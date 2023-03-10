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Узбекская керамика. - Sputnik Узбекистан, 1920
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Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Международный марафон, фотовыставка и Stand-Up концерт Павла Дедищева. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-03-10T11:02+0500
2023-03-10T13:20+0500
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Суббота, 11 мартаКонцерт XchoРоссийский хип-хоп исполнитель и автор песен выступит с сольной концертной программой на сцене Государственного теннисного клуба "Узбекистан".Время: 19.00Место: "Узбекистан" — Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: от 50 тыс. до 700 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Stand-Up концерт Павла ДедищеваНа сцене концертного зала "Зарафшан" пройдет Stand-Up концерт участника популярных Stand-Up шоу на ТНТ и YouTube-проектов Labelcom Павла Дедищева.Время: 19.00Место: концертный зал "Зарафшан"Стоимость билетов: от 250 тыс. до 500 тыс. сумовТелефон для справок (+998) 71−232−1632Балет "Эффект Пигмалиона"Труппа российского балетмейстера Бориса Эйфмана представит балетную интерпретацию древнего мифа о влюбленном скульпторе и его прекрасной статуе. Время: 19.00Место: Большой театр имени Алишера НавоиСтоимость билетов: от 100 тыс. до 500 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Концертная программа в парке AshxobodПосетителей ждет концертная программа с участием певицы Райхон, а также развлекательная часть с конкурсами, играми и призами.Время: 19.00Место: Ashxobod SayilgohiСтоимость входа: 10 тыс. сумовТелефон для справок (+998) 99−637−3888Лекция Мариники БабаназаровойИскусствовед Мариника Бабаназарова проведет лекцию о феномене художника Александра Николаева, более известного как Усто Мумин.Время: 18.00Место: Human HouseСтоимость билета: 60 тыс. сумовТелефон для справок (+998) 90−061−4056Воскресенье, 12 мартаV Ташкентский международный марафонУчастниками марафона смогут стать все желающие любители бега и спортсмены. Стартово-финишная площадка марафона будет расположена на пересечении улиц Афросиеб и Бешегоч. Забеги для мужчин и женщин пройдут на дистанции 42 км 195 м, 21 км 97,5 м, 10 км и 3 км. Время проведения: с 8.00 до 13.00Стоимость участия: от 75 тыс. до 149 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Интерактивное шоу в Parus'eПосетителей ждет шоу-программа с аниматорами по мотивам мультфильма "Три кота", а также лотерея с розыгрышем сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость входа: 25 тыс. сумовТелефон для справок (+998) 99−858−8805Фотовыставка "Снимаем на Fujifilm"На фотовыставке представят работы таких фотографов как Андрей Аракельян, Андрей Артемов, Арлан Байходжаев, снятых полностью на камеры системы FUJIFILM.Время: 10.00Место: Международный караван-сарай культуры Икуо ХираямыВход свободныйТелефоны для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088Матчи хоккейного клуба "Хумо"В Humo Arena пройдет полуфинал чемпионата Казахстана по хоккею между хоккейными клубами "Хумо" и казахстанским "Бейбарыс".Время: 19.30Место: Humo ArenaСтоимость билетов: от 12 тыс. до 115 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Бесплатные лекции о профессии видеомонтажераУчастники лекции смогут узнать все о востребованной профессии, программах, которые используют специалисты, и с чего начать осваивать видеомонтаж.Время: 12.00, 15.00, 18.00Место: Учебный центр ProwebПредварительная регистрация по телефону (+998) 78−113−0121
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узбекистан ташкент выходные афиша концерт выставка xcho stand-up павел дедищев балет эффект пигмалиона парк ashxobod райхон мариника бабаназарова искусствовед лекция ташкентский международный марафон бег интерактивное шоу фотовыставка хоккей видеомонтаж куда сходить на выходных интересные события мероприятия
узбекистан ташкент выходные афиша концерт выставка xcho stand-up павел дедищев балет эффект пигмалиона парк ashxobod райхон мариника бабаназарова искусствовед лекция ташкентский международный марафон бег интерактивное шоу фотовыставка хоккей видеомонтаж куда сходить на выходных интересные события мероприятия

Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

11:02 10.03.2023 (обновлено: 13:20 10.03.2023)
© Пресс-служба ФК "Хумо"Ташкентский хоккейный клуб "Хумо"
Ташкентский хоккейный клуб Хумо - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2023
© Пресс-служба ФК "Хумо"
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Международный марафон, фотовыставка и Stand-Up концерт Павла Дедищева. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 11 марта

Концерт Xcho
Российский хип-хоп исполнитель и автор песен выступит с сольной концертной программой на сцене Государственного теннисного клуба "Узбекистан".
Время: 19.00
Место: "Узбекистан" — Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: от 50 тыс. до 700 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Stand-Up концерт Павла Дедищева
На сцене концертного зала "Зарафшан" пройдет Stand-Up концерт участника популярных Stand-Up шоу на ТНТ и YouTube-проектов Labelcom Павла Дедищева.
Время: 19.00
Место: концертный зал "Зарафшан"
Стоимость билетов: от 250 тыс. до 500 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 71−232−1632
Балет "Эффект Пигмалиона"
Труппа российского балетмейстера Бориса Эйфмана представит балетную интерпретацию древнего мифа о влюбленном скульпторе и его прекрасной статуе.
Время: 19.00
Место: Большой театр имени Алишера Навои
Стоимость билетов: от 100 тыс. до 500 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Концертная программа в парке Ashxobod
Посетителей ждет концертная программа с участием певицы Райхон, а также развлекательная часть с конкурсами, играми и призами.
Время: 19.00
Место: Ashxobod Sayilgohi
Стоимость входа: 10 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 99−637−3888
Лекция Мариники Бабаназаровой
Искусствовед Мариника Бабаназарова проведет лекцию о феномене художника Александра Николаева, более известного как Усто Мумин.
Время: 18.00
Место: Human House
Стоимость билета: 60 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 90−061−4056

Воскресенье, 12 марта

V Ташкентский международный марафон
Участниками марафона смогут стать все желающие любители бега и спортсмены. Стартово-финишная площадка марафона будет расположена на пересечении улиц Афросиеб и Бешегоч. Забеги для мужчин и женщин пройдут на дистанции 42 км 195 м, 21 км 97,5 м, 10 км и 3 км.
Время проведения: с 8.00 до 13.00
Стоимость участия: от 75 тыс. до 149 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Интерактивное шоу в Parus'e
Посетителей ждет шоу-программа с аниматорами по мотивам мультфильма "Три кота", а также лотерея с розыгрышем сладких подарков.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость входа: 25 тыс. сумов
Телефон для справок (+998) 99−858−8805
Фотовыставка "Снимаем на Fujifilm"
На фотовыставке представят работы таких фотографов как Андрей Аракельян, Андрей Артемов, Арлан Байходжаев, снятых полностью на камеры системы FUJIFILM.
Время: 10.00
Место: Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы
Вход свободный
Телефоны для справок: (+998) 71−256−3556, (+998) 71−252−3088
Матчи хоккейного клуба "Хумо"
В Humo Arena пройдет полуфинал чемпионата Казахстана по хоккею между хоккейными клубами "Хумо" и казахстанским "Бейбарыс".
Время: 19.30
Место: Humo Arena
Стоимость билетов: от 12 тыс. до 115 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Бесплатные лекции о профессии видеомонтажера
Участники лекции смогут узнать все о востребованной профессии, программах, которые используют специалисты, и с чего начать осваивать видеомонтаж.
Время: 12.00, 15.00, 18.00
Место: Учебный центр Proweb
Предварительная регистрация по телефону (+998) 78−113−0121
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