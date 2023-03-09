Трус не играет в хоккей: на Байкале прошла звездная игра – фото

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В Международный женский день на Байкале прошел матч с участием звезд спорта и кино. Цель мероприятия – привлечь больше внимания к экологии озера. Как проходила игра, смотрите в нашей фотоленте.