https://uz.sputniknews.ru/20230314/sbornaya-rossiya-turnir-futbol-cafa-igra-tashkent-bishkek-32879462.html
Сборную России пригласили на футбольный турнир CAFA — игры пройдут в Ташкенте и Бишкеке
Сборную России пригласили на футбольный турнир CAFA — игры пройдут в Ташкенте и Бишкеке
Сборная России сыграет в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии
2023-03-14T14:57+0500
2023-03-14T14:57+0500
2023-03-14T15:03+0500
спорт
россия
узбекистан
спорт
футбол
центральная азия
турнир
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Сборная России выступит на первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев.Все шесть членов CAFA и сборная России подтвердили свое участие в турнире. Также организация пригласила одну из азиатских сборных.По плану организаторов, восемь национальных команд поделят на две группы по четыре команды в каждой. Сборные, занявшие первые места, сыграют в финале. Команды, ставшие вторыми, встретятся в матче за третье место.Однако главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил РИА Новости, что пока ничего не знает об участии национальной команды в этом турнире, который пройдет в июне.В свою очередь, ряд известных российских футболистов поддержали участие России в чемпионате ЦА.Так, экс-полузащитник национальной команды Александр Мостовой заявил, что сборной России нужно принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.Участие национальной команды в новом турнире необходимо рассматривать не только со спортивной точки зрения, но и с коммерческой, считает бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин.По словам главы пресс-службы Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева, чемпионат CAFA получит официальный статус. Его результаты могут повлиять на положение команд в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В нем сборная России занимает 37-е место."Чемпионат будет проходить в июньские окна ФИФА, все очки пойдут в рейтинг. Этот первый чемпионат в истории согласован с Азиатской конфедерацией футбола", — заявил Салиев.
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
россия узбекистан спорт футбол центральная азия турнир
россия узбекистан спорт футбол центральная азия турнир
Сборную России пригласили на футбольный турнир CAFA — игры пройдут в Ташкенте и Бишкеке
14:57 14.03.2023 (обновлено: 15:03 14.03.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
По плану организаторов, восемь национальных команд разделят на две группы по четыре команды в каждой.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Сборная России выступит на первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года, сообщил
РИА Новости глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев.
"Мужская национальная сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате CAFA. Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке", — сказал Салиев.
Все шесть членов CAFA и сборная России подтвердили свое участие в турнире. Также организация пригласила одну из азиатских сборных.
По плану организаторов, восемь национальных команд поделят на две группы по четыре команды в каждой. Сборные, занявшие первые места, сыграют в финале. Команды, ставшие вторыми, встретятся в матче за третье место.
Однако главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил
РИА Новости, что пока ничего не знает об участии национальной команды в этом турнире, который пройдет в июне.
"Без понятия. Первый раз слышу, так что не знаю пока ничего. Я не в курсе", — сказал Карпин.
В свою очередь, ряд известных российских футболистов поддержали
участие России в чемпионате ЦА.
Так, экс-полузащитник национальной команды Александр Мостовой заявил, что сборной России нужно принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.
"У нее нет других вариантов", — сказал РИА Новости Александр Мостовой.
Участие национальной команды в новом турнире необходимо рассматривать не только со спортивной точки зрения, но и с коммерческой, считает
бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин.
"Надо участвовать, если приглашают, это международный турнир, международный опыт. Надо посмотреть и основной состав, и резерв, это очень хороший опыт со спортивной точки зрения. Но что с коммерческой составляющей? Насколько выгодно будет? Если есть возможность получить какие-то премиальные, то вообще супер будет", — сказал Масалитин.
По словам главы
пресс-службы Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева, чемпионат CAFA получит официальный статус. Его результаты могут повлиять на положение команд в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В нем сборная России занимает 37-е место.
"Чемпионат будет проходить в июньские окна ФИФА, все очки пойдут в рейтинг. Этот первый чемпионат в истории согласован с Азиатской конфедерацией футбола", — заявил Салиев.