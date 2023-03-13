https://uz.sputniknews.ru/20230313/tuman-i-seli-prognoz-pogody-na-13-marta-32829145.html

Туман и сели: прогноз погоды на 13 марта

Туман и сели: прогноз погоды на 13 марта

Узгидромет предупредил об опасности схода селей и лавин в предгорных и горных районах республики.

2023-03-13T08:02+0500

2023-03-13T08:02+0500

2023-03-13T08:02+0500

общество

узбекистан

погода

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 13 мар –Sputnik. В понедельник, 13 марта в Узбекистане будет переменная облачность, без осадков, сообщает Центр гидрометеорологии республики.По всей территории республики местами возможен туман. В предгорных и горных районах возможен сход лавин и паводков.Температура воздуха:В столице переменная облачность, без осадков. Утром возможен туман. Воздух прогреется до 17-19 градусов тепла.

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