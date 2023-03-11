https://uz.sputniknews.ru/20230311/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya--32795473.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода будет на территории страны — в нашем материале.
2023-03-11T09:03+0500
2023-03-11T09:03+0500
2023-03-11T09:13+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар – Sputnik. Сегодня на большей территории страны дожди. По предгорным и горным районам — опасность селей и паводков, сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность. Местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° тепла, днем 24-26° тепла.КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 24-29° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами дождь и гроза. Опасность селей и паводков. Ветер восточный с переходом на западный, 12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.
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синоптики рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды погода узбекистан ташкент суббота 11 марта
синоптики рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды погода узбекистан ташкент суббота 11 марта
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
09:03 11.03.2023 (обновлено: 09:13 11.03.2023)
Какая погода будет на территории республики в субботу — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 мар – Sputnik.
Сегодня на большей территории страны дожди. По предгорным и горным районам — опасность селей и паводков, сообщает Узгидромет
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Переменная облачность. Местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° тепла, днем 24-26° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла.
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 24-29° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность. Местами дождь и гроза. Опасность селей и паводков. Ветер восточный с переходом на западный, 12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.