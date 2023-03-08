https://uz.sputniknews.ru/20230308/rossiyu-nakryla-bezrabotitsa-spetsialistov-virtualnoy-ekonomiki-32730463.html

Россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики

Россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики

Уровень безработицы в России составил 3,6%

2023-03-08T12:22+0500

2023-03-08T12:22+0500

2023-03-08T12:22+0500

колумнисты

россия

безработица

экономика

мнение эксперта

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Но это заявление совершенно неполиткорректно, ненаучно и не учитывает тот факт, что во всем цивилизованном мире известно: антироссийские санкции прекрасно работают, экономика России окончательно разорвана в клочья, пишет колумнист РИА Новости. Руководству страны надо было бы вспомнить, что с 2014 года против России было введено более 10 000 санкций — больше, чем когда-либо в истории против какой-либо страны, а поэтому какой-то рост чего бы то ни было в России невозможен в принципе.Вместо этого в России продолжили происходить совершенно возмутительные вещи: на пике санкций в 2022-м профицит счета текущих операций обогнал максимум предыдущего года почти в два раза, превысив 223 миллиарда долларов; в начале года Россия установила новый рекорд по выработке электроэнергии; только за январь 2023-го в стране открылось 12 новых крупных производств — от строительства судов до производства лекарств от рака; выдача ипотеки в феврале выросла в 1,5 раза; сельское хозяйство России нахально бьет рекорды; только что была запущена самая протяженная кольцевая линия метро в мире — БКЛ; завершается крупнейшая стройка в сфере трубопроводов среди подобных по всему миру — трубопровод "Сила Сибири — 2"; в ближайшее время будет произведен первый пуск с нового космодрома Восточный, а уже в следующем году прогнозируется рост ВВП на уровне 2,6%.И вот вдобавок ко всему — исторически низкий уровень безработицы.При желании можно найти массу минусов у низкого уровня безработицы. Тут вам и вроде как невысокая производительность труда, и недостаточная маржинальность бизнеса, и вероятность повышения инфляции, и конкуренция за сотрудников, и сложность найти невероятные таланты за копейки, и — о ужас! — необходимость повышать зарплаты.Однако таящую в себе такие ужасные последствия низкую безработицу почему-то очень любят развитые западные страны. В отличие от других коэффициентов и показателей, которыми можно творчески прикрыть любые проблемы и превратить черное в белое и наоборот, уровень безработицы совершенно индифферентен к манипуляциям и бесстрастно показывает реальную ситуацию в экономике страны.Низкий уровень безработицы — это показатель того, что экономика страны на подъеме, инвестиционная активность растет, повышается потребительская активность, увеличиваются возможности экономического роста предприятий. Низкий уровень безработицы положительно влияет на все основные микроэкономические и макроэкономические показатели: уровень прибыли, издержек и рентабельности; уровень инфляции и реальный объем ВНП, размер налоговых пополнений бюджета, уровень и качество жизни населения.По выкладкам лучших мировых экономистов, оптимальным уровнем безработицы является коридор от трех до пяти процентов, и показатели России отлично в него вписываются.Будет ли такой праздник жизни длиться вечно и может ли статься так, что нас скоро накроет высокая безработица, сопровождаемая многокилометровыми очередями в бюро по трудоустройству и за хлебными карточками?Минэкономразвития, Минтруд и ведущие эксперты, как сговорившись, утверждают, что в обозримом будущем в России проблем с безработицей не будет. Наоборот — нас ждет повышение спроса на огромный перечень профессий и специальностей. Работодатели готовятся конкурировать за инженеров, токарей, фрезеровщиков и других станочников, сварщиков и электриков, планируются драки за специалистов по транспортной логистике и хороших управленцев высшего и среднего звена, будут гоняться за IT-специалистами, медицинскими и социальными работниками, будут себя отлично чувствовать специалисты АПК и совершенно разгуляются переводчики с хинди, китайского и арабского языков.При этом, к великому удивлению, в списках горячих вакансий и востребованных специальностей почему-то нет ни единого упоминания мотивационных тренеров, инфобизпродюсеров, видеоблогеров, специалистов по тимбилдингу, NLP-маркетологов, сторис-мейкеров и инфлюенсеров, хотя тысячи подобного рода ценных специалистов решили вместо России поднимать креативную экономику Грузии и Прибалтики.Похоже, что российский рынок труда совершенно не заметил отъезда умов, честей и совестей нашего Отечества.А возможно — мы просто очистились от морока виртуальной экономики и вернулись к простому пониманию того, что нельзя построить экономику на торговле воздухом, тщеславием и обещаниях вечной красоты и быстрого богатства.Сильной стране нужны сильные руки, которые делают реальные вещи.И сейчас они востребованы как никогда.Читайте также:Американцы захотели Путина в президентыКишинев отказывается от молдавского языка

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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