджикистане. - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Iskander Aminov
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Участницы празднования Навруза в Гиссарской крепости в Таджикистане.

© AFP 2023 / Karim Sahib

Женщина исполняет традиционный танец на фестивале верблюдов в Абу-Даби (ОАЭ).

Женщина исполняет традиционный танец на фестивале верблюдов в Абу-Даби (ОАЭ). - Sputnik Узбекистан
15/21
© AFP 2023 / Karim Sahib

Женщина исполняет традиционный танец на фестивале верблюдов в Абу-Даби (ОАЭ).

© AP Photo / Kike Kalvo

Женщина из Андалузии, одетая в типичное севильское платье (Испания).

Женщина из Андалузии, одетая в типичное севильское платье (Испания). - Sputnik Узбекистан
16/21
© AP Photo / Kike Kalvo

Женщина из Андалузии, одетая в типичное севильское платье (Испания).

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкПосетители на праздновании Широкой Масленицы в Суздале.
Русская девушка на праздновании Широкой Масленицы в Суздале, Россия - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Посетители на праздновании Широкой Масленицы в Суздале.
© AFP 2023 / Mladen Antonov

Три молодые женщины прогуливаются по улицам Бангкока.

Три молодые женщины прогуливаются по улицам Бангкока. - Sputnik Узбекистан
18/21
© AFP 2023 / Mladen Antonov

Три молодые женщины прогуливаются по улицам Бангкока.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Девушки в национальных костюмах на праздновании Новруза в Ашхабаде.

Девушки в национальных костюмах на праздновании Новруза в Ашхабаде. - Sputnik Узбекистан
19/21
© Sputnik / Stringer
/
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Девушки в национальных костюмах на праздновании Новруза в Ашхабаде.

© AFP 2023 / Petras Malukas

Молодая женщина на праздновании дня летнего солнцестояния в Литве.

Молодая женщина на праздновании дня летнего солнцестояния в Литве. - Sputnik Узбекистан
20/21
© AFP 2023 / Petras Malukas

Молодая женщина на праздновании дня летнего солнцестояния в Литве.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Девушка в "весеннем" платье на фестивале цветов в Намангане.

Девушка в &quot;весеннем&quot; платье на фестивале цветов в Намангане. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Девушка в "весеннем" платье на фестивале цветов в Намангане.

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