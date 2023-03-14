https://uz.sputniknews.ru/20230314/dlya-begunov-v-uzbekistane-razrabotali-mobilnoe-prilojenie-32893744.html

Для бегунов в Узбекистане разработали мобильное приложение

Для бегунов в Узбекистане разработали мобильное приложение

В приложении пользователи смогут сохранять персональную информацию о своей физической активности в беге и ходьбе.

2023-03-14T17:52+0500

2023-03-14T17:52+0500

2023-03-14T17:52+0500

спорт

узбекистан

бег

приложение

мобильное приложение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/09/21272768_0:0:2811:1582_1920x0_80_0_0_017a8ddb63f5e1efc8117d96c5e0721a.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. В Узбекистане разработали специальное мобильное приложение для бегунов "Yugur".Приложение представляет собой национальную базу данных, где каждый зарегистрированный участник может сохранять персональную информацию о своей физической активности в беге и ходьбе в личном кабинете.Об этом рассказал Андрей Абдувалиев, заместитель председателя Федерации лёгкой атлетики Узбекистана на пресс-конференции в Ташкенте.В приложении отражается общий рейтинг зарегистрированных пользователей на основе спортивных результатов. Любители бега получат возможность регистрироваться на крупные спортивные мероприятия и оперативно видеть итоги забега в своём кабинете при использовании транспондерной системы."Приложение Yugur станет хорошей платформой для формирования бегового сообщества в регионах, позволит любителям бега следить за своими результатами и улучшать свои показатели, а новичкам в кроссе не терять интерес к спорту", — отметил Андрей Абдувалиев.Читайте также: В Ташкенте прошел международный марафон — видео

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан бег спорт мобильное приложение yugur