https://uz.sputniknews.ru/20230310/teplo-i-vetreno-prognoz-pogody-na-segodnya--32771014.html

Тепло и ветрено: прогноз погоды на сегодня

Тепло и ветрено: прогноз погоды на сегодня

Какая погода будет в пятницу – в нашем материале.

2023-03-10T08:01+0500

2023-03-10T08:01+0500

2023-03-10T08:01+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 мар – Sputnik. Сегодня на большей территории республики без осадков. При этом ожидается усиление ветра. По предгорным и горным районам опасность схода лавин, селей и паводков, сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 24-26° тепла.Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 25-30° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 23-28° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Опасность схода лавин. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.

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