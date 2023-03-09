https://uz.sputniknews.ru/20230309/v-gulistane-vosmogo-marta-rodilis-troynyashki--32748149.html
Плюс три: 8 марта семья из Гулистана стала многодетной
Плюс три: 8 марта семья из Гулистана стала многодетной
Жительница Гулистана 8 марта родила девочек-тройняшек.
2023-03-09T14:27+0500
2023-03-09T14:27+0500
2023-03-09T15:01+0500
общество
узбекистан
гулистан
минздрав узбекистана
близнецы
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ТАШКЕНТ, 9 мар- Sputnik. В родовспомогательном комплексе Гулистанского городского медицинского объединения 8 марта родилась тройня, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.На свет появились Фатима (2,2 кг), Зухра (2,5 кг) и Захро (2,2 кг). Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением медиков.После рождения близнецов 35-летняя Максуда Каримова стала мамой шестерых детей.В феврале 2023 года в этом же роддоме жительница Баявутского района Сырдарьинской области родила мальчиков-тройняшек.
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узбекистан минздрав узбекистана гулистан близнецы сырдарьинская область международный женский день
узбекистан минздрав узбекистана гулистан близнецы сырдарьинская область международный женский день
Плюс три: 8 марта семья из Гулистана стала многодетной
14:27 09.03.2023 (обновлено: 15:01 09.03.2023)
Жительница Сырдарьинской области в Международный женский день родила девочек-тройняшек.
ТАШКЕНТ, 9 мар- Sputnik.
В родовспомогательном комплексе Гулистанского городского медицинского объединения 8 марта родилась тройня, сообщает пресс-служба
Минздрава Узбекистана.
На свет появились Фатима (2,2 кг), Зухра (2,5 кг) и Захро (2,2 кг). Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением медиков.
После рождения близнецов 35-летняя Максуда Каримова стала мамой шестерых детей.
В феврале 2023 года в этом же роддоме жительница Баявутского района Сырдарьинской области родила мальчиков-тройняшек.