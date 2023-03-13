https://uz.sputniknews.ru/20230313/tadzhikistan-uzbekistan-zemletryasenie-magnituda-32831677.html

В Узбекистане ощутили землетрясение

В Узбекистане ощутили землетрясение

В Узбекистане ощутили отголоски землетрясения в Таджикистане

2023-03-13T10:01+0500

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общество

таджикистан

узбекистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Подземные толчки ощущались 12 марта 2023 года в 20 часов 26 минут по ташкентскому времени. Глубина землетрясения — 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 260 км в юго-западном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:Самаркандская область — 3 балла;Джизакская область — 2-3 балла.

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