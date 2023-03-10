https://uz.sputniknews.ru/20230310/kogda-v-tashkente-otklyuchayut-otoplenie--infografika--32771433.html
Когда в Ташкенте отключают отопление – инфографика
Когда в Ташкенте отключают отопление – инфографика
Когда включают и отключают отопление – в нашей инфографике.
2023-03-10T09:12+0500
2023-03-10T09:12+0500
2023-03-10T09:12+0500
инфографика
ташкент
узбекистан
отопление
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инфографика когда в ташкенте отключают отопление когда отключат выключат отопление узбекистан ташкент тепло статистика по годам новости новость
инфографика когда в ташкенте отключают отопление когда отключат выключат отопление узбекистан ташкент тепло статистика по годам новости новость
Когда в Ташкенте отключают отопление – инфографика
В этом году отопление в столице отключат 10 марта. Как показывает статистика, в прошлые годы это происходило в конце марта или начале апреля. Когда включали и отключали тепло в Ташкенте в разные годы – в нашей инфографике.