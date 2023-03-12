Мирзо Улугбек – биография
Мирзо Улугбек – выдающийся ученый-энциклопедист, математик, астроном, просветитель и поэт. Внук Амира Темура, правитель Самарканда.
Мухаммад Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган родился 22 марта 1394 года в городе Султании на территории нынешнего Азербайджана в семье четвертого сына Амира Темура Шахруха.
После смерти великого правителя и полководца Амира Темура в 1405 году, созданное им огромное государство, в состав которого, помимо Центральной Азии, входила вся территория Ближнего и Среднего Востока от Средиземного моря до Северной Индии включительно, перешло в наследственные владения сыновьям и внукам. Во главе династии Темуридов стал сын Темура - Шахрух, который избрал своей резиденцией Герат.
Мавераннахр был отдан в управление старшему сыну Шахруха, внуку Амира Темура - Улугбеку. В 1409 году Улугбек был объявлен правителем Самарканда, а после смерти своего отца Шахруха в 1447 году стал главой династии Темуридов.
По преданию, ещё в детстве Улугбек имел возможность посетить развалины знаменитой обсерватории Ат-Туси, Насир ад-Дина в Мараге. Это произвело на любознательного Улугбека сильное впечатление и стало началом его увлечения астрономией.
При Улугбеке Самарканд стал одним из мировых центров науки Средневековья. Здесь вокруг Улугбека возникла целая научная школа, объединившая видных астрономов и математиков — Гиясиддина Джамшида Каши, Казизаде Руми, ал-Кушчи.
В Самарканде в то время жили историк Хафизи Абру, написавший замечательный труд по истории Средней Азии, знаменитый медик Мавлоно Нафис, поэты Сиражиддин Самарканди, Саккаки, Лутфи, Бадахши и дугие.
В 1417-1420 годах Улугбек построил в Самарканде медресе, которое стало первым строением в архитектурном ансамбле Регистан. В это медресе Улугбек пригласил большое количество астрономов и математиков исламского мира. Другие два медресе были построены в Гиждуване и Бухаре. Медресе, построенные Улугбеком, выполняли функции университетов. На портале медресе Улугбека в Бухаре сохранилась надпись: “Стремление к знанию есть обязанность каждого мусульманина и мусульманки”.
Строительство обсерватории, как считают ученые-исследователи, было завершено в 1428-1429 гг. Обсерватория была уникальным сооружением для своего времени. Чтобы обеспечить зданию нечувствительность к земным толчкам, местом для строительства обсерватории было выбрано каменистое подножие холма Кухак.
Строительство обсерватории, как считают ученые-исследователи, было завершено в 1428-1429 гг. Обсерватория была уникальным сооружением для своего времени. Чтобы обеспечить зданию нечувствительность к земным толчкам, местом для строительства обсерватории было выбрано каменистое подножие холма Кухак.
Главный инструмент - секстант - был ориентирован по линии меридиана с юга на север. Помимо главного инструмента в обсерватории находились и другие астрономические приборы.
Размер секстанта, его удачная конструкция, научные знания Улугбека и его коллег сделали возможным точные астрономические наблюдения. Под руководством и при участии великого астронома Улугбека был составлен главный труд обсерватории “Зиджи Гураган”, “Звездные таблицы Улугбека”. В каталоге содержатся координаты 1018 звезд, определенные этой Самаркандской обсерваторией с невероятной точностью впервые после Гиппарха. Создание астрономического каталога - является выдающимся вкладом в сокровищницу мировой астрономической науки.
Кроме этого в обсерватории проводились работы по определению наклона эклиптики к экватору и длины звездного года; по вычислению значения синуса одного градуса - важной астрономической постоянной - с точностью до восемнадцатого знака после запятой!
Улугбек много раз проверял свои данные и пришел к выводу, что его цифры точны. В 1437 году он определил длину астрономического года: 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд. Как выяснилось позднее, погрешность измерений составила лишь 58 секунд. Если учесть, что длина астрономического года составляет 31 миллион 558 тысяч 150 секунд, то становится ясно, с какой высокой точностью проводил Улугбек измерения.
Будучи великим учёным, Улугбек был слабым полководцем. Свое основное время он проводил в обсерватории и мало внимания уделял государственным делам. Старший сын Улугбека Абдулатиф, находившийся под влиянием радикальной части духовенства, объявил ему войну. Сын предложил отцу паломничество в Мекку. В 1449 году по дороге в Мекку Улугбек был предательски убит по решению шариатского суда.
Итоги научной деятельности
После смерти великого ученого его знаменитый ученик, самаркандский астроном Али Кушчи, вынужденный покинуть родной Самарканд, вывез звездную книгу “Зиджи Гураган” в Европу. Имя и труды Улугбека стали известными среди ученых Европы и Азии.
Главным научным трудом Улугбека по праву считаются “Зиджи джадиди Гурагани” или “Новые Гурагановы астрономические таблицы”. Автор завершил это произведение в 1444 году после тридцати лет кропотливой работы и астрономических наблюдений. Астрономический справочник вскоре был переведен на латинский язык и наряду с “Альмагестом” Клавдия Птолемея и астрономическими таблицами кастильского короля Альфонса XV являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы.
“Зиджи Гураган” состоит из четырех больших частей. Первая получившая название хронологии, содержит изложение способов летоисчисления, принятых у различных восточных народов. Вторая излагает вопросы практической астрономии, третья дает сведения о видимых движениях светил на основе геоцентрической системы мира и четвертая посвящена астрологии - неизбежная дань науки средневековому мировоззрению.
В 1648 году в Оксфорде - одном из старейших очагов науки и культуры Англии - был впервые частично опубликован главный труд, выполненная в знаменитой самаркандской обсерватории Улугбека. Работу подготовил к печати и прокомментировал Джон Гривс (1602 - 1652), профессор астрономии Оксфордского университета. Позже фрагменты каталога издавались в Англии неоднократно.
Нужно отметить, что в книгохранилищах Европы и Азии имеются десятки рукописных экземпляров “Зиджа”. Звездные таблицы Улугбека стали последним словом средневековой астрономии. Эти таблицы были высшей ступенью средневековой астрономической науки до изобретения телескопа.
Память о Мирзо Улугбеке
Академик АН УзССР Т. Кары-Ниязов написал монографию “Астрономическая школа Улугбека” в 1950 году и за это получил Сталинскую премию в 1952 году.
По инициативе академика И. М. Муминова в апреле 1969 года в Ташкенте прошла юбилейная научная конференция, посвящённая 575-летию со дня рождения Мирзо Улугбека, а в 1970 году в Самарканде впервые был воздвигнут памятник Улугбеку.
В 1966 году в Узбекистане был снят фильм “Звезда Улугбека”.
Писатель Максуд Шейхзаде в 1964 году написал пьесу “Мирза Улугбек”.
В 1970-е годы писатель Адыл Якубов написал роман “Сокровища Улугбека”
В те же годы в Узбекистане на основе романа Адыла Якубова был снят многосерийный видеофильм “Сокровища Улугбека”.
По указу первого президента Узбекистана И. А. Каримова 1994 год был объявлен годом Мирзо Улугбека.
Национальный университет Узбекистана, Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт и Ферганский государственный педагогический институт носят имя ученого.
Имя Мирзо Улугбека носят проспекты и улицы в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и других городах Узбекистана.
Именем Улугбека названа одна из улиц Алматы.
Одной из станций Ташкентского метрополитена присвоено имя “Мирзо Улугбек”.
Имя Улугбека носит посёлок городского типа в Ташкентской области Узбекистана.
Один из районов (туманов) города Ташкента носит имя Мирзо Улугбека.
Композитор Алексей Козловский написал оперу “Улугбек”;
Писатель и поэт Хуршид Даврон написал повесть “Внук Сахибкирана” и пьесу “Звезда Альгул или Последний день Улугбека”.
В Самарканде создан музей Мирзо Улугбека.
Памятники в честь Мирзо Улугбека установлены в Ташкенте и Самарканде.
В Риге, неподалёку от посольства Узбекистана в парке Кронвалда установлен памятник Мирзо Улугбеку.
Улугбекия — род растений семейства Бурачниковые.
Улугбек — кратер на видимой стороне Луны возле северо-западного края лимба.
(2439) Улугбек — астероид главного пояса, открытый в 1977 году.