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https://uz.sputniknews.ru/20230313/kak-i-gde-v-uzbekistane-pomenyat-prava-vse-adresa-32863059.html
Как и где в Узбекистане поменять права: все адреса
Как и где в Узбекистане поменять права: все адреса
Для продления водительского удостоверения достаточно обратиться в региональный отдел внутренних дел или Центр госуслуг.
2023-03-13T21:30+0500
2023-03-13T21:30+0500
общество
узбекистан
водительское удостоверение
права
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ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Адреса ОВД, где можно поменять водительское удостоверение:Андижанский район, г. Куйганъяр, ул. Байналминал, дом 1;ОВД в Ташкенте:Сроки обмена прав:Еще больше полезной информации в нашем Telegram-канале.
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узбекистан водительское удостоверение права как где обменять адреса овд в республике в ташкенте
узбекистан водительское удостоверение права как где обменять адреса овд в республике в ташкенте

Как и где в Узбекистане поменять права: все адреса

21:30 13.03.2023
© Sputnik / Вадим Шекун / Водительское удостоверение Узбекистана
Водительское удостоверение Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Вадим Шекун /
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НовостиTelegram
Для продления водительского удостоверения достаточно обратиться в региональный отдел внутренних дел или Центр госуслуг.
ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Адреса ОВД, где можно поменять водительское удостоверение:
Андижанский район, г. Куйганъяр, ул. Байналминал, дом 1;
г. Наманган, ул. Ходжаева, 38;
г. Маргилан, ул. Б. Накшбанди, 214Б;
г. Фергана, ул. Маргилани, 17;
г. Коканд, ул. Навои, 205;
г. Джизак, ул. Навои, 4/4;
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 152;
г. Карши, пр. Независимости, 50;
Шахрисабзский район, г.Шахрисабз, улица Ипак Йули, 2;
г. Навои, ул. С. Айни, 27;
Каракольский район, г. Каракол, Ходжалар Дахаси, 36;
г. Бухара ул. Б. Накшбанд, 168;
г. Хива, ул. Буюк Ёл, 34;
г. Гулистан, ул. Узбекистанская, 2 А;
г. Термез, ул. А. Навои, дом 41З;
г. Нукус, ул. Каракалпакстан, 35А;
г. Ахангаран, ул. Амира Темура, 15;
Зангиатинский район, Эшонгузар, улица Ойбека, 8.

ОВД в Ташкенте:

Шайхонтохурский район, ул. Турккурган, 1;
Учтепинский район, ул. Фархада, 21;
Чиланзарский район, просп. Бунёдкор, 7Г;
Мирабадский район, просп. Амира Темура, 31;
Мирзо-Улугбекский район, ул. Каландар, 2;
Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, 85;
Алмазарский район, ул. Согбон, 44;
Яшнабадский район, ул. Махтумкули, 1/4;
Сергелийский район, ул. Обихаята, 3А;
Юнусабадский район, ул. Богишамол, 110;

Сроки обмена прав:

Выпущенные до 2010 года - до 31 марта 2023 года;
Выпущенные в 2010-2012 гг. - до 30 июня 2023 г.;
Выпущенные в 2013-2015 гг. - до 30 сентября 2023 г.;
Выпущенные после 2015 года - до 31 декабря 2023 года.
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