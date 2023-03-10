https://uz.sputniknews.ru/20230310/boytsovskiy-dux-kak-chempionka-aziza-yakubova-idet-k-olimpiyskim-igram--video-32796029.html

Бойцовский дух: как чемпионка Азиза Якубова идет к Олимпийским играм – видео

Бойцовский дух: как чемпионка Азиза Якубова идет к Олимпийским играм – видео

Подлинная история бронзовой чемпионки мира по боксу – в нашем видео.

2023-03-10T21:30+0500

2023-03-10T21:30+0500

2023-03-10T21:30+0500

видео

бокс

узбекистанка

спорт

олимпийские игры

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ТАШКЕНТ, 10 мар – Sputnik. Азиза Якубова – первая узбекистанка, занявшая призовое место на ЧМ по боксу среди женщин.Ее путь к победам был сложным, но спортсменка продолжает защищать честь Узбекистана на международных соревнованиях и мечтает стать олимпийской чемпионкой.Сейчас она готовится к чемпионату мира по боксу в Нью-Дели и идет к заветной золотой медали.О том, как она попала в бокс, работала разнорабочим и купила дом маме – в интервью Sputnik.

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

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