https://uz.sputniknews.ru/20230309/kakaya-pogoda-jdet-uzbekistan-v-chetverg--uzgidromet-32736928.html

Какая погода ждет Узбекистан в четверг – Узгидромет

Какая погода ждет Узбекистан в четверг – Узгидромет

Будет ли сегодня дождь — читайте в нашем материале.

2023-03-09T08:03+0500

2023-03-09T08:03+0500

2023-03-09T08:03+0500

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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Сегодня на территории рсепублики местами дождь, туман, гроза, а также усиление ветра. По предгорным и горным районам сохраняется опасность схода лавин, сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, дождь. Возможны гроза и туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 17-19° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, небольшой дождь. Возможны гроза и туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, местами дождь. Возможны гроза и туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 19-24° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами дождь со снегом. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла.

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