https://uz.sputniknews.ru/20230313/kak-i-gde-v-uzbekistane-pomenyat-prava-vse-adresa-32863059.html

Как и где в Узбекистане поменять права: все адреса

Как и где в Узбекистане поменять права: все адреса

Для продления водительского удостоверения достаточно обратиться в региональный отдел внутренних дел или Центр госуслуг.

2023-03-13T21:30+0500

2023-03-13T21:30+0500

2023-03-13T21:30+0500

общество

узбекистан

водительское удостоверение

права

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/140/51/1405109_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_fd68ef386a345f94d9d37ff0367e7e54.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Адреса ОВД, где можно поменять водительское удостоверение:Андижанский район, г. Куйганъяр, ул. Байналминал, дом 1;ОВД в Ташкенте:Сроки обмена прав:Еще больше полезной информации в нашем Telegram-канале.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан водительское удостоверение права как где обменять адреса овд в республике в ташкенте