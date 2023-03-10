Когда в Ташкенте отключают отопление – инфографика

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В этом году отопление в столице отключат 10 марта. Как показывает статистика, в прошлые годы это происходило в конце марта или начале апреля. Когда включали и отключали тепло в Ташкенте в разные годы – в нашей инфографике.