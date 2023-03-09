https://uz.sputniknews.ru/20230309/uzbekistan-uskorit-realizatsiyu-proektov-s-kyrgyzstanom--32770831.html
Узбекистан ускорит реализацию проектов с Кыргызстаном
Узбекистан ускорит реализацию проектов с Кыргызстаном
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Акылбеком Жапаровым.
2023-03-09T22:23+0500
2023-03-09T22:23+0500
2023-03-09T22:25+0500
политика
узбекистан
проект
кыргызстан
шавкат мирзиёев
акылбек жапаров
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ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Ташкент планирует ускорить реализацию совместных проектов с Бишкеком. Об этом стало известно по итогам сегодняшний переговоров, передает пресс-служба главы Узбекистана.В мероприятии приняли участие глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.На встрече стороны обсудили дальнейшее углубление узбекско-кыргызских отношений, расширение стратегического партнерства, а также сотрудничество в экономике, торговле, энергетике, транспорте и логистике.Также политики затронули вопросы строительства Камбаратинской ГЭС-1 и подготовки проекта железной дороги "КНР– Кыргызстан – Узбекистан".
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узбекистан ускорит реализацию проектов с кыргызстаном шавкат мирзиёев провел встречу с акылбеком жапаровым акылбек жапаров камбаратинская гэс энергетика транспорта экономика железная дорога кнр кыргызстан узбекистан сотрудничество отношения новости политики новость
узбекистан ускорит реализацию проектов с кыргызстаном шавкат мирзиёев провел встречу с акылбеком жапаровым акылбек жапаров камбаратинская гэс энергетика транспорта экономика железная дорога кнр кыргызстан узбекистан сотрудничество отношения новости политики новость
Узбекистан ускорит реализацию проектов с Кыргызстаном
22:23 09.03.2023 (обновлено: 22:25 09.03.2023)
Шавкат Мирзиёев провел встречу с Акылбеком Жапаровым, на которой они обсудили совместные проекты двух стран.
ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik.
Ташкент планирует ускорить реализацию совместных проектов с Бишкеком. Об этом стало известно по итогам сегодняшний переговоров, передает
пресс-служба главы Узбекистана.
В мероприятии приняли участие глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.
"Подчеркнута важность скорейшей реализации проектов кооперации в автомобилестроении, по созданию совместных хлопково-текстильных кластеров, выпуску электроприборов, а также совместному освоению месторождений полезных ископаемых",- написано на сайте пресс-службы
На встрече стороны обсудили дальнейшее углубление узбекско-кыргызских отношений, расширение стратегического партнерства, а также сотрудничество в экономике, торговле, энергетике, транспорте и логистике.
Также политики затронули вопросы строительства Камбаратинской ГЭС-1 и подготовки проекта железной дороги "КНР– Кыргызстан – Узбекистан".