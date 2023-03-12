ТОП-10 мест для путешествий в Узбекистане
© SputnikФестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна")
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Заброшенный кишлак, плато демонов и озеро в пустыне. Необычные места для путешествий по Узбекистану— читайте в подборке Sputnik.
Бойсун
Город расположен в двух часах езды от Термеза в сторону гор Бойсунтога. Когда-то на его территории располагались Греко-Бактрийские и Кушанские царства. Также там был популярен культ огнепоклонников и шаманов.
На сегодняшний день жители местных поселений все еще сохранили старый уклад жизни. Здесь проводят языческие обряды, а дома украшают вышивкой сюзанне и самотканными коврами.
В Бойсун можно приехать весной на колоритный фестиваль "Бойсун бахори". Традиционно в программе мероприятия фольклорные представления, изделия ремесленников, национальные наряды и узбекская кухня.
На сегодняшний день жители местных поселений все еще сохранили старый уклад жизни. Здесь проводят языческие обряды, а дома украшают вышивкой сюзанне и самотканными коврами.
В Бойсун можно приехать весной на колоритный фестиваль "Бойсун бахори". Традиционно в программе мероприятия фольклорные представления, изделия ремесленников, национальные наряды и узбекская кухня.
Плато Демонов
В 30 км от Самарканда расположена долина, которую в народе называют "Шайтан жига" или "Шлем дьявола". Такое название место получило из-за огромных гранитных глыб, которые раскиданы по всей долине и напоминают черты лиц демонов, языческих божеств и диких животных.
Среди местного населения ходит много легенд, связанных с образованием такого необычного природного ландшафта. Ученые объясняют феномен особенностью почвы на этой территории.
Среди местного населения ходит много легенд, связанных с образованием такого необычного природного ландшафта. Ученые объясняют феномен особенностью почвы на этой территории.
"Плато Демонов" - идеальное место для знакомства с необычным Узбекистаном.
Заброшенный кишлак Ташкурган
Кишлак расположен в бассейне реки Кызылдарьи, на территории Гиссарского заповедника.
Здесь сохранились площади и петляющие улицы некогда жилого поселения. Еще там находится мечеть Алмаддина, построенная в 17 веке. В ней сохранились резные колонны и фрагменты мозаики.
Здесь сохранились площади и петляющие улицы некогда жилого поселения. Еще там находится мечеть Алмаддина, построенная в 17 веке. В ней сохранились резные колонны и фрагменты мозаики.
Мавзолей Бахауддина Накшбанди
Мавзолей является мусульманской святыней для совершения малого хаджа. Именно сюда приезжают мусульмане, которые не могут себе позволить отправиться в Мекку.
При этом троекратное пешее паломничество к комплексу из Бухары приравнивается к совершению одного хаджа.
Мавзолей включает в себя медресе, две мечети, минарет, некрополь и парк. Кроме того, на его территории растет дерево, которое, согласно легенде, исполняет желания.
При этом троекратное пешее паломничество к комплексу из Бухары приравнивается к совершению одного хаджа.
Мавзолей включает в себя медресе, две мечети, минарет, некрополь и парк. Кроме того, на его территории растет дерево, которое, согласно легенде, исполняет желания.
Красногорск
Поселок Красногорск находится в 2 часах езды от Ташкента. Здесь раскинулись маковые поля и холмы, с которых открывается вид на зеленый ландшафт. Красногорск – это отличное место для выезда на пикник или фотосессии.
Озеро Тузкан
Озеро Тузкан – одно из трех бессточных озер Айдар-Арнасайской системы. Оно находится в Фаришском районе Джизакской области, фактически посреди пустыни Кызылкум.
На территории встречаются редкие перелетные птицы, а в водах – местная рыба. Сюда можно приехать на тихий семейный отдых: позагорать, искупаться и порыбачить.
На территории встречаются редкие перелетные птицы, а в водах – местная рыба. Сюда можно приехать на тихий семейный отдых: позагорать, искупаться и порыбачить.
Пещера Пешагор
Пещера находится в Пешагорском ущелье, возле одноименного горного кишлака. Вход в нее представляет собой маленький грот размером 1 на 1,5 метра. Внутри пещеры древние залы и коридоры с сталактитами. Также здесь можно увидеть наскальные рисунки, датируемые VI веком до н.э.
В разные периоды ученые находили на территории пещеры сосуды, предметы быта и захоронения.
Самаркандская бумажная мастерская
Мастерская, в которой все еще живет древнее ремесло Самарканда, находится в кишлаке Конигил на берегу реки Сиаб.
Там изготавливают бумагу по старинной технологии из хлопка и коры шелковичного дерева. Посетители мастерской могут не только наблюдать за процессом работы, но и поучаствовать в создании бумаги.
Там изготавливают бумагу по старинной технологии из хлопка и коры шелковичного дерева. Посетители мастерской могут не только наблюдать за процессом работы, но и поучаствовать в создании бумаги.
Летняя резиденция бухарских эмиров "Мохи-Хоса"
Резиденция в Бухаре была построена по приказу эмира Саид Алим-хана. Он во время учебы в Санкт-Петербурге настолько проникся атмосферой местных зданий, что по приезду в Бухару решил возвести резиденцию.
По задумке эмира, она должна была вместить в себе классические основы архитектуры Бухарского эмирата и царский русский стиль. В строительстве резиденции принимали участие русские инженеры Маргулис и Сакович, а также мастер Ширин Муродов.
Сегодня на территории резиденции расположились три открытых для посетителей музея. А во внутреннем дворике разбит сад, где гуляют павлины.
Синегорье
Неизведанное место находится в горах Кураминского хребта, в 2 часах езды от Ташкента.
Здесь растут арчовые леса и редкие виды растений. Место идеально подойдет любителям походов.
При этом Синегорье – это место не только для отдыха "дикарем", на его территории работают комфортабельные туристические зоны.