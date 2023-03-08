https://uz.sputniknews.ru/20230308/vystavku-ob-uzbekistane-v-luvre-posetili--bolee-260-tys-chelovek--video-32727287.html

Выставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек – видео

Выставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек – видео

Экспозиция "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" действовала в парижском музее с конца ноября 2022 года. 08.03.2023, Sputnik Узбекистан

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культура

узбекистан

история

франция

париж

лувр

выставка

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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В Лувре с большим успехом прошла выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана.Экспозицию "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" в Париже посетили более 260 тыс. человек, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.Специально для нее отреставрировали более 70 самых редких экспонатов. Подробнее о выставке смотрите в нашем видео.Читайте также: Выставка в Лувре "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" – фото

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