https://uz.sputniknews.ru/20230310/kakie-produkty-zamedlyayut-starenie--rasskazal-vrach--32769532.html
Какие продукты замедляют старение – рассказал врач
Какие продукты замедляют старение – рассказал врач
Ранее старение организма может вызвать ожирение.
2023-03-10T07:03+0500
2023-03-10T07:03+0500
2023-03-10T07:03+0500
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Одной из главных причин старения является хроническое воспаление, рассказала замдиректора по трансляционной медицине РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ирина Стражеско. Об этом сообщает РИА Новости.Данная проблема может возникнуть из-за ожирения и накопления старых клеток в организме. Однако продукты, содержащие вещества-сенолитики, способствуют разрушению клеток. К ним относятся клубника, яблоки и лук.Против ожирения подойдут правильное питание и постоянные физические нагрузки, отметила эксперт.Также Стражеско подчеркнула, что не нужно слепо следовать всем рекомендациям по питанию, потому что это сугубо индивидуально.Читайте также:Как обеспечить себе крепкий сон: невролог назвал две "уловки" для организмаЧем заесть стресс, чтобы не навредить здоровью?
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какие продукты замедляют старение правильное питание как замедлить старения питание против старения причины раннего старения советы врачей мнение эксперта способы омоложения здоровье
какие продукты замедляют старение правильное питание как замедлить старения питание против старения причины раннего старения советы врачей мнение эксперта способы омоложения здоровье
Какие продукты замедляют старение – рассказал врач
Ранее старение организма может вызвать ожирение или накопление старых клеток.
Одной из главных причин старения является хроническое воспаление, рассказала замдиректора по трансляционной медицине РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ирина Стражеско. Об этом сообщает РИА Новости.
Данная проблема может возникнуть из-за ожирения и накопления старых клеток в организме. Однако продукты, содержащие вещества-сенолитики, способствуют разрушению клеток. К ним относятся клубника, яблоки и лук.
Против ожирения подойдут правильное питание и постоянные физические нагрузки, отметила эксперт.
"Для каждого человека настройку питания важно производить исходя из его особенностей. Всем можно дать только общие рекомендации – натуральные продукты, в основном растительного происхождения, умеренная калорийность. Даже если в роду нет долгожителей, всегда можно изменить образ жизни, от которого на 75% зависит то, насколько долго вы будете жить", — объяснила она.
Также Стражеско подчеркнула, что не нужно слепо следовать всем рекомендациям по питанию, потому что это сугубо индивидуально.