https://uz.sputniknews.ru/20230312/mirzo-ulugbek--biografiya-32829611.html

Мирзо Улугбек – биография

Мирзо Улугбек – биография

Мирзо Улугбек – выдающийся ученый-энциклопедист, математик, астроном, просветитель и поэт. Внук Амира Темура, правитель Самарканда.

2023-03-12T21:29+0500

2023-03-12T21:29+0500

2023-03-12T21:29+0500

биография

мирзо улугбек

узбекистан

история

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Мухаммад Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган родился 22 марта 1394 года в городе Султании на территории нынешнего Азербайджана в семье четвертого сына Амира Темура Шахруха.После смерти великого правителя и полководца Амира Темура в 1405 году, созданное им огромное государство, в состав которого, помимо Центральной Азии, входила вся территория Ближнего и Среднего Востока от Средиземного моря до Северной Индии включительно, перешло в наследственные владения сыновьям и внукам. Во главе династии Темуридов стал сын Темура - Шахрух, который избрал своей резиденцией Герат.Мавераннахр был отдан в управление старшему сыну Шахруха, внуку Амира Темура - Улугбеку. В 1409 году Улугбек был объявлен правителем Самарканда, а после смерти своего отца Шахруха в 1447 году стал главой династии Темуридов.По преданию, ещё в детстве Улугбек имел возможность посетить развалины знаменитой обсерватории Ат-Туси, Насир ад-Дина в Мараге. Это произвело на любознательного Улугбека сильное впечатление и стало началом его увлечения астрономией.При Улугбеке Самарканд стал одним из мировых центров науки Средневековья. Здесь вокруг Улугбека возникла целая научная школа, объединившая видных астрономов и математиков — Гиясиддина Джамшида Каши, Казизаде Руми, ал-Кушчи.В Самарканде в то время жили историк Хафизи Абру, написавший замечательный труд по истории Средней Азии, знаменитый медик Мавлоно Нафис, поэты Сиражиддин Самарканди, Саккаки, Лутфи, Бадахши и дугие.В 1417-1420 годах Улугбек построил в Самарканде медресе, которое стало первым строением в архитектурном ансамбле Регистан. В это медресе Улугбек пригласил большое количество астрономов и математиков исламского мира. Другие два медресе были построены в Гиждуване и Бухаре. Медресе, построенные Улугбеком, выполняли функции университетов. На портале медресе Улугбека в Бухаре сохранилась надпись: “Стремление к знанию есть обязанность каждого мусульманина и мусульманки”.Строительство обсерватории, как считают ученые-исследователи, было завершено в 1428-1429 гг. Обсерватория была уникальным сооружением для своего времени. Чтобы обеспечить зданию нечувствительность к земным толчкам, местом для строительства обсерватории было выбрано каменистое подножие холма Кухак.Главный инструмент - секстант - был ориентирован по линии меридиана с юга на север. Помимо главного инструмента в обсерватории находились и другие астрономические приборы.Размер секстанта, его удачная конструкция, научные знания Улугбека и его коллег сделали возможным точные астрономические наблюдения. Под руководством и при участии великого астронома Улугбека был составлен главный труд обсерватории “Зиджи Гураган”, “Звездные таблицы Улугбека”. В каталоге содержатся координаты 1018 звезд, определенные этой Самаркандской обсерваторией с невероятной точностью впервые после Гиппарха. Создание астрономического каталога - является выдающимся вкладом в сокровищницу мировой астрономической науки.Кроме этого в обсерватории проводились работы по определению наклона эклиптики к экватору и длины звездного года; по вычислению значения синуса одного градуса - важной астрономической постоянной - с точностью до восемнадцатого знака после запятой!Улугбек много раз проверял свои данные и пришел к выводу, что его цифры точны. В 1437 году он определил длину астрономического года: 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд. Как выяснилось позднее, погрешность измерений составила лишь 58 секунд. Если учесть, что длина астрономического года составляет 31 миллион 558 тысяч 150 секунд, то становится ясно, с какой высокой точностью проводил Улугбек измерения.Будучи великим учёным, Улугбек был слабым полководцем. Свое основное время он проводил в обсерватории и мало внимания уделял государственным делам. Старший сын Улугбека Абдулатиф, находившийся под влиянием радикальной части духовенства, объявил ему войну. Сын предложил отцу паломничество в Мекку. В 1449 году по дороге в Мекку Улугбек был предательски убит по решению шариатского суда.Итоги научной деятельностиПосле смерти великого ученого его знаменитый ученик, самаркандский астроном Али Кушчи, вынужденный покинуть родной Самарканд, вывез звездную книгу “Зиджи Гураган” в Европу. Имя и труды Улугбека стали известными среди ученых Европы и Азии.Главным научным трудом Улугбека по праву считаются “Зиджи джадиди Гурагани” или “Новые Гурагановы астрономические таблицы”. Автор завершил это произведение в 1444 году после тридцати лет кропотливой работы и астрономических наблюдений. Астрономический справочник вскоре был переведен на латинский язык и наряду с “Альмагестом” Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами кастильского короля Альфонса XV являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы.“Зиджи Гураган” состоит из четырех больших частей. Первая получившая название хронологии, содержит изложение способов летоисчисления, принятых у различных восточных народов. Вторая излагает вопросы практической астрономии, третья дает сведения о видимых движениях светил на основе геоцентрической системы мира и четвертая посвящена астрологии - неизбежная дань науки средневековому мировоззрению.В 1648 году в Оксфорде - одном из старейших очагов науки и культуры Англии - был впервые частично опубликован главный труд, выполненная в знаменитой самаркандской обсерватории Улугбека. Работу подготовил к печати и прокомментировал Джон Гривс (1602 - 1652), профессор астрономии Оксфордского университета. Позже фрагменты каталога издавались в Англии неоднократно.Нужно отметить, что в книгохранилищах Европы и Азии имеются десятки рукописных экземпляров “Зиджа”. Звездные таблицы Улугбека стали последним словом средневековой астрономии. Эти таблицы были высшей ступенью средневековой астрономической науки до изобретения телескопа.Память о Мирзо Улугбеке

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