https://uz.sputniknews.ru/20230308/vystavku-ob-uzbekistane-v-luvre-posetili--bolee-260-tys-chelovek--video-32727287.html
Выставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек – видео
Выставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек – видео
Экспозиция "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" действовала в парижском музее с конца ноября 2022 года. 08.03.2023, Sputnik Узбекистан
2023-03-08T10:11+0500
2023-03-08T10:11+0500
2023-03-08T10:11+0500
культура
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выставка
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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В Лувре с большим успехом прошла выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана.Экспозицию "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" в Париже посетили более 260 тыс. человек, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.Специально для нее отреставрировали более 70 самых редких экспонатов. Подробнее о выставке смотрите в нашем видео.Читайте также: Выставка в Лувре "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" – фото
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узбекистан, история, франция, париж, лувр, выставка
узбекистан, история, франция, париж, лувр, выставка
Выставку об Узбекистане в Лувре посетили более 260 тыс. человек – видео
Экспозиция "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" действовала в парижском музее с конца ноября 2022 года.
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В Лувре с большим успехом прошла выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана.
Экспозицию "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" в Париже посетили более 260 тыс. человек, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
Специально для нее отреставрировали более 70 самых редких экспонатов.
Подробнее о выставке смотрите в нашем видео.