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Маленькая девочка, большие мечты: история балерины - видео
Маленькая девочка, большие мечты: история балерины - видео
Трогательная история юной узбекистанки, которая стремится к своей мечте, несмотря на сложности – в нашем видеосюжете.
2023-03-12T20:12+0500
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культура
узбекистан
балет
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Самине Шоакрамжоновой 10 лет. У нее есть мечта – стать балериной.Искусство требует больших усилий и дисциплины. Однако это не останавливает девочку на пути к цели.В интервью Sputnik Самина рассказала, как попала в балет, за что любит искусство и на кого хочет стать похожей.
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узбекистан балет балерина трогательная добрая история маленькой девочки мечта встать на пуанты интервью юная балерина самина шоакрамжонова
узбекистан балет балерина трогательная добрая история маленькой девочки мечта встать на пуанты интервью юная балерина самина шоакрамжонова

Маленькая девочка, большие мечты: история балерины - видео

20:12 12.03.2023
© SputnikСамина Шоакрамжонова - юная балерина
Самина Шоакрамжонова - юная балерина - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2023
© Sputnik
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Трогательная история юной узбекистанки, которая стремится к своей мечте, несмотря на сложности – в нашем видеосюжете.
Самине Шоакрамжоновой 10 лет. У нее есть мечта – стать балериной.
Искусство требует больших усилий и дисциплины. Однако это не останавливает девочку на пути к цели.
В интервью Sputnik Самина рассказала, как попала в балет, за что любит искусство и на кого хочет стать похожей.
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