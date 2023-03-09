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Трус не играет в хоккей: на Байкале прошла звездная игра – фото
Трус не играет в хоккей: на Байкале прошла звездная игра – фото
Как проходила игра, смотрите в нашей фотоленте.
2023-03-09T21:03+0500
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фото на байкале прошла звездная игра в хоккей известные хоккеисты политики актеры сыграли в хоккейном матче хоккей спорт байкал россия новости новость

Трус не играет в хоккей: на Байкале прошла звездная игра – фото

21:03 09.03.2023
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В Международный женский день на Байкале прошел матч с участием звезд спорта и кино. Цель мероприятия – привлечь больше внимания к экологии озера. Как проходила игра, смотрите в нашей фотоленте.
© Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанкУчастники звездного хоккейного матча на льду озера Байкал в поселке Большое Голоустное Иркутского района.
Участники звездного хоккейного матча на льду озера Байкал в поселке Большое Голоустное Иркутского района - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Kirill Shipitsin
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Участники звездного хоккейного матча на льду озера Байкал в поселке Большое Голоустное Иркутского района.
© Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Участники женского хоккейного матча с участием хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Участники женского хоккейного матча с участием хоккеиста Вячеслава Фетисова. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Kirill Shipitsin
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Участники женского хоккейного матча с участием хоккеиста Вячеслава Фетисова.

© Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Шайба на бортике изо льда на площадке, где проходит звездный хоккейный матч.

Шайба на бортике изо льда на площадке, где проходит звездный хоккейный матч. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Kirill Shipitsin
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Шайба на бортике изо льда на площадке, где проходит звездный хоккейный матч.

© Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Участники звездного хоккейного матча.

Участники звездного хоккейного матча. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Kirill Shipitsin
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Участники звездного хоккейного матча.

© Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов (справа) в звездном хоккейном матче.

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов (справа) в звездном хоккейном матче. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Kirill Shipitsin
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Перейти в фотобанк

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов (справа) в звездном хоккейном матче.

© Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Участники игры на раскатке перед началом матча.

Участники игры на раскатке перед началом матча. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Kirill Shipitsin
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Участники игры на раскатке перед началом матча.

© Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

Участники в время игры.

Участники в время игры. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Kirill Shipitsin
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Участники в время игры.

© Sputnik / Kirill Shipitsin / Перейти в фотобанк

По итогу звездного матча победила дружба.

По итогу звездного матча победила дружба. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Kirill Shipitsin
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По итогу звездного матча победила дружба.

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