https://uz.sputniknews.ru/20230312/malenkaya-devochka-bolshie-mechty-istoriya-baleriny---video-32828050.html

Маленькая девочка, большие мечты: история балерины - видео

Маленькая девочка, большие мечты: история балерины - видео

Трогательная история юной узбекистанки, которая стремится к своей мечте, несмотря на сложности – в нашем видеосюжете.

2023-03-12T20:12+0500

2023-03-12T20:12+0500

2023-03-12T20:12+0500

культура

узбекистан

балет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0c/32827895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e18df4f09ec47eeffe64558868b0825e.jpg

Самине Шоакрамжоновой 10 лет. У нее есть мечта – стать балериной.Искусство требует больших усилий и дисциплины. Однако это не останавливает девочку на пути к цели.В интервью Sputnik Самина рассказала, как попала в балет, за что любит искусство и на кого хочет стать похожей.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан балет балерина трогательная добрая история маленькой девочки мечта встать на пуанты интервью юная балерина самина шоакрамжонова