https://uz.sputniknews.ru/20230310/god-adskix-sanktsiy-rossiya-stala-jit-luchshe-chem-britaniya-32789762.html
Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия
Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия
Годовщину санкций английская пресса отмечает траурными статьями.
2023-03-10T17:56+0500
2023-03-10T17:56+0500
2023-03-10T18:09+0500
колумнисты
россия
великобритания
санкции
мнение эксперта
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"Адские санкции" принесли парадоксальный результат, пишет колумнист РИА Новости. Россия открыла для себя новые возможности развития, а вот Британия, долгое время позиционировавшая себя как одну из богатейших стран мира, санкционного режима не пережила.По прогнозам МВФ, в ближайшие два года экономика России будет расти быстрее британской. В Англии еще в прошлом году признали начало рецессии, то бишь экономического спада. В этом году он будет только усиливаться.За красивыми формулировками типа "отрицательного роста" (так английские эксперты называют падение ВВП) и "кризиса стоимости жизни" кроется унылая повседневная реальность. Англичане стали меньше есть, хуже одеваться, меньше мыться и отапливать свое жилье. Это пока еще не послевоенная Британия с карточками на еду и черным рынком, но уже и не тот гламурный финансовый рай, который пыталась выстроить Маргарет Тэтчер.Популярный таблоид Daily Mail, отвечая на запросы читательских масс, выдал некий "репортаж" из России, констатируя очевидное: хваленые западные санкции, призванные наказать президента Путина, провалились. Россияне по-прежнему вкусно едят, хорошо одеваются, ездят на личных автомобилях и не страдают от холода в неотапливаемых помещениях.Супермаркеты Перми (английские журналисты собирали материал, общаясь в соцсетях с пермяками) ломятся от свежайших местных и импортных продуктов. В это самое время английские супермаркеты ограничивают продажу огурцов, помидоров и сладкого перца в классическом стиле "по две штуки в одни руки". Еще один дефицит — яйца и курятина. Дело в том, что птица и тепличные овощи требуют повышенных затрат электроэнергии, а ее стоимость за год увеличилась в Британии в разы.Американцы захотели Путина в президентыДля придания пущей достоверности авторы Daily Mail цитируют некоего Джона и его русскую жену Елену из Перми. Джон — научный работник, Елена — преподаватель вуза. Вот что они якобы сказали газете: "Рядового россиянина заботит лишь наличие теплого дома, еды на столе, стакана водки и безопасности на улицах. У нас все это есть. Конфликт (на Украине) ничего не изменил"."Стакан водки" звучит хорошо, не хватает только медведя с балалайкой. Но в материале есть и другая клюква. Джон и Елена утверждают, что платят за "коммуналку" в своей "двушке" 11 500 рублей в месяц. Цифра эта, очевидно, лживая: на самом деле пермяки за "двушку" платят в два, а то и в три раза меньше. Но откуда она вообще взялась? А это английские журналисты взяли официальный размер минимальной "коммуналки" по Англии (без учета Лондона, естественно) и перевели его в рубли — чтобы британские читатели совсем уж не расстраивались.Однако общая картина, несмотря на эти махинации, передана верно. Daily Mail отмечает и 13-процентный подоходный налог (в отличие от 45 процентов в Британии), и бесплатную медицину, и низкие транспортные расходы россиян. И получается очевидное: по соотношению "цена — качество жизни" Россия, причем провинциальная, далеко обгоняет Британию.Владельцы агентств и финансовых институтов могут пропихивать Соединенное Королевство в высшие строчки международных рейтингов, но правда жизни в том, что по итогам экономического блицкрига россияне живут лучше британцев и подавляющего числа европейцев. Осталось нам разве что перегнать Америку, как завещал Никита Сергеевич.Ничего удивительного в этом нет: наша страна богата ресурсами, у нас роскошный агропром, образованное население, богатый спектр высоких технологий и мобильный предприимчивый бизнес, умеющий моментально находить новых контрагентов и завязывать взаимовыгодное сотрудничество. Единственной нашей проблемой было то, что международные финансовые институты рейтинговали нас с очевидной предвзятостью. Десятилетиями нам оценки занижали, той же Британии завышали. Но сегодня стало видно, что английский король — голый.Упадок британской экономики совершенно логичен. Еще в 1970-х население острова жило очень небогато. Со времен Тэтчер там удалось раздуть финансовые институты, построить "экономику услуг", набрать кредитов. Это создало видимость благополучия. Но при первом же кризисе — а он начался еще в 2020-м — все эти потемкинские деревни начали рушиться. Антироссийские санкции развалили их окончательно.Сегодня средняя зарплата лондонца в сфере, например, IT составляет от трех до четырех тысяч фунтов в месяц. Водитель автобуса — легендарного красного даблдеккера — получает около двух тысяч. А средняя аренда квартиры в Лондоне подобралась уже к 2,5 тысячи фунтов — двести пятьдесят тысяч рублей на наши деньги. Прибавьте сотни фунтов на транспорт, сотни фунтов на еду, сотни фунтов за "коммуналку". Даже если квартира своя, на среднюю зарплату не разбежишься. А если оплата почасовая?Народные массы в Британии задаются естественным вопросом: а почему же мы в результате этих санкций живем хуже, чем в России? Именно этот вопрос осторожно пытается сформулировать в своей публикации Daily Mail. Как же так, действительно? Мы же собирались наказать Путина и "заставить страдать" русских, а в результате почему-то страдаем сами.На это российские бегунки-иноагенты предлагают потерпеть еще. "Не надо каждые пять минут смотреть на часы, ожидая, когда санкции сработают, — утешает британцев Владимир Милов*. — Упражняйтесь в стратегическом терпении".Британцы не могут терпеть. Они устраивают масштабные забастовки, выходят на демонстрации, пытаются как-то бороться. Но власти страны продолжают упорно морить их голодом и холодом, лишь бы не проиграть России на Украине. Хотя, по сути, они уже проиграли все, в том числе и собственный народ.* СМИ, выполняющее функции иноагентаЧитайте также:"Призраки Киева" в США готовятся к применению ракет AIM-120 на МиГ-29Грузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы
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год антироссийских санкций как живет великобритания англичане британцы кому стало хуже повлияло ли на россию санкции против россии политика новости мнение эксперта
год антироссийских санкций как живет великобритания англичане британцы кому стало хуже повлияло ли на россию санкции против россии политика новости мнение эксперта
Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия
17:56 10.03.2023 (обновлено: 18:09 10.03.2023)
Годовщину экономического антироссийского блицкрига английская пресса отмечает траурными статьями.
"Адские санкции" принесли парадоксальный результат, пишет колумнист РИА Новости
. Россия открыла для себя новые возможности развития, а вот Британия, долгое время позиционировавшая себя как одну из богатейших стран мира, санкционного режима не пережила.
По прогнозам МВФ, в ближайшие два года экономика России будет расти быстрее британской. В Англии еще в прошлом году признали начало рецессии, то бишь экономического спада. В этом году он будет только усиливаться.
За красивыми формулировками типа "отрицательного роста" (так английские эксперты называют падение ВВП) и "кризиса стоимости жизни" кроется унылая повседневная реальность. Англичане стали меньше есть, хуже одеваться, меньше мыться и отапливать свое жилье. Это пока еще не послевоенная Британия с карточками на еду и черным рынком, но уже и не тот гламурный финансовый рай, который пыталась выстроить Маргарет Тэтчер.
Популярный таблоид Daily Mail, отвечая на запросы читательских масс, выдал некий "репортаж" из России, констатируя очевидное: хваленые западные санкции, призванные наказать президента Путина, провалились. Россияне по-прежнему вкусно едят, хорошо одеваются, ездят на личных автомобилях и не страдают от холода в неотапливаемых помещениях.
Супермаркеты Перми (английские журналисты собирали материал, общаясь в соцсетях с пермяками) ломятся от свежайших местных и импортных продуктов. В это самое время английские супермаркеты ограничивают продажу огурцов, помидоров и сладкого перца в классическом стиле "по две штуки в одни руки". Еще один дефицит — яйца и курятина. Дело в том, что птица и тепличные овощи требуют повышенных затрат электроэнергии, а ее стоимость за год увеличилась в Британии в разы.
Для придания пущей достоверности авторы Daily Mail цитируют некоего Джона и его русскую жену Елену из Перми. Джон — научный работник, Елена — преподаватель вуза. Вот что они якобы сказали газете: "Рядового россиянина заботит лишь наличие теплого дома, еды на столе, стакана водки и безопасности на улицах. У нас все это есть. Конфликт (на Украине) ничего не изменил".
"Стакан водки" звучит хорошо, не хватает только медведя с балалайкой. Но в материале есть и другая клюква. Джон и Елена утверждают, что платят за "коммуналку" в своей "двушке" 11 500 рублей в месяц. Цифра эта, очевидно, лживая: на самом деле пермяки за "двушку" платят в два, а то и в три раза меньше. Но откуда она вообще взялась? А это английские журналисты взяли официальный размер минимальной "коммуналки" по Англии (без учета Лондона, естественно) и перевели его в рубли — чтобы британские читатели совсем уж не расстраивались.
Однако общая картина, несмотря на эти махинации, передана верно. Daily Mail отмечает и 13-процентный подоходный налог (в отличие от 45 процентов в Британии), и бесплатную медицину, и низкие транспортные расходы россиян. И получается очевидное: по соотношению "цена — качество жизни" Россия, причем провинциальная, далеко обгоняет Британию.
Владельцы агентств и финансовых институтов могут пропихивать Соединенное Королевство в высшие строчки международных рейтингов, но правда жизни в том, что по итогам экономического блицкрига россияне живут лучше британцев и подавляющего числа европейцев. Осталось нам разве что перегнать Америку, как завещал Никита Сергеевич.
Ничего удивительного в этом нет: наша страна богата ресурсами, у нас роскошный агропром, образованное население, богатый спектр высоких технологий и мобильный предприимчивый бизнес, умеющий моментально находить новых контрагентов и завязывать взаимовыгодное сотрудничество. Единственной нашей проблемой было то, что международные финансовые институты рейтинговали нас с очевидной предвзятостью. Десятилетиями нам оценки занижали, той же Британии завышали. Но сегодня стало видно, что английский король — голый.
Упадок британской экономики совершенно логичен. Еще в 1970-х население острова жило очень небогато. Со времен Тэтчер там удалось раздуть финансовые институты, построить "экономику услуг", набрать кредитов. Это создало видимость благополучия. Но при первом же кризисе — а он начался еще в 2020-м — все эти потемкинские деревни начали рушиться. Антироссийские санкции развалили их окончательно.
Сегодня средняя зарплата лондонца в сфере, например, IT составляет от трех до четырех тысяч фунтов в месяц. Водитель автобуса — легендарного красного даблдеккера — получает около двух тысяч. А средняя аренда квартиры в Лондоне подобралась уже к 2,5 тысячи фунтов — двести пятьдесят тысяч рублей на наши деньги. Прибавьте сотни фунтов на транспорт, сотни фунтов на еду, сотни фунтов за "коммуналку". Даже если квартира своя, на среднюю зарплату не разбежишься. А если оплата почасовая?
Народные массы в Британии задаются естественным вопросом: а почему же мы в результате этих санкций живем хуже, чем в России? Именно этот вопрос осторожно пытается сформулировать в своей публикации Daily Mail. Как же так, действительно? Мы же собирались наказать Путина и "заставить страдать" русских, а в результате почему-то страдаем сами.
На это российские бегунки-иноагенты предлагают потерпеть еще. "Не надо каждые пять минут смотреть на часы, ожидая, когда санкции сработают, — утешает британцев Владимир Милов*. — Упражняйтесь в стратегическом терпении".
Британцы не могут терпеть. Они устраивают масштабные забастовки, выходят на демонстрации, пытаются как-то бороться. Но власти страны продолжают упорно морить их голодом и холодом, лишь бы не проиграть России на Украине. Хотя, по сути, они уже проиграли все, в том числе и собственный народ.
* СМИ, выполняющее функции иноагента