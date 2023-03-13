https://uz.sputniknews.ru/20230313/chtoby-pomnili-deti-i-vnuki-v-uzbekistane-proydet-aktsiya-sad-pamyati-32861672.html
Чтобы помнили дети и внуки: в Узбекистане пройдет акция "Сад памяти"
Чтобы помнили дети и внуки: в Узбекистане пройдет акция "Сад памяти"
В Узбекистане посадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.
2023-03-13T19:32+0500
2023-03-13T19:32+0500
2023-03-13T19:32+0500
общество
узбекистан
россия
великая отечественная война
память
победа
акция
деревья
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится международная акция "Сад памяти". Стартует она 17 марта в столичной школе №225. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал координатор Международной команды "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков.В прошлом году акция "Сад памяти" проходила на Бекабадском металлургическом комбинате и в школе №103 в Ташкенте. Тогда её участники посадили более 60 деревьев на обеих территориях.Впервые "Сад памяти" провели в 2020 году. Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, который лично посадил дерево памяти у Ржевского мемориала.В годы Великой Отечественной войны погибло 27 млн человек. В память о каждом из них волонтеры "Сада памяти" намерены посадить 27 млн деревьев по всему миру. На сегодняшний день к акции уже присоединились 50 государств.
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан россия великая отечественная война победа акция деревья
узбекистан россия великая отечественная война победа акция деревья
Чтобы помнили дети и внуки: в Узбекистане пройдет акция "Сад памяти"
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В Республике посадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится международная акция "Сад памяти". Стартует она 17 марта в столичной школе №225. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал координатор Международной команды "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков.
"На территории школы участники акции посадят более 20 фруктовых деревьев. Дальше акция охватит и другие площадки Ташкента", - уточнил Ежков.
В прошлом году акция "Сад памяти" проходила на Бекабадском металлургическом комбинате и в школе №103 в Ташкенте. Тогда её участники посадили более 60 деревьев на обеих территориях.
Впервые "Сад памяти" провели в 2020 году. Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, который лично посадил дерево памяти у Ржевского мемориала.
В годы Великой Отечественной войны погибло 27 млн человек. В память о каждом из них волонтеры "Сада памяти" намерены посадить 27 млн деревьев по всему миру. На сегодняшний день к акции уже присоединились 50 государств.