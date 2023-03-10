https://uz.sputniknews.ru/20230310/boytsovskiy-dux-kak-chempionka-aziza-yakubova-idet-k-olimpiyskim-igram--video-32796029.html
Бойцовский дух: как чемпионка Азиза Якубова идет к Олимпийским играм – видео
Бойцовский дух: как чемпионка Азиза Якубова идет к Олимпийским играм – видео
Подлинная история бронзовой чемпионки мира по боксу – в нашем видео.
2023-03-10T21:30+0500
2023-03-10T21:30+0500
2023-03-10T21:30+0500
видео
бокс
узбекистанка
спорт
олимпийские игры
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ТАШКЕНТ, 10 мар – Sputnik. Азиза Якубова – первая узбекистанка, занявшая призовое место на ЧМ по боксу среди женщин.Ее путь к победам был сложным, но спортсменка продолжает защищать честь Узбекистана на международных соревнованиях и мечтает стать олимпийской чемпионкой.Сейчас она готовится к чемпионату мира по боксу в Нью-Дели и идет к заветной золотой медали.О том, как она попала в бокс, работала разнорабочим и купила дом маме – в интервью Sputnik.
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2023
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png
видео как чемпионка азиза якубова идет к олимпийским играм олимпийские игры бронза узбекистанка заняла призовое место на чм по боксу среди женщин спорт узбекистан новости новость
видео как чемпионка азиза якубова идет к олимпийским играм олимпийские игры бронза узбекистанка заняла призовое место на чм по боксу среди женщин спорт узбекистан новости новость
Бойцовский дух: как чемпионка Азиза Якубова идет к Олимпийским играм – видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Якубова рассказала, как работала разнорабочей по чужим документам. Подлинная история бронзовой чемпионки мира по боксу – в нашем видео.
ТАШКЕНТ, 10 мар – Sputnik. Азиза Якубова – первая узбекистанка, занявшая призовое место на ЧМ по боксу среди женщин.
Ее путь к победам был сложным, но спортсменка продолжает защищать честь Узбекистана на международных соревнованиях и мечтает стать олимпийской чемпионкой.
Сейчас она готовится к чемпионату мира по боксу в Нью-Дели и идет к заветной золотой медали.
О том, как она попала в бокс, работала разнорабочим и купила дом маме – в интервью Sputnik.