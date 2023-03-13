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https://uz.sputniknews.ru/20230313/tuman-i-seli-prognoz-pogody-na-13-marta-32829145.html
Туман и сели: прогноз погоды на 13 марта
Туман и сели: прогноз погоды на 13 марта
Узгидромет предупредил об опасности схода селей и лавин в предгорных и горных районах республики.
2023-03-13T08:02+0500
2023-03-13T08:02+0500
общество
узбекистан
погода
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 13 мар –Sputnik. В понедельник, 13 марта в Узбекистане будет переменная облачность, без осадков, сообщает Центр гидрометеорологии республики.По всей территории республики местами возможен туман. В предгорных и горных районах возможен сход лавин и паводков.Температура воздуха:В столице переменная облачность, без осадков. Утром возможен туман. Воздух прогреется до 17-19 градусов тепла.
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узбекистан прогноз погоды без осадков туман опасность схода селей паводков лавин температура воздуха
узбекистан прогноз погоды без осадков туман опасность схода селей паводков лавин температура воздуха

Туман и сели: прогноз погоды на 13 марта

08:02 13.03.2023
© SputnikТошкент
Тошкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2023
© Sputnik
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Узгидромет предупредил об опасности схода селей и лавин в предгорных и горных районах республики.
ТАШКЕНТ, 13 мар –Sputnik. В понедельник, 13 марта в Узбекистане будет переменная облачность, без осадков, сообщает Центр гидрометеорологии республики.
По всей территории республики местами возможен туман. В предгорных и горных районах возможен сход лавин и паводков.
Температура воздуха:
в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях – 20-25 градусов;
в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях – 7-22 градуса;
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях – 21-26 градусов;
в Ферганской долине – 15-20 градусов;
в предгорных и горных районах – 8-13 градусов.
В столице переменная облачность, без осадков. Утром возможен туман. Воздух прогреется до 17-19 градусов тепла.
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