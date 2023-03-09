Трус не играет в хоккей: на Байкале прошла звездная игра – фото

Участники женского хоккейного матча с участием хоккеиста Вячеслава Фетисова.
Участники женского хоккейного матча с участием хоккеиста Вячеслава Фетисова.
Шайба на бортике изо льда на площадке, где проходит звездный хоккейный матч.
Шайба на бортике изо льда на площадке, где проходит звездный хоккейный матч.
Участники звездного хоккейного матча.
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов (справа) в звездном хоккейном матче.
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов (справа) в звездном хоккейном матче.
Участники игры на раскатке перед началом матча.
Участники в время игры.
По итогу звездного матча победила дружба.