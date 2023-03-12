https://uz.sputniknews.ru/20230312/top-10-mest-dlya-puteshestviy-v-uzbekistane--32829308.html

ТОП-10 мест для путешествий в Узбекистане

ТОП-10 мест для путешествий в Узбекистане

Заброшенный кишлак, плато демонов и озеро в пустыне. Необычные места для путешествий по Узбекистану— читайте в подборке Sputnik.

2023-03-12T23:00+0500

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БойсунГород расположен в двух часах езды от Термеза в сторону гор Бойсунтога. Когда-то на его территории располагались Греко-Бактрийские и Кушанские царства. Также там был популярен культ огнепоклонников и шаманов. На сегодняшний день жители местных поселений все еще сохранили старый уклад жизни. Здесь проводят языческие обряды, а дома украшают вышивкой сюзанне и самотканными коврами. В Бойсун можно приехать весной на колоритный фестиваль "Бойсун бахори". Традиционно в программе мероприятия фольклорные представления, изделия ремесленников, национальные наряды и узбекская кухня.Плато ДемоновВ 30 км от Самарканда расположена долина, которую в народе называют "Шайтан жига" или "Шлем дьявола". Такое название место получило из-за огромных гранитных глыб, которые раскиданы по всей долине и напоминают черты лиц демонов, языческих божеств и диких животных. Среди местного населения ходит много легенд, связанных с образованием такого необычного природного ландшафта. Ученые объясняют феномен особенностью почвы на этой территории."Плато Демонов" - идеальное место для знакомства с необычным Узбекистаном.Заброшенный кишлак ТашкурганКишлак расположен в бассейне реки Кызылдарьи, на территории Гиссарского заповедника. Здесь сохранились площади и петляющие улицы некогда жилого поселения. Еще там находится мечеть Алмаддина, построенная в 17 веке. В ней сохранились резные колонны и фрагменты мозаики.Мавзолей Бахауддина НакшбандиМавзолей является мусульманской святыней для совершения малого хаджа. Именно сюда приезжают мусульмане, которые не могут себе позволить отправиться в Мекку. При этом троекратное пешее паломничество к комплексу из Бухары приравнивается к совершению одного хаджа. Мавзолей включает в себя медресе, две мечети, минарет, некрополь и парк. Кроме того, на его территории растет дерево, которое, согласно легенде, исполняет желания.КрасногорскПоселок Красногорск находится в 2 часах езды от Ташкента. Здесь раскинулись маковые поля и холмы, с которых открывается вид на зеленый ландшафт. Красногорск – это отличное место для выезда на пикник или фотосессии.Озеро ТузканОзеро Тузкан – одно из трех бессточных озер Айдар-Арнасайской системы. Оно находится в Фаришском районе Джизакской области, фактически посреди пустыни Кызылкум. На территории встречаются редкие перелетные птицы, а в водах – местная рыба. Сюда можно приехать на тихий семейный отдых: позагорать, искупаться и порыбачить.Пещера ПешагорПещера находится в Пешагорском ущелье, возле одноименного горного кишлака. Вход в нее представляет собой маленький грот размером 1 на 1,5 метра. Внутри пещеры древние залы и коридоры с сталактитами. Также здесь можно увидеть наскальные рисунки, датируемые VI веком до н.э.В разные периоды ученые находили на территории пещеры сосуды, предметы быта и захоронения.Самаркандская бумажная мастерскаяМастерская, в которой все еще живет древнее ремесло Самарканда, находится в кишлаке Конигил на берегу реки Сиаб.Там изготавливают бумагу по старинной технологии из хлопка и коры шелковичного дерева. Посетители мастерской могут не только наблюдать за процессом работы, но и поучаствовать в создании бумаги.Летняя резиденция бухарских эмиров "Мохи-Хоса"Резиденция в Бухаре была построена по приказу эмира Саид Алим-хана. Он во время учебы в Санкт-Петербурге настолько проникся атмосферой местных зданий, что по приезду в Бухару решил возвести резиденцию.По задумке эмира, она должна была вместить в себе классические основы архитектуры Бухарского эмирата и царский русский стиль. В строительстве резиденции принимали участие русские инженеры Маргулис и Сакович, а также мастер Ширин Муродов.Сегодня на территории резиденции расположились три открытых для посетителей музея. А во внутреннем дворике разбит сад, где гуляют павлины.СинегорьеНеизведанное место находится в горах Кураминского хребта, в 2 часах езды от Ташкента.Здесь растут арчовые леса и редкие виды растений. Место идеально подойдет любителям походов.При этом Синегорье – это место не только для отдыха "дикарем", на его территории работают комфортабельные туристические зоны.

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