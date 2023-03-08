https://uz.sputniknews.ru/20230308/uzbekistan-i-turtsiya-uvelichat-kolichestvo-aviareysov--32734832.html

Узбекистан и Турция увеличат количество авиарейсов

Узбекистан и Турция увеличат количество авиарейсов

Страны договорились запустить авиасообщения между своими регионами.

2023-03-08T18:23+0500

2023-03-08T18:23+0500

2023-03-08T18:23+0500

политика

узбекистан

турция

авиасообщение

рейс

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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В 2023 году Узбекистан и Турция намерены увеличить число авиарейсов. Об этом договорились стороны в ходе вчерашних переговоров, передает Мининвестиций Узбекистана.В мероприятии участвовали министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и посол Турции Олган Бекар.По данным пресс-службы, на переговорах стороны обсудили наращивание взаимного товарооборота и инвестиций.Кроме того, стороны договорились увеличить количество рейсов между странами и запустить авиасообщение по новым направлениям.Отдельное внимание уделили вопросам организации очередного заседания узбекско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.Подводя итог встречи, представители Узбекистана и Турции подтвердили планы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.Читайте также:Добро не знает возраста: узбекистанка пожертвовала пенсию пострадавшим в Турции – видео"Победа" прилетит в Узбекистан уже в апреле

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узбекистан и турция увеличат количество авиарейсов рейсы между регионами отношения сотрудничество узбекистана и турции переговоры как прошли итоги результаты где проходили новости политики новость