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https://uz.sputniknews.ru/20230309/skonchalsya-jurnalist-akmal-toshev-32748419.html
Скончался журналист Акмаль Тошев
Скончался журналист Акмаль Тошев
По словам коллег, журналист и поэт умер от инфаркта в возрасте 37 лет.
2023-03-09T13:42+0500
2023-03-09T14:24+0500
общество
узбекистан
скончался
журналист
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ТАШКЕНТ, 9 мар - Sputnik. Скончался известный журналист Акмаль Тошев. Об этом сообщает ИА "Дарьё" со ссылкой на коллегу Тошева.Акмаль Тошев родился 6 апреля 1985 года в селе Акташ Дехканабадского района Кашкадарьинской области. Окончил бакалавриат и магистратуру факультета журналистики Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.Работал в объединенной редакции газеты "Инсон ва канон" и журнала "Хукук ва бурч".
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узбекистан, скончался, журналист
узбекистан, скончался, журналист

Скончался журналист Акмаль Тошев

13:42 09.03.2023 (обновлено: 14:24 09.03.2023)
© DaryoУмер журналист Акмаль Тошев.
Умер журналист Акмаль Тошев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2023
© Daryo
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По словам коллег, журналист и поэт умер от инфаркта в возрасте 37 лет.
ТАШКЕНТ, 9 мар - Sputnik. Скончался известный журналист Акмаль Тошев. Об этом сообщает ИА "Дарьё" со ссылкой на коллегу Тошева.

"Вчера возили мастерам стройматериалы для ремонта только что купленного дома, а на обратном пути сказали, что у него на улице случился инфаркт. Он умер до приезда скорой помощи", — сообщил агентству журналист Аслиддин Алимардонов.

Акмаль Тошев родился 6 апреля 1985 года в селе Акташ Дехканабадского района Кашкадарьинской области.
Окончил бакалавриат и магистратуру факультета журналистики Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
Работал в объединенной редакции газеты "Инсон ва канон" и журнала "Хукук ва бурч".
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