Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
11:02 10.03.2023 (обновлено: 13:20 10.03.2023)
© Пресс-служба ФК "Хумо"Ташкентский хоккейный клуб "Хумо"
© Пресс-служба ФК "Хумо"
Международный марафон, фотовыставка и Stand-Up концерт Павла Дедищева. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 11 марта
Концерт Xcho
Российский хип-хоп исполнитель и автор песен выступит с сольной концертной программой на сцене Государственного теннисного клуба "Узбекистан".
Время: 19.00
Место: "Узбекистан" — Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: от 50 тыс. до 700 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Российский хип-хоп исполнитель и автор песен выступит с сольной концертной программой на сцене Государственного теннисного клуба "Узбекистан".
Время: 19.00
Место: "Узбекистан" — Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: от 50 тыс. до 700 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Stand-Up концерт Павла Дедищева
На сцене концертного зала "Зарафшан" пройдет Stand-Up концерт участника популярных Stand-Up шоу на ТНТ и YouTube-проектов Labelcom Павла Дедищева.
Время: 19.00
Место: концертный зал "Зарафшан"
Стоимость билетов: от 250 тыс. до 500 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 71−232−1632
На сцене концертного зала "Зарафшан" пройдет Stand-Up концерт участника популярных Stand-Up шоу на ТНТ и YouTube-проектов Labelcom Павла Дедищева.
Время: 19.00
Место: концертный зал "Зарафшан"
Стоимость билетов: от 250 тыс. до 500 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 71−232−1632
Балет "Эффект Пигмалиона"
Труппа российского балетмейстера Бориса Эйфмана представит балетную интерпретацию древнего мифа о влюбленном скульпторе и его прекрасной статуе.
Время: 19.00
Место: Большой театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: от 100 тыс. до 500 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Труппа российского балетмейстера Бориса Эйфмана представит балетную интерпретацию древнего мифа о влюбленном скульпторе и его прекрасной статуе.
Время: 19.00
Место: Большой театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: от 100 тыс. до 500 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Концертная программа в парке Ashxobod
Посетителей ждет концертная программа с участием певицы Райхон, а также развлекательная часть с конкурсами, играми и призами.
Время: 19.00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость входа: 10 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 99−637−3888
Посетителей ждет концертная программа с участием певицы Райхон, а также развлекательная часть с конкурсами, играми и призами.
Время: 19.00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость входа: 10 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 99−637−3888
Лекция Мариники Бабаназаровой
Искусствовед Мариника Бабаназарова проведет лекцию о феномене художника Александра Николаева, более известного как Усто Мумин.
Время: 18.00
Место: Human House
Стоимость билета: 60 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 90−061−4056
Искусствовед Мариника Бабаназарова проведет лекцию о феномене художника Александра Николаева, более известного как Усто Мумин.
Время: 18.00
Место: Human House
Стоимость билета: 60 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 90−061−4056
Воскресенье, 12 марта
V Ташкентский международный марафон
Участниками марафона смогут стать все желающие любители бега и спортсмены. Стартово-финишная площадка марафона будет расположена на пересечении улиц Афросиеб и Бешегоч. Забеги для мужчин и женщин пройдут на дистанции 42 км 195 м, 21 км 97,5 м, 10 км и 3 км.
Время проведения: с 8.00 до 13.00
Стоимость участия: от 75 тыс. до 149 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Участниками марафона смогут стать все желающие любители бега и спортсмены. Стартово-финишная площадка марафона будет расположена на пересечении улиц Афросиеб и Бешегоч. Забеги для мужчин и женщин пройдут на дистанции 42 км 195 м, 21 км 97,5 м, 10 км и 3 км.
Время проведения: с 8.00 до 13.00
Стоимость участия: от 75 тыс. до 149 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Интерактивное шоу в Parus'e
Посетителей ждет шоу-программа с аниматорами по мотивам мультфильма "Три кота", а также лотерея с розыгрышем сладких подарков.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость входа: 25 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 99−858−8805
Посетителей ждет шоу-программа с аниматорами по мотивам мультфильма "Три кота", а также лотерея с розыгрышем сладких подарков.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость входа: 25 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 99−858−8805
Фотовыставка "Снимаем на Fujifilm"
На фотовыставке представят работы таких фотографов как Андрей Аракельян, Андрей Артемов, Арлан Байходжаев, снятых полностью на камеры системы FUJIFILM.
Время: 10.00
Место: Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Телефоны для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088
На фотовыставке представят работы таких фотографов как Андрей Аракельян, Андрей Артемов, Арлан Байходжаев, снятых полностью на камеры системы FUJIFILM.
Время: 10.00
Место: Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Телефоны для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088
Матчи хоккейного клуба "Хумо"
В Humo Arena пройдет полуфинал чемпионата Казахстана по хоккею между хоккейными клубами "Хумо" и казахстанским "Бейбарыс".
Время: 19.30
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: от 12 тыс. до 115 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
В Humo Arena пройдет полуфинал чемпионата Казахстана по хоккею между хоккейными клубами "Хумо" и казахстанским "Бейбарыс".
Время: 19.30
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: от 12 тыс. до 115 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Бесплатные лекции о профессии видеомонтажера
Участники лекции смогут узнать все о востребованной профессии, программах, которые используют специалисты, и с чего начать осваивать видеомонтаж.
Время: 12.00, 15.00, 18.00
Место: Учебный центр Proweb
Предварительная регистрация по телефону (+998) 78−113−0121
Участники лекции смогут узнать все о востребованной профессии, программах, которые используют специалисты, и с чего начать осваивать видеомонтаж.
Время: 12.00, 15.00, 18.00
Место: Учебный центр Proweb
Предварительная регистрация по телефону (+998) 78−113−0121