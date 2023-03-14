https://uz.sputniknews.ru/20230314/sbornaya-rossiya-turnir-futbol-cafa-igra-tashkent-bishkek-32879462.html

Сборную России пригласили на футбольный турнир CAFA — игры пройдут в Ташкенте и Бишкеке

Сборную России пригласили на футбольный турнир CAFA — игры пройдут в Ташкенте и Бишкеке

Сборная России сыграет в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии

2023-03-14T14:57+0500

2023-03-14T14:57+0500

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спорт

россия

узбекистан

спорт

футбол

центральная азия

турнир

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Сборная России выступит на первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев.Все шесть членов CAFA и сборная России подтвердили свое участие в турнире. Также организация пригласила одну из азиатских сборных.По плану организаторов, восемь национальных команд поделят на две группы по четыре команды в каждой. Сборные, занявшие первые места, сыграют в финале. Команды, ставшие вторыми, встретятся в матче за третье место.Однако главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил РИА Новости, что пока ничего не знает об участии национальной команды в этом турнире, который пройдет в июне.В свою очередь, ряд известных российских футболистов поддержали участие России в чемпионате ЦА.Так, экс-полузащитник национальной команды Александр Мостовой заявил, что сборной России нужно принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.Участие национальной команды в новом турнире необходимо рассматривать не только со спортивной точки зрения, но и с коммерческой, считает бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин.По словам главы пресс-службы Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева, чемпионат CAFA получит официальный статус. Его результаты могут повлиять на положение команд в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В нем сборная России занимает 37-е место."Чемпионат будет проходить в июньские окна ФИФА, все очки пойдут в рейтинг. Этот первый чемпионат в истории согласован с Азиатской конфедерацией футбола", — заявил Салиев.

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узбекистан

центральная азия

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