https://uz.sputniknews.ru/20230308/32679393.html
Нежность без границ: женская красота из разных уголков мира - фото
Нежность без границ: женская красота из разных уголков мира - фото
У каждого народа свои понятия о красоте. Женщины разных национальностей по-своему прекрасны. Корреспонденты Sputnik собрали для вас фотографии очаровательных представительниц разных стран мира.
2023-03-08T21:00+0500
2023-03-08T21:00+0500
2023-03-08T21:00+0500
фото
фотолента
международный женский день 8 марта
женщины
красота
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фото подборка красота женская красивые женщины девушки разных народов из разных уголков мира вьетнам узбекистан грузия португалия испания россия турция сирия южная корея индонезия италия абхазия индия таджикистан оаэ
фото подборка красота женская красивые женщины девушки разных народов из разных уголков мира вьетнам узбекистан грузия португалия испания россия турция сирия южная корея индонезия италия абхазия индия таджикистан оаэ
Нежность без границ: женская красота из разных уголков мира - фото
У каждого народа свои понятия о красоте. Женщины разных национальностей по-своему прекрасны. Корреспонденты Sputnik собрали для вас фотографии очаровательных представительниц разных стран мира.
© AFP 2023 / Manan Vatsyayana
Женщина позирует среди зимних ромашек в ботаническом саду Ханоя (Вьетнам).
Женщина позирует среди зимних ромашек в ботаническом саду Ханоя (Вьетнам).
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Участница празднования Навруза играет на Дутаре (Узбекистан)
Участница празднования Навруза играет на Дутаре (Узбекистан)
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанк Участницы XX Камчатской краевой фольклорной ассамблеи "Славянский венок - 2022" в этно-деревне "В гостях у Кутха".
Участницы XX Камчатской краевой фольклорной ассамблеи "Славянский венок - 2022" в этно-деревне "В гостях у Кутха".
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк Болельщица сборной Турции фотографируется на зрительской трибуне перед началом матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Турции и России.
Болельщица сборной Турции фотографируется на зрительской трибуне перед началом матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Турции и России.
© Sputnik / Alexander Imedashvily / Перейти в фотобанк
Участница шествия, приуроченного к празднованию Дня национального костюма в Тбилиси.
Участница шествия, приуроченного к празднованию Дня национального костюма в Тбилиси.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк Болельщица сборной Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании.
Болельщица сборной Португалии перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании.
© AFP 2023 / Delil Souleiman
Сирийская женщина в традиционном наряде во время ежегодной церемонии празднования "Дня курдской одежды" в городе Камышлы.
Сирийская женщина в традиционном наряде во время ежегодной церемонии празднования "Дня курдской одежды" в городе Камышлы.
© AFP 2023 / Ed Jones
Молодые женщины в традиционных платьях ханбок делают селфи после традиционной церемонии по случаю Дня совершеннолетия в деревне Намсан ханок в Сеуле, Южная Корея.
Молодые женщины в традиционных платьях ханбок делают селфи после традиционной церемонии по случаю Дня совершеннолетия в деревне Намсан ханок в Сеуле, Южная Корея.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров Красивая девушка в тюбетейке (Узбекистан)
Красивая девушка в тюбетейке (Узбекистан)
© AFP 2023 / Rajesh Jantilal
Молодая женщина принимает участие в прослушивании, организованном Школой культуры Индонезии в южноафриканском городе Дурбан.
Молодая женщина принимает участие в прослушивании, организованном Школой культуры Индонезии в южноафриканском городе Дурбан.
© Sputnik / Vladimir Pesnya Девушки на балконе "Дома Джульетты" - дома рода Даль Капелло, которое стало прообразом семьи Капулетти.
Девушки на балконе "Дома Джульетты" - дома рода Даль Капелло, которое стало прообразом семьи Капулетти.
Девушки на празднике "Амшен" в Абхазии.
© AFP 2023 / Sam Panthaky
Невеста на свадьбе в Сурате (Индия).
Невеста на свадьбе в Сурате (Индия).
© Sputnik / Iskander Aminov / Перейти в фотобанк
Участницы празднования Навруза в Гиссарской крепости в Таджикистане.
Участницы празднования Навруза в Гиссарской крепости в Таджикистане.
© AFP 2023 / Karim Sahib
Женщина исполняет традиционный танец на фестивале верблюдов в Абу-Даби (ОАЭ).
Женщина исполняет традиционный танец на фестивале верблюдов в Абу-Даби (ОАЭ).
© AP Photo / Kike Kalvo
Женщина из Андалузии, одетая в типичное севильское платье (Испания).
Женщина из Андалузии, одетая в типичное севильское платье (Испания).
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк Посетители на праздновании Широкой Масленицы в Суздале.
Посетители на праздновании Широкой Масленицы в Суздале.
© AFP 2023 / Mladen Antonov
Три молодые женщины прогуливаются по улицам Бангкока.
Три молодые женщины прогуливаются по улицам Бангкока.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк
Девушки в национальных костюмах на праздновании Новруза в Ашхабаде.
Девушки в национальных костюмах на праздновании Новруза в Ашхабаде.
© AFP 2023 / Petras Malukas
Молодая женщина на праздновании дня летнего солнцестояния в Литве.
Молодая женщина на праздновании дня летнего солнцестояния в Литве.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Девушка в "весеннем" платье на фестивале цветов в Намангане.
Девушка в "весеннем" платье на фестивале цветов в Намангане.