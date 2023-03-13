https://uz.sputniknews.ru/20230313/uzbekistan-usilit-podderjku-semey-pogibshix-voennoslujaschix-32861995.html

Узбекистан усилит поддержку семей погибших военнослужащих

Узбекистан усилит поддержку семей погибших военнослужащих

Льготы и гарантии включат в себя в том числе единовременное и ежемесячные пособия, страховые выплаты, бесплатный проезд ж/д и авиатранспортом, медпомощь. 13.03.2023, Sputnik Узбекистан

2023-03-13T19:30+0500

2023-03-13T19:30+0500

2023-03-13T19:30+0500

общество

министерство обороны узбекистана

указ

шавкат мирзиёев

военные

узбекистан

льготы

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ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О мерах по усилению социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших во имя защиты Родины и мирной жизни народа", сообщает УзА. Документ предусматривает целый ряд льгот и гарантий.Они распространяются на членов семей военнослужащих и сотрудников министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, СГБ, Государственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан, Таможенного комитета и Центра развития электронных технологий, которые погибли, защищая родину и мирную жизнь народа. Льготы и гарантии также положены лицам, находившимся на их иждивении.Так, с 1 апреля 2023 года они получают следующие гарантии:Кроме того, Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента получили право выделять ежемесячное пособие за счет дополнительных источников местных бюджетов в устанавливаемом ими размере, не превышающем сумму 50 % минимального размера оплаты труда.С 1 мая 2023 года вводятся:Также членов семьи (родители, супруг/супруга, дети, не достигшие 23-летнего возраста) освобождают от налога на доходы физлиц по доходам в размере 3 МРОТ за каждый месяц, в котором получены эти доходы.Кроме того, за ними сохраняют право на получение долгосрочных льготных ипотечных кредитов в соответствии с установленным законодательством порядком предоставления военнослужащим таких кредитов для приобретения или строительства жилья.С 1 июня 2023 года:Члены семей погибших военнослужащих на основании обращений:Кроме того, лицам с тяжелыми заболеваниями и лицам с инвалидностью на основе рецептов врачей один раз в год. компенсируют до 50 % суммы на лекарства.Документ предусматривает, что соответствующее министерство и ведомство возьмет под шефство каждую семью, где погиб военнослужащий (сотрудник). Например, будут посещать семьи, изучать вопросы обеспечения жильем, трудоустройства, получения образования, пользования медицинскими, социальными услугами и другие.Кроме этого, до 1 декабря 2023 года разработают проекты законов "О ветеранах", "О статусе и социальной защите военнослужащих" и "О пенсионном обеспечении военнослужащих".

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министерство обороны узбекистана, указ, шавкат мирзиёев, военные, узбекистан, льготы