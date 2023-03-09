https://uz.sputniknews.ru/20230309/skonchalsya-jurnalist-akmal-toshev-32748419.html

Скончался журналист Акмаль Тошев

Скончался журналист Акмаль Тошев

По словам коллег, журналист и поэт умер от инфаркта в возрасте 37 лет.

2023-03-09T13:42+0500

2023-03-09T13:42+0500

2023-03-09T14:24+0500

общество

узбекистан

скончался

журналист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/09/32747475_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_105c843cee58ac92d58ca4d0e7d7ee77.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мар - Sputnik. Скончался известный журналист Акмаль Тошев. Об этом сообщает ИА "Дарьё" со ссылкой на коллегу Тошева.Акмаль Тошев родился 6 апреля 1985 года в селе Акташ Дехканабадского района Кашкадарьинской области. Окончил бакалавриат и магистратуру факультета журналистики Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.Работал в объединенной редакции газеты "Инсон ва канон" и журнала "Хукук ва бурч".

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, скончался, журналист