https://uz.sputniknews.ru/20230309/uzbekistan-uskorit-realizatsiyu-proektov-s-kyrgyzstanom--32770831.html

Узбекистан ускорит реализацию проектов с Кыргызстаном

Узбекистан ускорит реализацию проектов с Кыргызстаном

Шавкат Мирзиёев провел встречу с Акылбеком Жапаровым.

2023-03-09T22:23+0500

2023-03-09T22:23+0500

2023-03-09T22:25+0500

политика

узбекистан

проект

кыргызстан

шавкат мирзиёев

акылбек жапаров

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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Ташкент планирует ускорить реализацию совместных проектов с Бишкеком. Об этом стало известно по итогам сегодняшний переговоров, передает пресс-служба главы Узбекистана.В мероприятии приняли участие глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.На встрече стороны обсудили дальнейшее углубление узбекско-кыргызских отношений, расширение стратегического партнерства, а также сотрудничество в экономике, торговле, энергетике, транспорте и логистике.Также политики затронули вопросы строительства Камбаратинской ГЭС-1 и подготовки проекта железной дороги "КНР– Кыргызстан – Узбекистан".

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узбекистан ускорит реализацию проектов с кыргызстаном шавкат мирзиёев провел встречу с акылбеком жапаровым акылбек жапаров камбаратинская гэс энергетика транспорта экономика железная дорога кнр кыргызстан узбекистан сотрудничество отношения новости политики новость