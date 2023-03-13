https://uz.sputniknews.ru/20230313/chtoby-pomnili-deti-i-vnuki-v-uzbekistane-proydet-aktsiya-sad-pamyati-32861672.html

Чтобы помнили дети и внуки: в Узбекистане пройдет акция "Сад памяти"

Чтобы помнили дети и внуки: в Узбекистане пройдет акция "Сад памяти"

В Узбекистане посадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.

2023-03-13T19:32+0500

2023-03-13T19:32+0500

2023-03-13T19:32+0500

общество

узбекистан

россия

великая отечественная война

память

победа

акция

деревья

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится международная акция "Сад памяти". Стартует она 17 марта в столичной школе №225. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал координатор Международной команды "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков.В прошлом году акция "Сад памяти" проходила на Бекабадском металлургическом комбинате и в школе №103 в Ташкенте. Тогда её участники посадили более 60 деревьев на обеих территориях.Впервые "Сад памяти" провели в 2020 году. Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, который лично посадил дерево памяти у Ржевского мемориала.В годы Великой Отечественной войны погибло 27 млн человек. В память о каждом из них волонтеры "Сада памяти" намерены посадить 27 млн деревьев по всему миру. На сегодняшний день к акции уже присоединились 50 государств.

узбекистан

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узбекистан россия великая отечественная война победа акция деревья