https://uz.sputniknews.ru/20230310/kakie-produkty-zamedlyayut-starenie--rasskazal-vrach--32769532.html

Какие продукты замедляют старение – рассказал врач

Какие продукты замедляют старение – рассказал врач

Ранее старение организма может вызвать ожирение.

2023-03-10T07:03+0500

2023-03-10T07:03+0500

2023-03-10T07:03+0500

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Одной из главных причин старения является хроническое воспаление, рассказала замдиректора по трансляционной медицине РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ирина Стражеско. Об этом сообщает РИА Новости.Данная проблема может возникнуть из-за ожирения и накопления старых клеток в организме. Однако продукты, содержащие вещества-сенолитики, способствуют разрушению клеток. К ним относятся клубника, яблоки и лук.Против ожирения подойдут правильное питание и постоянные физические нагрузки, отметила эксперт.Также Стражеско подчеркнула, что не нужно слепо следовать всем рекомендациям по питанию, потому что это сугубо индивидуально.Читайте также:Как обеспечить себе крепкий сон: невролог назвал две "уловки" для организмаЧем заесть стресс, чтобы не навредить здоровью?

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