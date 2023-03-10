https://uz.sputniknews.ru/20230310/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--32764918.html

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

Международный марафон, фотовыставка и Stand-Up концерт Павла Дедищева. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-03-10T11:02+0500

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Суббота, 11 мартаКонцерт XchoРоссийский хип-хоп исполнитель и автор песен выступит с сольной концертной программой на сцене Государственного теннисного клуба "Узбекистан".Время: 19.00Место: "Узбекистан" — Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: от 50 тыс. до 700 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Stand-Up концерт Павла ДедищеваНа сцене концертного зала "Зарафшан" пройдет Stand-Up концерт участника популярных Stand-Up шоу на ТНТ и YouTube-проектов Labelcom Павла Дедищева.Время: 19.00Место: концертный зал "Зарафшан"Стоимость билетов: от 250 тыс. до 500 тыс. сумовТелефон для справок (+998) 71−232−1632Балет "Эффект Пигмалиона"Труппа российского балетмейстера Бориса Эйфмана представит балетную интерпретацию древнего мифа о влюбленном скульпторе и его прекрасной статуе. Время: 19.00Место: Большой театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: от 100 тыс. до 500 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Концертная программа в парке AshxobodПосетителей ждет концертная программа с участием певицы Райхон, а также развлекательная часть с конкурсами, играми и призами.Время: 19.00Место: Ashxobod SayilgohiСтоимость входа: 10 тыс. сумовТелефон для справок (+998) 99−637−3888Лекция Мариники БабаназаровойИскусствовед Мариника Бабаназарова проведет лекцию о феномене художника Александра Николаева, более известного как Усто Мумин.Время: 18.00Место: Human HouseСтоимость билета: 60 тыс. сумовТелефон для справок (+998) 90−061−4056Воскресенье, 12 мартаV Ташкентский международный марафонУчастниками марафона смогут стать все желающие любители бега и спортсмены. Стартово-финишная площадка марафона будет расположена на пересечении улиц Афросиеб и Бешегоч. Забеги для мужчин и женщин пройдут на дистанции 42 км 195 м, 21 км 97,5 м, 10 км и 3 км. Время проведения: с 8.00 до 13.00Стоимость участия: от 75 тыс. до 149 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Интерактивное шоу в Parus'eПосетителей ждет шоу-программа с аниматорами по мотивам мультфильма "Три кота", а также лотерея с розыгрышем сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость входа: 25 тыс. сумовТелефон для справок (+998) 99−858−8805Фотовыставка "Снимаем на Fujifilm"На фотовыставке представят работы таких фотографов как Андрей Аракельян, Андрей Артемов, Арлан Байходжаев, снятых полностью на камеры системы FUJIFILM.Время: 10.00Место: Международный караван-сарай культуры Икуо ХираямыВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088Матчи хоккейного клуба "Хумо"В Humo Arena пройдет полуфинал чемпионата Казахстана по хоккею между хоккейными клубами "Хумо" и казахстанским "Бейбарыс".Время: 19.30Место: Humo ArenaСтоимость билетов: от 12 тыс. до 115 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Бесплатные лекции о профессии видеомонтажераУчастники лекции смогут узнать все о востребованной профессии, программах, которые используют специалисты, и с чего начать осваивать видеомонтаж.Время: 12.00, 15.00, 18.00Место: Учебный центр ProwebПредварительная регистрация по телефону (+998) 78−113−0121

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