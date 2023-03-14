https://uz.sputniknews.ru/20230314/dlya-begunov-v-uzbekistane-razrabotali-mobilnoe-prilojenie-32893744.html
Для бегунов в Узбекистане разработали мобильное приложение
Для бегунов в Узбекистане разработали мобильное приложение
В приложении пользователи смогут сохранять персональную информацию о своей физической активности в беге и ходьбе.
2023-03-14T17:52+0500
2023-03-14T17:52+0500
2023-03-14T17:52+0500
спорт
узбекистан
бег
приложение
мобильное приложение
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ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. В Узбекистане разработали специальное мобильное приложение для бегунов "Yugur".Приложение представляет собой национальную базу данных, где каждый зарегистрированный участник может сохранять персональную информацию о своей физической активности в беге и ходьбе в личном кабинете.Об этом рассказал Андрей Абдувалиев, заместитель председателя Федерации лёгкой атлетики Узбекистана на пресс-конференции в Ташкенте.В приложении отражается общий рейтинг зарегистрированных пользователей на основе спортивных результатов. Любители бега получат возможность регистрироваться на крупные спортивные мероприятия и оперативно видеть итоги забега в своём кабинете при использовании транспондерной системы."Приложение Yugur станет хорошей платформой для формирования бегового сообщества в регионах, позволит любителям бега следить за своими результатами и улучшать свои показатели, а новичкам в кроссе не терять интерес к спорту", — отметил Андрей Абдувалиев.Читайте также: В Ташкенте прошел международный марафон — видео
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан бег спорт мобильное приложение yugur
узбекистан бег спорт мобильное приложение yugur
Для бегунов в Узбекистане разработали мобильное приложение
В приложении пользователи смогут сохранять персональную информацию о своей физической активности в беге и ходьбе.
ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. В Узбекистане разработали специальное мобильное приложение для бегунов "Yugur".
Приложение представляет собой национальную базу данных, где каждый зарегистрированный участник может сохранять персональную информацию о своей физической активности в беге и ходьбе в личном кабинете.
Об этом рассказал Андрей Абдувалиев, заместитель председателя Федерации лёгкой атлетики Узбекистана на пресс-конференции в Ташкенте.
В приложении отражается общий рейтинг зарегистрированных пользователей на основе спортивных результатов. Любители бега получат возможность регистрироваться на крупные спортивные мероприятия и оперативно видеть итоги забега в своём кабинете при использовании транспондерной системы.
"Приложение Yugur станет хорошей платформой для формирования бегового сообщества в регионах, позволит любителям бега следить за своими результатами и улучшать свои показатели, а новичкам в кроссе не терять интерес к спорту", — отметил Андрей Абдувалиев.