Узбекистан усилит поддержку семей погибших военнослужащих
© Sputnik/Рамиз БахтияровВооруженные силы Узбекистана
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Льготы и гарантии включат в себя в том числе единовременное и ежемесячные пособия, страховые выплаты, бесплатный проезд ж/д и авиатранспортом, медпомощь.
ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О мерах по усилению социальной поддержки членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших во имя защиты Родины и мирной жизни народа", сообщает УзА. Документ предусматривает целый ряд льгот и гарантий.
Они распространяются на членов семей военнослужащих и сотрудников министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, СГБ, Государственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан, Таможенного комитета и Центра развития электронных технологий, которые погибли, защищая родину и мирную жизнь народа. Льготы и гарантии также положены лицам, находившимся на их иждивении.
Так, с 1 апреля 2023 года они получают следующие гарантии:
единовременное пособие в размере 150-кратной суммы должностного оклада по последней занимаемой должности и оклада по военному (специальному) званию погибшего;
страховая сумма в размере 200 БРВ (60 млн сумов) в рамках государственного обязательного личного страхования военнослужащих.
Кроме того, Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента получили право выделять ежемесячное пособие за счет дополнительных источников местных бюджетов в устанавливаемом ими размере, не превышающем сумму 50 % минимального размера оплаты труда.
С 1 мая 2023 года вводятся:
пенсия по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% зарплаты, принимаемой для исчисления пенсии;
обеспечение членов семьи жильем в первоочередном порядке в случае признания их нуждающимися в нем;
распространение на супруга/супругу погибшего военнослужащего (сотрудника), не вступившего в новый брак, и одного из родителей, находившихся на иждивении военнослужащего, ежемесячной денежной компенсации за аренду жилых помещений при отсутствии в собственности жилья.
Также членов семьи (родители, супруг/супруга, дети, не достигшие 23-летнего возраста) освобождают от налога на доходы физлиц по доходам в размере 3 МРОТ за каждый месяц, в котором получены эти доходы.
Кроме того, за ними сохраняют право на получение долгосрочных льготных ипотечных кредитов в соответствии с установленным законодательством порядком предоставления военнослужащим таких кредитов для приобретения или строительства жилья.
С 1 июня 2023 года:
детей, погибших военнослужащих будут бесплатно принимать в дошкольные образовательные организации, обучать в профессиональных и высших образовательных учреждениях – по дополнительным квотам на основе государственного гранта;
родителям погибшего военнослужащего предоставляют право на бесплатный проезд ж/д и авиатранспортом два раза в год;
члены семей погибших военнослужащих могут бесплатно получать медпомощь в медучреждениях, а также в рамках гарантированных объемов медпомощи и внеочередной госпитализации;
за счет государственного бюджета организации, оказывающие высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь, бесплатно оказывают им медицинское обслуживание;
предоставляется право на ежегодный трудовой отпуск в удобное для них время, а также дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до двух недель в год.
Члены семей погибших военнослужащих на основании обращений:
могут бесплатно отдыхать в санаториях и детских лагерях республики один раз в год за счет средств госбюджета и внебюджетных источников;
покрыть расходы на лекарственные средства (один раз в год) на основе рецептов врачей, медицинские и специальные протезно-ортопедические изделия, исходя из трехмесячной потребности, а также на хирургические операции.
Кроме того, лицам с тяжелыми заболеваниями и лицам с инвалидностью на основе рецептов врачей один раз в год. компенсируют до 50 % суммы на лекарства.
Документ предусматривает, что соответствующее министерство и ведомство возьмет под шефство каждую семью, где погиб военнослужащий (сотрудник). Например, будут посещать семьи, изучать вопросы обеспечения жильем, трудоустройства, получения образования, пользования медицинскими, социальными услугами и другие.
Кроме этого, до 1 декабря 2023 года разработают проекты законов "О ветеранах", "О статусе и социальной защите военнослужащих" и "О пенсионном обеспечении военнослужащих".