https://uz.sputniknews.ru/20230308/rossiyu-nakryla-bezrabotitsa-spetsialistov-virtualnoy-ekonomiki-32730463.html
Россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики
Россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики
Уровень безработицы в России составил 3,6%
2023-03-08T12:22+0500
2023-03-08T12:22+0500
2023-03-08T12:22+0500
колумнисты
россия
безработица
экономика
мнение эксперта
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Но это заявление совершенно неполиткорректно, ненаучно и не учитывает тот факт, что во всем цивилизованном мире известно: антироссийские санкции прекрасно работают, экономика России окончательно разорвана в клочья, пишет колумнист РИА Новости. Руководству страны надо было бы вспомнить, что с 2014 года против России было введено более 10 000 санкций — больше, чем когда-либо в истории против какой-либо страны, а поэтому какой-то рост чего бы то ни было в России невозможен в принципе.Вместо этого в России продолжили происходить совершенно возмутительные вещи: на пике санкций в 2022-м профицит счета текущих операций обогнал максимум предыдущего года почти в два раза, превысив 223 миллиарда долларов; в начале года Россия установила новый рекорд по выработке электроэнергии; только за январь 2023-го в стране открылось 12 новых крупных производств — от строительства судов до производства лекарств от рака; выдача ипотеки в феврале выросла в 1,5 раза; сельское хозяйство России нахально бьет рекорды; только что была запущена самая протяженная кольцевая линия метро в мире — БКЛ; завершается крупнейшая стройка в сфере трубопроводов среди подобных по всему миру — трубопровод "Сила Сибири — 2"; в ближайшее время будет произведен первый пуск с нового космодрома Восточный, а уже в следующем году прогнозируется рост ВВП на уровне 2,6%.И вот вдобавок ко всему — исторически низкий уровень безработицы.При желании можно найти массу минусов у низкого уровня безработицы. Тут вам и вроде как невысокая производительность труда, и недостаточная маржинальность бизнеса, и вероятность повышения инфляции, и конкуренция за сотрудников, и сложность найти невероятные таланты за копейки, и — о ужас! — необходимость повышать зарплаты.Однако таящую в себе такие ужасные последствия низкую безработицу почему-то очень любят развитые западные страны. В отличие от других коэффициентов и показателей, которыми можно творчески прикрыть любые проблемы и превратить черное в белое и наоборот, уровень безработицы совершенно индифферентен к манипуляциям и бесстрастно показывает реальную ситуацию в экономике страны.Низкий уровень безработицы — это показатель того, что экономика страны на подъеме, инвестиционная активность растет, повышается потребительская активность, увеличиваются возможности экономического роста предприятий. Низкий уровень безработицы положительно влияет на все основные микроэкономические и макроэкономические показатели: уровень прибыли, издержек и рентабельности; уровень инфляции и реальный объем ВНП, размер налоговых пополнений бюджета, уровень и качество жизни населения.По выкладкам лучших мировых экономистов, оптимальным уровнем безработицы является коридор от трех до пяти процентов, и показатели России отлично в него вписываются.Будет ли такой праздник жизни длиться вечно и может ли статься так, что нас скоро накроет высокая безработица, сопровождаемая многокилометровыми очередями в бюро по трудоустройству и за хлебными карточками?Минэкономразвития, Минтруд и ведущие эксперты, как сговорившись, утверждают, что в обозримом будущем в России проблем с безработицей не будет. Наоборот — нас ждет повышение спроса на огромный перечень профессий и специальностей. Работодатели готовятся конкурировать за инженеров, токарей, фрезеровщиков и других станочников, сварщиков и электриков, планируются драки за специалистов по транспортной логистике и хороших управленцев высшего и среднего звена, будут гоняться за IT-специалистами, медицинскими и социальными работниками, будут себя отлично чувствовать специалисты АПК и совершенно разгуляются переводчики с хинди, китайского и арабского языков.При этом, к великому удивлению, в списках горячих вакансий и востребованных специальностей почему-то нет ни единого упоминания мотивационных тренеров, инфобизпродюсеров, видеоблогеров, специалистов по тимбилдингу, NLP-маркетологов, сторис-мейкеров и инфлюенсеров, хотя тысячи подобного рода ценных специалистов решили вместо России поднимать креативную экономику Грузии и Прибалтики.Похоже, что российский рынок труда совершенно не заметил отъезда умов, честей и совестей нашего Отечества.А возможно — мы просто очистились от морока виртуальной экономики и вернулись к простому пониманию того, что нельзя построить экономику на торговле воздухом, тщеславием и обещаниях вечной красоты и быстрого богатства.Сильной стране нужны сильные руки, которые делают реальные вещи.И сейчас они востребованы как никогда.Читайте также:Американцы захотели Путина в президентыКишинев отказывается от молдавского языка
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Кирилл Стрельников
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россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики россия уровень безработицы экономика политика антироссийские санкции сколько санкций наложили на россию как россия выживает под санкциями политика мнение эксперта новости новость
россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики россия уровень безработицы экономика политика антироссийские санкции сколько санкций наложили на россию как россия выживает под санкциями политика мнение эксперта новости новость
Россию накрыла безработица специалистов виртуальной экономики
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что январе 2023 года уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, обновил исторический минимум и составил 3,6%.
Но это заявление совершенно неполиткорректно, ненаучно и не учитывает тот факт, что во всем цивилизованном мире известно: антироссийские санкции прекрасно работают, экономика России окончательно разорвана в клочья, пишет колумнист РИА Новости. Руководству страны надо было бы вспомнить, что с 2014 года против России было введено более 10 000 санкций — больше, чем когда-либо в истории против какой-либо страны, а поэтому какой-то рост чего бы то ни было в России невозможен в принципе.
Вместо этого в России продолжили происходить совершенно возмутительные вещи: на пике санкций в 2022-м профицит счета текущих операций обогнал максимум предыдущего года почти в два раза, превысив 223 миллиарда долларов; в начале года Россия установила новый рекорд по выработке электроэнергии; только за январь 2023-го в стране открылось 12 новых крупных производств — от строительства судов до производства лекарств от рака; выдача ипотеки в феврале выросла в 1,5 раза; сельское хозяйство России нахально бьет рекорды; только что была запущена самая протяженная кольцевая линия метро в мире — БКЛ; завершается крупнейшая стройка в сфере трубопроводов среди подобных по всему миру — трубопровод "Сила Сибири — 2"; в ближайшее время будет произведен первый пуск с нового космодрома Восточный, а уже в следующем году прогнозируется рост ВВП на уровне 2,6%.
И вот вдобавок ко всему — исторически низкий уровень безработицы.
При желании можно найти массу минусов у низкого уровня безработицы. Тут вам и вроде как невысокая производительность труда, и недостаточная маржинальность бизнеса, и вероятность повышения инфляции, и конкуренция за сотрудников, и сложность найти невероятные таланты за копейки, и — о ужас! — необходимость повышать зарплаты.
Однако таящую в себе такие ужасные последствия низкую безработицу почему-то очень любят развитые западные страны. В отличие от других коэффициентов и показателей, которыми можно творчески прикрыть любые проблемы и превратить черное в белое и наоборот, уровень безработицы совершенно индифферентен к манипуляциям и бесстрастно показывает реальную ситуацию в экономике страны.
Низкий уровень безработицы — это показатель того, что экономика страны на подъеме, инвестиционная активность растет, повышается потребительская активность, увеличиваются возможности экономического роста предприятий. Низкий уровень безработицы положительно влияет на все основные микроэкономические и макроэкономические показатели: уровень прибыли, издержек и рентабельности; уровень инфляции и реальный объем ВНП, размер налоговых пополнений бюджета, уровень и качество жизни населения.
По выкладкам лучших мировых экономистов, оптимальным уровнем безработицы является коридор от трех до пяти процентов, и показатели России отлично в него вписываются.
Будет ли такой праздник жизни длиться вечно и может ли статься так, что нас скоро накроет высокая безработица, сопровождаемая многокилометровыми очередями в бюро по трудоустройству и за хлебными карточками?
Минэкономразвития, Минтруд и ведущие эксперты, как сговорившись, утверждают, что в обозримом будущем в России проблем с безработицей не будет. Наоборот — нас ждет повышение спроса на огромный перечень профессий и специальностей. Работодатели готовятся конкурировать за инженеров, токарей, фрезеровщиков и других станочников, сварщиков и электриков, планируются драки за специалистов по транспортной логистике и хороших управленцев высшего и среднего звена, будут гоняться за IT-специалистами, медицинскими и социальными работниками, будут себя отлично чувствовать специалисты АПК и совершенно разгуляются переводчики с хинди, китайского и арабского языков.
При этом, к великому удивлению, в списках горячих вакансий и востребованных специальностей почему-то нет ни единого упоминания мотивационных тренеров, инфобизпродюсеров, видеоблогеров, специалистов по тимбилдингу, NLP-маркетологов, сторис-мейкеров и инфлюенсеров, хотя тысячи подобного рода ценных специалистов решили вместо России поднимать креативную экономику Грузии и Прибалтики.
Похоже, что российский рынок труда совершенно не заметил отъезда умов, честей и совестей нашего Отечества.
А возможно — мы просто очистились от морока виртуальной экономики и вернулись к простому пониманию того, что нельзя построить экономику на торговле воздухом, тщеславием и обещаниях вечной красоты и быстрого богатства.
Сильной стране нужны сильные руки, которые делают реальные вещи.
И сейчас они востребованы как никогда.