https://uz.sputniknews.ru/20230311/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya--32795473.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода будет на территории страны — в нашем материале.

2023-03-11T09:03+0500

2023-03-11T09:03+0500

2023-03-11T09:13+0500

общество

прогноз погоды

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/05/23157202_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_0c10183686a5e517f6f47c5bd819defc.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар – Sputnik. Сегодня на большей территории страны дожди. По предгорным и горным районам — опасность селей и паводков, сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° тепла, днем 24-26° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 24-29° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Опасность селей и паводков. Ветер восточный с переходом на западный, 12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

синоптики рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды погода узбекистан ташкент суббота 11 марта