https://uz.sputniknews.ru/20230313/tadzhikistan-uzbekistan-zemletryasenie-magnituda-32831677.html
В Узбекистане ощутили землетрясение
В Узбекистане ощутили землетрясение
В Узбекистане ощутили отголоски землетрясения в Таджикистане
2023-03-13T10:01+0500
2023-03-13T10:01+0500
2023-03-13T10:17+0500
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таджикистан
узбекистан
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Подземные толчки ощущались 12 марта 2023 года в 20 часов 26 минут по ташкентскому времени. Глубина землетрясения — 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 260 км в юго-западном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:Самаркандская область — 3 балла;Джизакская область — 2-3 балла.
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таджикистан узбекистан землетрясение магнитуда
таджикистан узбекистан землетрясение магнитуда
В Узбекистане ощутили землетрясение
10:01 13.03.2023 (обновлено: 10:17 13.03.2023)
Сила подземных толчков в некоторых регионах республики составила 2-3 балла.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает
Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Подземные толчки ощущались 12 марта 2023 года в 20 часов 26 минут по ташкентскому времени. Глубина землетрясения — 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 260 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Самаркандская область — 3 балла;
Джизакская область — 2-3 балла.