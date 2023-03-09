https://uz.sputniknews.ru/20230309/skonchalsya-jurnalist-akmal-toshev-32748419.html
Скончался журналист Акмаль Тошев
Скончался журналист Акмаль Тошев
По словам коллег, журналист и поэт умер от инфаркта в возрасте 37 лет.
2023-03-09T13:42+0500
2023-03-09T13:42+0500
2023-03-09T14:24+0500
общество
узбекистан
скончался
журналист
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ТАШКЕНТ, 9 мар - Sputnik. Скончался известный журналист Акмаль Тошев. Об этом сообщает ИА "Дарьё" со ссылкой на коллегу Тошева.Акмаль Тошев родился 6 апреля 1985 года в селе Акташ Дехканабадского района Кашкадарьинской области. Окончил бакалавриат и магистратуру факультета журналистики Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.Работал в объединенной редакции газеты "Инсон ва канон" и журнала "Хукук ва бурч".
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узбекистан, скончался, журналист
узбекистан, скончался, журналист
Скончался журналист Акмаль Тошев
13:42 09.03.2023 (обновлено: 14:24 09.03.2023)
По словам коллег, журналист и поэт умер от инфаркта в возрасте 37 лет.
ТАШКЕНТ, 9 мар - Sputnik.
Скончался известный журналист Акмаль Тошев. Об этом сообщает ИА "Дарьё"
со ссылкой на коллегу Тошева.
"Вчера возили мастерам стройматериалы для ремонта только что купленного дома, а на обратном пути сказали, что у него на улице случился инфаркт. Он умер до приезда скорой помощи", — сообщил агентству журналист Аслиддин Алимардонов.
Акмаль Тошев родился 6 апреля 1985 года в селе Акташ Дехканабадского района Кашкадарьинской области.
Окончил бакалавриат и магистратуру факультета журналистики Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
Работал в объединенной редакции газеты "Инсон ва канон" и журнала "Хукук ва бурч".