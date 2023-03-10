https://uz.sputniknews.ru/20230310/si-czinpina-izbrali-predsedatelem-kitaya-na-tretiy-srok-32773725.html

Си Цзиньпина избрали на третий срок — это в истории Китая впервые

Си Цзиньпина избрали на третий срок — это в истории Китая впервые

Впервые в истории Китая руководителя страны избрали на третий срок

2023-03-10T10:19+0500

2023-03-10T10:19+0500

2023-03-10T10:19+0500

политика

китай

выборы

парламент

си цзиньпин

председательство

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ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Делегаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР, сообщает РИА Новости.Выборы прошли путём тайного голосования. Свои голоса отдали 2952 депутата. Си Цзиньпин — первый председатель в истории Поднебесной, избранный на третий срок.Кроме того, его переизбрали на должность главы Центрального военного совета Китая, который управляет вооруженными силами страны.Си Цзиньпина впервые избрали председателем КНР в 2013 году, в 2018-году его переизбрали на второй пятилетний срок.Ранее конституция ограничивала пребывание одного и того же человека в должности председателя КНР двумя пятилетними сроками, но после внесения поправок в основной закон страны в марте 2018 года эти ограничения сняли.Си Цзиньпину в этом году исполняется 70 лет. Как долго он планирует оставаться у власти неизвестно. По мнению некоторых аналитиков, лидер КНР постарается сохранить за собой эту должность как минимум до 2035 года.

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